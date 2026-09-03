НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,00
EUR 100,83
Объявлена беспилотная опасность
Что горело в Брагине
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Отказались от изъятия дома
Где провести роскошный корпоратив
Будут ли пироги на выборах
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Здоровье Минздрав меняет правила диспансеризации: что нового ждет пациентов

Минздрав меняет правила диспансеризации: что нового ждет пациентов

Рассказываем, какие обследования теперь будут проводить

145
Особое внимание уделили риску сердечно-сосудистых заболеваний | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUОсобое внимание уделили риску сердечно-сосудистых заболеваний | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Особое внимание уделили риску сердечно-сосудистых заболеваний

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Минздрав подготовил новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Ведомство добавило в него анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также УЗИ брюшной аорты. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска», — пояснила Дроздова.

В рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля — анализ на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Дроздовой, его будут проводить раз в шесть лет для граждан 18–39 лет и раз в три года для граждан 40 лет и старше.

Дополнительно каждый пациент один раз в жизни сдаст анализ на уровень липопротеида(а) — генетически обусловленного фактора риска атеросклероза. Эти показатели врач будет учитывать при расчете сердечно-сосудистого риска и определении тактики профилактики инфаркта и инсульта.

В новом порядке появляется УЗИ брюшной аорты — исследование, которое позволяет выявить аневризму. Его будут проводить мужчинам 65–75 лет, которые курят или курили, а также людям этого возраста, у чьих близких родственников была аневризма брюшной аорты.

Минздрав также уточнил критерии направления на низкодозную компьютерную томографию легких для раннего выявления рака. Врачи будут направлять на это исследование определенные категории пациентов.

«На нее направляют граждан 50 лет и старше с индексом курения 20 пачка/лет и более, а также тех, чей индекс курения меньше 20 пачка/лет, если человек продолжает курить и при этом у его близких родственников, родителей, братьев, сестер, детей был рак легкого», — отметила Дроздова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, консультация медицинского психолога теперь стала обязательной в первый день прохождения диспансеризации. Если это невозможно, ее проведут не позднее трех рабочих дней для жителей городов и не позднее десяти рабочих дней для жителей сельской местности или отдаленных населенных пунктов.

Дроздова уточнила, что в новом порядке Минздрав расширил гарантии для ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции. Специалист добавила, что регионы получат полномочия оснащать медорганизации системами поддержки принятия врачебных решений. В их число войдут зарегистрированные медицинские изделия с использованием искусственного интеллекта.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Минздрав Диспансеризация УЗИ Курение Психолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
28 минут
Хорошее дело сделали когда вообще придумали диспансеризацию населения. Возможность выявить заболевания на ранних стадиях. Жаль мало кто ходит
Гость
28 минут
Расширяется список исследований для диспансеризации, это радует
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Рекомендуем