Новостройки хотят делать из отходов: что предложили власти

В строительстве планируется задействовать больше золы Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Проектировщиков могут обязать предусматривать использование вторичного сырья при строительстве домов и других объектов капитального строительства. В первую очередь речь идет о золошлаковых материалах, которые образуются после сжигания топлива на ТЭЦ и могут применяться в производстве бетона.

Согласно проекту, который разработал Минстрой, проектировщики будут обязаны прописывать в документах использование вторичного сырья, включая продукты сгорания угля, торфа, сланцев, которые образуются на тепловых электростанциях и в котельных. Если использование отходов не предполагается, важно будет обосновать такой отказ, сообщает «Коммерсант».

Инициатива не предполагает, что все дома будут строить исключительно из переработанных отходов. Проектировщикам предложат оценивать, можно ли применять такое сырье с учетом требований безопасности, технических характеристик и экономической целесообразности.

По сведениям издания, в России ежегодно образуются десятки миллионов тонн золошлаковых отходов, а общий накопленный объем исчисляется миллиардами тонн. Власти рассчитывают увеличить их переработку и сократить объемы складирования.