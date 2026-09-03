НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,00
EUR 100,83
Объявлена беспилотная опасность
Что горело в Брагине
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Отказались от изъятия дома
Где провести роскошный корпоратив
Будут ли пироги на выборах
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Осень Погода подскажет, скоро ли придет похолодание, — приметы на 3 сентября

Погода подскажет, скоро ли придет похолодание, — приметы на 3 сентября

В этот день присматривались к березам и рябине и старались не принимать важных решений сгоряча

68
По ветру, рябине и березам в старину пытались понять, какой окажется наступающая осень | Источник: GPTПо ветру, рябине и березам в старину пытались понять, какой окажется наступающая осень | Источник: GPT

По ветру, рябине и березам в старину пытались понять, какой окажется наступающая осень

Источник:

GPT

3 сентября в народном календаре называли днем Фаддея Проповедника и Василисы-Льняницы. Встречались и более короткие названия — Фаддей, Васса или просто Льняница.

Название дня было связано прежде всего с сезонными работами. В начале сентября во многих местах приступали к уборке льна: его собирали с полей и готовили к дальнейшей обработке. Одновременно продолжался сбор овощей, яблок и других плодов: осень уже вступала в свои права, поэтому старались не откладывать хозяйственные дела.

Образ Льняницы в народных представлениях связывали с льняными полями и хорошим урожаем. Существовало даже поверье о девушке-хранительнице, которая присматривает за посевами и будто бы может подсказать хозяину подходящий момент для уборки.

Православная церковь 3 сентября вспоминает апостола от семидесяти Фаддея. По церковному преданию, после воскресения Христа он проповедовал христианство в Сирии и других землях Ближнего Востока. Также в этот день чтят память мученицы Вассы, с именем которой в народной традиции со временем связали льняные работы.

Что нельзя делать 3 сентября

С днем Фаддея связывали несколько бытовых запретов. Их объясняли опасением нарушить семейное спокойствие или навлечь финансовые неприятности:

  • совершать крупные и особенно незапланированные покупки: по народным представлениям, лишние траты могли обернуться денежными затруднениями;

  • отправляться в гости без особой необходимости: считалось, что день лучше провести дома и посвятить хозяйственным делам;

  • устраивать шумные приемы гостей: существовало поверье, что посторонние в этот день могут нарушить домашнее благополучие;

  • полностью полагаться на чужие советы: в старину советовали самостоятельно обдумывать важные решения;

  • готовить блюда из только что собранных яблок: согласно одному из поверий, это могло привести к ссорам между близкими;

  • затевать семейные конфликты: разногласия старались быстро прекращать, чтобы не переносить их на следующие дни.

К началу осени старались собрать созревшие овощи и плоды и подготовить запасы к холодам | Источник: GPTК началу осени старались собрать созревшие овощи и плоды и подготовить запасы к холодам | Источник: GPT

К началу осени старались собрать созревшие овощи и плоды и подготовить запасы к холодам

Источник:

GPT

Что можно делать 3 сентября

Начало сентября оставалось временем активных хозяйственных работ, поэтому большую часть традиций этого дня связывали с урожаем и подготовкой запасов на холодный сезон:

  • убирать лен и начинать его обработку: это занятие считалось одним из главных для дня Василисы-Льняницы;

  • собирать картофель, морковь, свеклу и другие созревшие корнеплоды;

  • снимать поздние яблоки и проверять оставшийся урожай в саду;

  • делать запасы на осень и зиму — сушить зелень, квасить капусту и заниматься домашними заготовками;

  • заниматься прядением и другой работой со льном;

  • надевать льняную одежду: по старому поверью, она могла принести удачу в важных делах;

  • заниматься привычной работой по дому и хозяйству, не откладывая сезонные дела.

С льном было связано немало необычных обычаев. Например, стебли после уборки могли расстилать на траве — так начинался один из этапов подготовки растения к получению волокна. А небольшой кусочек льна иногда брали с собой в дорогу как символический оберег. В доме могли развешивать небольшие венки, сплетенные из льняных стеблей. По народным представлениям, такой оберег должен был защищать семью от бед и нужды.

В народной медицине лен тоже находил применение. Знахари использовали льняное полотно и различные отвары при ушибах, порезах и болях в суставах. Праздничный стол старались накрыть чистой льняной скатертью, а хлеб и другую выпечку нередко посыпали семенами льна.

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 3 сентября наблюдали за состоянием деревьев, количеством ягод и направлением ветра. По таким признакам в народе пытались представить, какой окажется наступающая осень и когда ждать холодов:

  • ясный день — хорошая и теплая погода, по приметам, могла продержаться еще около четырех недель;

  • северный ветер — к скорому похолоданию;

  • южный ветер — к сохранению теплой погоды;

  • восточный ветер — к сухим и ясным дням;

  • западный ветер — к дождям и сырости;

  • верхушки берез уже пожелтели — осень ожидали раннюю;

  • березы начинают желтеть снизу — теплый период может задержаться, а холода прийти позже;

  • много ягод на рябине — к дождливой осени;

  • рябины уродилось мало — осень считали с большей вероятностью сухой;

  • много желудей на дубах — к холодной и снежной зиме;

  • мыши устраивают жилища с теплой стороны стогов или копен — к суровым холодам;

  • куры рано начали линять — зиму ожидали сравнительно теплой.

В начале сентября уборка льна становилась одной из главных сезонных забот | Источник: GPTВ начале сентября уборка льна становилась одной из главных сезонных забот | Источник: GPT

В начале сентября уборка льна становилась одной из главных сезонных забот

Источник:

GPT

Для крестьян 3 сентября был прежде всего рабочим днем на границе лета и осени. Урожай старались убрать вовремя, лен подготовить к обработке, а изменения в природе использовали как своеобразный календарь ближайших недель. Особенно много примет касалось осени: по ветру, рябине и пожелтевшим березам пытались определить, задержится ли тепло, скоро ли начнутся дожди и насколько рано придут холода.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем