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Работа Начальник требует быть на связи в отпуске: могут ли наказать за игнор

Начальник требует быть на связи в отпуске: могут ли наказать за игнор

Сотрудникам объяснили нюансы

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Быть онлайн в законные дни отдыха вовсе не обязательно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUБыть онлайн в законные дни отдыха вовсе не обязательно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Быть онлайн в законные дни отдыха вовсе не обязательно

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Сотрудник не обязан отвечать на рабочие звонки и сообщения в чатах во время отпуска. Руководитель может связаться с работником, однако игнорирование таких обращений не должно становиться поводом для дисциплинарного взыскания. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Обязанность читать рабочие чаты, отвечать на звонки, согласовывать задачи или подключаться к совещаниям во время отпуска означает выполнение работы. Работодатель может позвонить или написать сотруднику, но отвечать работник не должен. За молчание в рабочем чате или отказ выполнить поручение дисциплинарное взыскание применяться не должно», — рассказал RT Хрулев.

Также Хрулев напомнил, что отпуск относится ко времени отдыха, когда человек освобожден от трудовых обязанностей. Отказ сотрудника выйти на работу до окончания отпуска нельзя считать нарушением трудовой дисциплины.

Если работодатель действительно нуждается в сотруднике, он должен оформить отзыв из отпуска по статье 125 Трудового кодекса. Для этого необходимо согласие самого работника. При этом неиспользованные дни отдыха предоставляются в удобное сотруднику время в текущем рабочем году или присоединяются к отпуску за следующий год.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Работа Отпуск Трудовой кодекс
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