Тусовки на Кирова — всё. Смотрим, как разбирают летние веранды на центральной улице

Летний сезон в 2026-году в центре Ярославля, можно сказать, завершается. Первые выходные августа стали фактически последними для вечеринок на главной пешеходной улице Кирова. 4 августа на ней начали разбирать веранды кафе, которые всё лето были главными точками притяжения тусовщиков.
Кирова станет последней улицей, на которой стартуют работы по обустройству пешеходного центра Ярославля. По данным властей, строители выйдут сюда 5 августа.
Всем сказали к завтрашнему дню убрать веранды. И поэтому все начинают сегодня с ночи или с 5–6 утра завтра их демонтировать.
Прощаемся с улицей Кирова такой, какой мы её знали, в этом фоторепортаже.
В Ярославле создают единый пешеходный центр, ради которого часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.
1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.
Кирова ждут большие раскопки: рабочим предстоит переложить инженерные сети, идущие под дорогой.
«После этого уже на новое покрытие установят фонтан, скамейки, освещение и другие интересные элементы городской среды», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Эскизы будущего благоустройства улицы смотрите здесь.