Тусовки на Кирова — всё. Смотрим, как разбирают летние веранды на центральной улице

Летний сезон в 2026-году в центре Ярославля, можно сказать, завершается. Первые выходные августа стали фактически последними для вечеринок на главной пешеходной улице Кирова. 4 августа на ней начали разбирать веранды кафе, которые всё лето были главными точками притяжения тусовщиков.

Кирова станет последней улицей, на которой стартуют работы по обустройству пешеходного центра Ярославля. По данным властей, строители выйдут сюда 5 августа.

Всем сказали к завтрашнему дню убрать веранды. И поэтому все начинают сегодня с ночи или с 5–6 утра завтра их демонтировать.

Прощаемся с улицей Кирова такой, какой мы её знали, в этом фоторепортаже.

Улица Кирова стала пешеходной в 1997 году

2010-е дали старт барной и ночной жизни улицы — об этом рассказывал в интервью владелец бара «Коктейль»

В 2026-м количество летних веранд здесь зашкаливало. Теперь их убирают

В ближайшие дни на улице будет много грузовиков, вывозящих разобранные веранды

Возможно, это крыльцо тоже придется убрать в рамках благоустройства

Проход на веранду закрыт, скоро зонтики и столы со стульями уберут

На этой улице почти всегда есть люди

Однако некоторые называли улицу маргинальной из-за шумных компаний, которые здесь собирались

Здесь открыли веранду даже во внутреннем дворике

Многие рестораторы в этом году не делали сложных конструкций, так как знали, что будет ремонт

Похоже, сегодня последний день, когда можно купить мороженое и прогулять по Кирова в этом сезоне

Будете скучать по такой улице Кирова?

В Ярославле создают единый пешеходный центр, ради которого часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.