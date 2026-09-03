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Авто Техосмотр автомобилей ужесточили: кому из водителей грозит аннулирование документов

Техосмотр автомобилей ужесточили: кому из водителей грозит аннулирование документов

За проверками транспорта стали следить пристальнее

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Тех, кто выдает диагностические карты без реального техосмотра, станут наказывать строже | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТех, кто выдает диагностические карты без реального техосмотра, станут наказывать строже | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Тех, кто выдает диагностические карты без реального техосмотра, станут наказывать строже

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Контроль за техосмотром с 1 сентября существенно ужесточили. Диагностические карты, выданные без реальной проверки машины, будут аннулировать автоматически. Для автомобилистов это означает риск остаться без документа, если его оформили у недобросовестного оператора.

«Аннулирование диагностических карт, полученных без реального прохождения технического осмотра, будет проводиться в автоматическом режиме. Если при выявлении подразделением ГАИ нарушений со стороны оператора технического осмотра владелец транспортного средства не получил уведомления об аннулировании диагностической карты, то повторно ему проходить техосмотр не надо», — пояснил «Известиям» начальник управления по организации технического осмотра и аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) Николай Узков.

Теперь оператор Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), работу которой обеспечивает МВД, может приостановить доступ пункта техосмотра к системе еще до того, как РСА аннулирует его аккредитацию. Основанием станут два или больше случая выдачи диагностических карт без фактического осмотра автомобиля в течение года. Также доступ заблокируют при ликвидации компании или ИП, которые оказывают услуги техосмотра.

О приостановке доступа оператору сообщат по электронной почте или через официальный сайт. Решение можно будет обжаловать во внесудебном порядке либо в суде. Если жалобу удовлетворят, доступ к ЕАИСТО должны вернуть в течение одного рабочего дня.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Техосмотр машины Техосмотр
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