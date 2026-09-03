Минздрав меняет правила диспансеризации: что нового ждет пациентов

Особое внимание уделили риску сердечно-сосудистых заболеваний Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Минздрав подготовил новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Ведомство добавило в него анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также УЗИ брюшной аорты. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска», — пояснила Дроздова.

В рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля — анализ на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Дроздовой, его будут проводить раз в шесть лет для граждан 18–39 лет и раз в три года для граждан 40 лет и старше.

Дополнительно каждый пациент один раз в жизни сдаст анализ на уровень липопротеида(а) — генетически обусловленного фактора риска атеросклероза. Эти показатели врач будет учитывать при расчете сердечно-сосудистого риска и определении тактики профилактики инфаркта и инсульта.

В новом порядке появляется УЗИ брюшной аорты — исследование, которое позволяет выявить аневризму. Его будут проводить мужчинам 65–75 лет, которые курят или курили, а также людям этого возраста, у чьих близких родственников была аневризма брюшной аорты.

Минздрав также уточнил критерии направления на низкодозную компьютерную томографию легких для раннего выявления рака. Врачи будут направлять на это исследование определенные категории пациентов.

«На нее направляют граждан 50 лет и старше с индексом курения 20 пачка/лет и более, а также тех, чей индекс курения меньше 20 пачка/лет, если человек продолжает курить и при этом у его близких родственников, родителей, братьев, сестер, детей был рак легкого», — отметила Дроздова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, консультация медицинского психолога теперь стала обязательной в первый день прохождения диспансеризации. Если это невозможно, ее проведут не позднее трех рабочих дней для жителей городов и не позднее десяти рабочих дней для жителей сельской местности или отдаленных населенных пунктов.