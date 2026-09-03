Погода подскажет, скоро ли придет похолодание, — приметы на 3 сентября

По ветру, рябине и березам в старину пытались понять, какой окажется наступающая осень Источник: GPT

3 сентября в народном календаре называли днем Фаддея Проповедника и Василисы-Льняницы. Встречались и более короткие названия — Фаддей, Васса или просто Льняница.

Название дня было связано прежде всего с сезонными работами. В начале сентября во многих местах приступали к уборке льна: его собирали с полей и готовили к дальнейшей обработке. Одновременно продолжался сбор овощей, яблок и других плодов: осень уже вступала в свои права, поэтому старались не откладывать хозяйственные дела.

Образ Льняницы в народных представлениях связывали с льняными полями и хорошим урожаем. Существовало даже поверье о девушке-хранительнице, которая присматривает за посевами и будто бы может подсказать хозяину подходящий момент для уборки.

Православная церковь 3 сентября вспоминает апостола от семидесяти Фаддея. По церковному преданию, после воскресения Христа он проповедовал христианство в Сирии и других землях Ближнего Востока. Также в этот день чтят память мученицы Вассы, с именем которой в народной традиции со временем связали льняные работы.

Что нельзя делать 3 сентября

С днем Фаддея связывали несколько бытовых запретов. Их объясняли опасением нарушить семейное спокойствие или навлечь финансовые неприятности:

совершать крупные и особенно незапланированные покупки: по народным представлениям, лишние траты могли обернуться денежными затруднениями;

отправляться в гости без особой необходимости: считалось, что день лучше провести дома и посвятить хозяйственным делам;

устраивать шумные приемы гостей: существовало поверье, что посторонние в этот день могут нарушить домашнее благополучие;

полностью полагаться на чужие советы: в старину советовали самостоятельно обдумывать важные решения;

готовить блюда из только что собранных яблок: согласно одному из поверий, это могло привести к ссорам между близкими;

затевать семейные конфликты: разногласия старались быстро прекращать, чтобы не переносить их на следующие дни.

К началу осени старались собрать созревшие овощи и плоды и подготовить запасы к холодам Источник: GPT

Что можно делать 3 сентября

Начало сентября оставалось временем активных хозяйственных работ, поэтому большую часть традиций этого дня связывали с урожаем и подготовкой запасов на холодный сезон:

убирать лен и начинать его обработку: это занятие считалось одним из главных для дня Василисы-Льняницы;

собирать картофель, морковь, свеклу и другие созревшие корнеплоды;

снимать поздние яблоки и проверять оставшийся урожай в саду;

делать запасы на осень и зиму — сушить зелень, квасить капусту и заниматься домашними заготовками;

заниматься прядением и другой работой со льном;

надевать льняную одежду: по старому поверью, она могла принести удачу в важных делах;

заниматься привычной работой по дому и хозяйству, не откладывая сезонные дела.

С льном было связано немало необычных обычаев. Например, стебли после уборки могли расстилать на траве — так начинался один из этапов подготовки растения к получению волокна. А небольшой кусочек льна иногда брали с собой в дорогу как символический оберег. В доме могли развешивать небольшие венки, сплетенные из льняных стеблей. По народным представлениям, такой оберег должен был защищать семью от бед и нужды.

В народной медицине лен тоже находил применение. Знахари использовали льняное полотно и различные отвары при ушибах, порезах и болях в суставах. Праздничный стол старались накрыть чистой льняной скатертью, а хлеб и другую выпечку нередко посыпали семенами льна.

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 3 сентября наблюдали за состоянием деревьев, количеством ягод и направлением ветра. По таким признакам в народе пытались представить, какой окажется наступающая осень и когда ждать холодов:

ясный день — хорошая и теплая погода, по приметам, могла продержаться еще около четырех недель;

северный ветер — к скорому похолоданию;

южный ветер — к сохранению теплой погоды;

восточный ветер — к сухим и ясным дням;

западный ветер — к дождям и сырости;

верхушки берез уже пожелтели — осень ожидали раннюю;

березы начинают желтеть снизу — теплый период может задержаться, а холода прийти позже;

много ягод на рябине — к дождливой осени;

рябины уродилось мало — осень считали с большей вероятностью сухой;

много желудей на дубах — к холодной и снежной зиме;

мыши устраивают жилища с теплой стороны стогов или копен — к суровым холодам;

куры рано начали линять — зиму ожидали сравнительно теплой.

В начале сентября уборка льна становилась одной из главных сезонных забот Источник: GPT