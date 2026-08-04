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Тусовки на Кирова — всё. Смотрим, как разбирают летние веранды на центральной улице

Фоторепортаж

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Летние веранды разбирают | Источник: Александр Куренной / 76.RU Летние веранды разбирают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Летние веранды разбирают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Летний сезон в 2026-году в центре Ярославля, можно сказать, завершается. Первые выходные августа стали фактически последними для вечеринок на главной пешеходной улице Кирова. 4 августа на ней начали разбирать веранды кафе, которые всё лето были главными точками притяжения тусовщиков.

Кирова станет последней улицей, на которой стартуют работы по обустройству пешеходного центра Ярославля. По данным властей, строители выйдут сюда 5 августа.

Всем сказали к завтрашнему дню убрать веранды. И поэтому все начинают сегодня с ночи или с 5–6 утра завтра их демонтировать.

Юрий Примышев

Ресторатор, Sweet Pepper

Прощаемся с улицей Кирова такой, какой мы её знали, в этом фоторепортаже.

Улица Кирова стала пешеходной в 1997 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU Улица Кирова стала пешеходной в 1997 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Кирова стала пешеходной в 1997 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

2010-е дали старт барной и ночной жизни улицы&nbsp;— об этом рассказывал в интервью владелец бара «Коктейль» | Источник: Александр Куренной / 76.RU 2010-е дали старт барной и ночной жизни улицы&nbsp;— об этом рассказывал в интервью владелец бара «Коктейль» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

2010-е дали старт барной и ночной жизни улицы — об этом рассказывал в интервью владелец бара «Коктейль»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В 2026-м количество летних веранд здесь зашкаливало. Теперь их убирают | Источник: Александр Куренной / 76.RU В 2026-м количество летних веранд здесь зашкаливало. Теперь их убирают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2026-м количество летних веранд здесь зашкаливало. Теперь их убирают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ближайшие дни на улице будет много грузовиков, вывозящих разобранные веранды | Источник: Александр Куренной / 76.RU В ближайшие дни на улице будет много грузовиков, вывозящих разобранные веранды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ближайшие дни на улице будет много грузовиков, вывозящих разобранные веранды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Возможно, это крыльцо тоже придется убрать в рамках благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RU Возможно, это крыльцо тоже придется убрать в рамках благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возможно, это крыльцо тоже придется убрать в рамках благоустройства

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Проход на веранду закрыт, скоро зонтики и столы со стульями уберут | Источник: Александр Куренной / 76.RU Проход на веранду закрыт, скоро зонтики и столы со стульями уберут | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Проход на веранду закрыт, скоро зонтики и столы со стульями уберут

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На этой улице почти всегда есть люди | Источник: Александр Куренной / 76.RU На этой улице почти всегда есть люди | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой улице почти всегда есть люди

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако некоторые называли улицу маргинальной из-за шумных компаний, которые здесь собирались | Источник: Александр Куренной / 76.RU Однако некоторые называли улицу маргинальной из-за шумных компаний, которые здесь собирались | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако некоторые называли улицу маргинальной из-за шумных компаний, которые здесь собирались

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь открыли веранду даже во внутреннем дворике | Источник: Александр Куренной / 76.RU Здесь открыли веранду даже во внутреннем дворике | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь открыли веранду даже во внутреннем дворике

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие рестораторы в этом году не делали сложных конструкций, так как знали, что будет ремонт | Источник: Александр Куренной / 76.RU Многие рестораторы в этом году не делали сложных конструкций, так как знали, что будет ремонт | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие рестораторы в этом году не делали сложных конструкций, так как знали, что будет ремонт

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, сегодня последний день, когда можно купить мороженое и прогулять по Кирова в этом сезоне | Источник: Александр Куренной / 76.RU Похоже, сегодня последний день, когда можно купить мороженое и прогулять по Кирова в этом сезоне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, сегодня последний день, когда можно купить мороженое и прогулять по Кирова в этом сезоне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Будете скучать по такой улице Кирова? | Источник: Александр Куренной / 76.RU Будете скучать по такой улице Кирова? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Будете скучать по такой улице Кирова?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле создают единый пешеходный центр, ради которого часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.

Кирова ждут большие раскопки: рабочим предстоит переложить инженерные сети, идущие под дорогой.

«После этого уже на новое покрытие установят фонтан, скамейки, освещение и другие интересные элементы городской среды», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Эскизы будущего благоустройства улицы смотрите здесь.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Центр Ярославля Пешеходный центр Благоустройство
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Комментарии
48
Гость
1 час
Как хорошо, что эти веранды убирают!
Гость
3 часа
Пусть уровень прогулок повышается, готовы ещё подождать
Читать все комментарии
Гость
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