Техосмотр автомобилей ужесточили: кому из водителей грозит аннулирование документов

Тех, кто выдает диагностические карты без реального техосмотра, станут наказывать строже Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Контроль за техосмотром с 1 сентября существенно ужесточили. Диагностические карты, выданные без реальной проверки машины, будут аннулировать автоматически. Для автомобилистов это означает риск остаться без документа, если его оформили у недобросовестного оператора.

«Аннулирование диагностических карт, полученных без реального прохождения технического осмотра, будет проводиться в автоматическом режиме. Если при выявлении подразделением ГАИ нарушений со стороны оператора технического осмотра владелец транспортного средства не получил уведомления об аннулировании диагностической карты, то повторно ему проходить техосмотр не надо», — пояснил «Известиям» начальник управления по организации технического осмотра и аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) Николай Узков.

Теперь оператор Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), работу которой обеспечивает МВД, может приостановить доступ пункта техосмотра к системе еще до того, как РСА аннулирует его аккредитацию. Основанием станут два или больше случая выдачи диагностических карт без фактического осмотра автомобиля в течение года. Также доступ заблокируют при ликвидации компании или ИП, которые оказывают услуги техосмотра.