Погода подскажет, скоро ли придет похолодание, — приметы на 3 сентября

3 сентября в народном календаре называли днем Фаддея Проповедника и Василисы-Льняницы. Встречались и более короткие названия — Фаддей, Васса или просто Льняница.
Название дня было связано прежде всего с сезонными работами. В начале сентября во многих местах приступали к уборке льна: его собирали с полей и готовили к дальнейшей обработке. Одновременно продолжался сбор овощей, яблок и других плодов: осень уже вступала в свои права, поэтому старались не откладывать хозяйственные дела.
Образ Льняницы в народных представлениях связывали с льняными полями и хорошим урожаем. Существовало даже поверье о девушке-хранительнице, которая присматривает за посевами и будто бы может подсказать хозяину подходящий момент для уборки.
Православная церковь 3 сентября вспоминает апостола от семидесяти Фаддея. По церковному преданию, после воскресения Христа он проповедовал христианство в Сирии и других землях Ближнего Востока. Также в этот день чтят память мученицы Вассы, с именем которой в народной традиции со временем связали льняные работы.
Что нельзя делать 3 сентября
С днем Фаддея связывали несколько бытовых запретов. Их объясняли опасением нарушить семейное спокойствие или навлечь финансовые неприятности:
совершать крупные и особенно незапланированные покупки: по народным представлениям, лишние траты могли обернуться денежными затруднениями;
отправляться в гости без особой необходимости: считалось, что день лучше провести дома и посвятить хозяйственным делам;
устраивать шумные приемы гостей: существовало поверье, что посторонние в этот день могут нарушить домашнее благополучие;
полностью полагаться на чужие советы: в старину советовали самостоятельно обдумывать важные решения;
готовить блюда из только что собранных яблок: согласно одному из поверий, это могло привести к ссорам между близкими;
затевать семейные конфликты: разногласия старались быстро прекращать, чтобы не переносить их на следующие дни.
Что можно делать 3 сентября
Начало сентября оставалось временем активных хозяйственных работ, поэтому большую часть традиций этого дня связывали с урожаем и подготовкой запасов на холодный сезон:
убирать лен и начинать его обработку: это занятие считалось одним из главных для дня Василисы-Льняницы;
собирать картофель, морковь, свеклу и другие созревшие корнеплоды;
снимать поздние яблоки и проверять оставшийся урожай в саду;
делать запасы на осень и зиму — сушить зелень, квасить капусту и заниматься домашними заготовками;
заниматься прядением и другой работой со льном;
надевать льняную одежду: по старому поверью, она могла принести удачу в важных делах;
заниматься привычной работой по дому и хозяйству, не откладывая сезонные дела.
С льном было связано немало необычных обычаев. Например, стебли после уборки могли расстилать на траве — так начинался один из этапов подготовки растения к получению волокна. А небольшой кусочек льна иногда брали с собой в дорогу как символический оберег. В доме могли развешивать небольшие венки, сплетенные из льняных стеблей. По народным представлениям, такой оберег должен был защищать семью от бед и нужды.
В народной медицине лен тоже находил применение. Знахари использовали льняное полотно и различные отвары при ушибах, порезах и болях в суставах. Праздничный стол старались накрыть чистой льняной скатертью, а хлеб и другую выпечку нередко посыпали семенами льна.
Народные приметы о погоде
Особенно внимательно 3 сентября наблюдали за состоянием деревьев, количеством ягод и направлением ветра. По таким признакам в народе пытались представить, какой окажется наступающая осень и когда ждать холодов:
ясный день — хорошая и теплая погода, по приметам, могла продержаться еще около четырех недель;
северный ветер — к скорому похолоданию;
южный ветер — к сохранению теплой погоды;
восточный ветер — к сухим и ясным дням;
западный ветер — к дождям и сырости;
верхушки берез уже пожелтели — осень ожидали раннюю;
березы начинают желтеть снизу — теплый период может задержаться, а холода прийти позже;
много ягод на рябине — к дождливой осени;
рябины уродилось мало — осень считали с большей вероятностью сухой;
много желудей на дубах — к холодной и снежной зиме;
мыши устраивают жилища с теплой стороны стогов или копен — к суровым холодам;
куры рано начали линять — зиму ожидали сравнительно теплой.
Для крестьян 3 сентября был прежде всего рабочим днем на границе лета и осени. Урожай старались убрать вовремя, лен подготовить к обработке, а изменения в природе использовали как своеобразный календарь ближайших недель. Особенно много примет касалось осени: по ветру, рябине и пожелтевшим березам пытались определить, задержится ли тепло, скоро ли начнутся дожди и насколько рано придут холода.