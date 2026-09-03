Начальник требует быть на связи в отпуске: могут ли наказать за игнор

Быть онлайн в законные дни отдыха вовсе не обязательно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сотрудник не обязан отвечать на рабочие звонки и сообщения в чатах во время отпуска. Руководитель может связаться с работником, однако игнорирование таких обращений не должно становиться поводом для дисциплинарного взыскания. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Обязанность читать рабочие чаты, отвечать на звонки, согласовывать задачи или подключаться к совещаниям во время отпуска означает выполнение работы. Работодатель может позвонить или написать сотруднику, но отвечать работник не должен. За молчание в рабочем чате или отказ выполнить поручение дисциплинарное взыскание применяться не должно», — рассказал RT Хрулев.

Также Хрулев напомнил, что отпуск относится ко времени отдыха, когда человек освобожден от трудовых обязанностей. Отказ сотрудника выйти на работу до окончания отпуска нельзя считать нарушением трудовой дисциплины.