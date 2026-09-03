Лизинг на игле. Крупнейшие лизинговые компании России теряют клиентов и миллиарды

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рынок лизинга переживает худший период за последние пять лет. Ключевая ставка, которая так и не опустилась до «комфортных» значений, и падение инвестиционного спроса сделали свое дело: рынок лизинга потерял две трети клиентов за полтора года.

«Фонтанка» проанализировала отчетность лизинговых гигантов и выяснила, кто теряет миллиарды, а кто всему вопреки умудряется зарабатывать. Мы взяли компании, которые формируют лицо отрасли (по выручке за 2025 год, СПАРК).

На них приходится основная доля всего лизингового портфеля страны. И именно их отчетность за первое полугодие 2026 года показывает, куда дует ветер.

Источник: ChatGPT / «Фонтанка.ру»

«Красная зона»: ГТЛК и «ВТБ Лизинг»

Выручка ГТЛК (специализируется на крупномасштабных государственных поставках транспортной техники и инфраструктуры) формально выросла на 1,4% (до 57,2 млрд рублей), но реальный итог полугодия — убыток 14,2 млрд рублей.

ГТЛК массово резервирует миллиарды на судебные проигрыши. В отчетности компании зафиксировано:

24,4 млрд рублей резервов по претензиям;

7,4 млрд рублей резервов по ирландским «дочкам» GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC, над которыми компания потеряла контроль;

1,7 трлн рублей выданных поручительств, по которым могут начаться новые иски;

и 1,2 млрд рублей уже присужденных к выплате сумм.

«В составе просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2026 числится задолженность, возникшая на основании вступивших в силу судебных актов, которые признали ранее заключенные договоры купли-продажи водных судов расторгнутыми и утвердили размер сальдо встречных обязательств по расторгнутым договорам лизинга», — говорится в документе.

Компания официально признаёт, что изменение судебной практики (особенно на уровне Верховного суда и окружных арбитражных судов) может негативно повлиять на ее финансовые результаты и текущие судебные процессы. То есть компания закладывает в свои риски возможность проиграть в судах.

Впрочем, портфель компании хоть немного (на 5%), но подрос — с 533 до 560 млрд рублей.

У второго тяжеловеса — «ВТБ Лизинг» — выручка упала на 34,6%, до 25,6 млрд рублей. Портфель сжался на 13% за полгода — инвестиции в аренду опустились до 209,6 млрд с 242 млрд в конце прошлого года. Объекты, изъятые из лизинга, оцениваются почти в 20 млрд рублей, а резервы под их обесценение — еще 6,4 млрд. Направление «ВТБ Лизинга» — финансирование автопарков, оборудования и коммерческого транспорта для бизнеса.

«Серая зона»: все падают, но не все тонут

Бизнес «Балтийского лизинга» (предоставляет бизнесу в лизинг автотранспорт, спецтехнику и промышленное оборудование), одного из старейших игроков (27 лет на рынке), тоже сжимается. Выручка упала на 9,4% (с 22,6 до 20,5 млрд рублей), портфель сократился на 13% (до 140 млрд рублей), а чистая прибыль и вовсе испарилась — с 2,1 млрд рублей в 1-м полугодии 2025-го до 39 млн рублей за 1-е полугодие 2026-го. Компания жива, но на грани: закрылось три филиала (подразделение «Таганская» в Москве и одно в Ижевске, а также филиал «Прикубанский»), дорогие короткие займы съедают маржу и делают бизнес практически нерентабельным.

«Биржевые облигации процентные <…> Величина процентной ставки по каждому купону составляет 23,7% годовых», — говорится в документе про серию БО-П15 с датой первичного размещения 28 февраля 2025 года.

«РЕСО-Лизинг» (23 года, основная специализация — финансовый лизинг легкового, грузового и коммерческого автотранспорта, а также спецтехники) показывает тот же тренд. Выручка рухнула на 32% (до 11 млрд рублей), портфель сжался на 12% (до 76,6 млрд). Но здесь есть нюанс: компания умудрилась нарастить чистую прибыль на 2,6% (до 899 млн рублей), сократив управленческие расходы.

«Альфа-Лизинг» (предоставляет транспорт, спецтехнику и оборудование) — самый интересный случай. Выручка упала на 28,5% (до 13,5 млрд рублей), портфель сжался на 7% (до 127 млрд). Но чистая прибыль выросла до 5,3 млрд рублей — плюс 73% к прошлому году. Просто компания заработала на дивидендах от «дочек» (2,5 млрд рублей за полугодие).

«Зеленая зона»: Росагролизинг как исключение

Единственный, кто не просто выживает, а растет, — «Росагролизинг». Выручка выросла на 25%, до 18 млрд, долгосрочный портфель расширился на 7,4%, до 169 млрд рублей, а чистая прибыль за полугодие составила почти 2 млрд рублей. Неудивительно: компания государственная, занимает 72% рынка лизинга в АПК, а на ее поставки приходится каждый второй трактор и комбайн, приобретаемый в России. Во многом благодаря льготным программам.

Что происходит на рынке лизинга

Как следует из аналитического обзора Национального рейтингового агентства и Лизингового союза, рынок потерял почти две трети клиентов — их число сократилось с 195 тысяч в 2024 году до 57 тысяч к середине 2026-го.

«Точка входа на рынок для небольших лизингополучателей сейчас экстремально высока», — констатируют эксперты.

С рынка уходят и сами игроки: за полтора года число лизинговых компаний уменьшилось на треть — с 714 до 465.

О том, что кризис в лизинге — не случайность, а часть системного сбоя в смежных отраслях, «Фонтанка» уже писала.

В частности, в декабре 2025 года одна из крупнейших цифровых логистических платформ России — «Монополия» — объявила дефолт по облигациям на 260 млн рублей. Компания, объединяющая тысячи водителей-дальнобойщиков, объяснила это «временными трудностями», за которыми скрывались агрессивный рост, массовые конфликты с водителями и убытки, которые компания несла даже на фоне роста выручки.

Как тогда пояснил «Фонтанке» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, «когда компании набирают в лизинг большое количество автомобилей, когда эти машины очень дорого стоят, и стоимость заемных денег в лизинг тоже очень высокая, это в любом случае будет давить на рентабельность».