15 тысяч за неделю? Узнали про самые бюджетные варианты отдыха в Сочи в бархатный сезон

Лучше отель у моря, но цены кусаются Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Самым бюджетным туром с перелетом по России этим летом стала поездка двух туристов на неделю из Москвы в Сочи за 15 тысяч рублей. В стоимость входило проживание в отеле без звезд и без питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

На втором месте самых бюджетных туров страны — поездка в Сочи из Минеральных Вод. Отдых с перелетом и проживанием в гостевом доме без питания обошелся одному туристу в 18,1 тысячи рублей.

Наши коллеги из SOCHI1.RU посмотрели, есть ли такие цены на бархатный сезон в Сочи и что за такие деньги предлагается.

На территории два корпуса Источник: Alean.ru

«Даже страшно»

Туроператор «Интурист» предлагает тур на 7 ночей с 2 по 9 сентября с перелетом стоимостью 14 893 рубля в гостевом доме «Атмосфера Лоо». Он расположен в курортном одноименном поселке на возвышенности микрорайона Горный Воздух, всего в 10 минутах ходьбы от моря.

Номер стандарт Источник: Alean.ru

На территории два четырехэтажных корпуса. А в номерах вся необходимая мебель, кондиционеры и современная сантехника. На территории работают кафе, бар и столовая, а для отдыха гостей оборудован открытый плавательный бассейн с шезлонгами и детская игровая площадка.

Вид на море Источник: Alean.ru

В непосредственной близости находится вся инфраструктура комплекса «Аква-Лоо», включающая дельфинарий, боулинг, спа-комплекс, киноконцертный зал, спортивные площадки и парковые зоны. При этом цены на двухместный стандарт с балконом и без него одинаковые. При этом на сайте туроператора «Алеан» в этом объекте размещения указана стоимость от 2800 рублей за ночь. Перелет в стоимость не входит. Стоимость проживания за 7 ночей с 3 по 10 сентября — от 11 тысяч 200 рублей за стандарт на двоих. Неплохой экономвариант, но нужно учесть, что объект находится на возвышенности, значит, на пляж нужно спускаться. Но еще хуже обратная дорога — в гору.

— Рекомендую уточнять этот вопрос. Мы этим летом впервые отдыхали в Сочи и повелись на дешевизну. Оказалось, что наш отель находится на крутой горе. Дорога есть, но автомобильная, тротуаров нет вообще. Особенно сложно идти уставшим обратно. Старались на пляже не задерживаться, чтобы не ходить там в темноте. Машины летают, тут же пешеходы с детьми. Даже страшно, — рассказала туристка из Подмосковья Марина Нежинская.

«Только поспать»

На «Яндекс Путешествиях» обнаружен самый дешевый тур в Сочи на начало сентября за 15 тысяч 662 рубля без перелета. Это бюджетный номер 8 квадратных метров на 4-м этаже гостевого дома «Анастасия» в самом центре Адлера с двумя односпальными кроватями и с общей ванной на этаже. В номере точно есть интернет и телевизор, о кондиционере не сообщается. Вид из окон во двор.

Гостевой дом «Анастасия» Источник: Travel.yandex.ru

Такой же номер с завтраками стоит уже 26 тысяч рублей. Однако на них не стоит тратить деньги, считает бывалая путешественница Ольга Пестова из Твери.

— Мне важны море и пляж, а не какие-то услуги в отеле. Я прихожу туда только поспать, помыться и переодеться. Я во многих гостевых домах жила в центре Адлера. Люблю этот микрорайон, он очень уютный. Почему не рекомендую брать номера с завтраком? Да потому, что зачастую в таких бюджетных отелях они однообразные и невкусные. Кроме того, в Адлере множество разнообразных кафе и столовых, где можно недорого позавтракать с видом на море, — утверждает Ольга.

Лакшери и совсем бюджет

У «Алеана» самый бюджетный тур на двоих с 3 по 10 сентября в трехзвездочный гостевой дом «Афродита» стоит от 59 тысяч рублей. В стоимость входят перелет и завтраки. Номер аж четырехместный. Объект находится в Курортном Городке в 20 метрах от моря. В номерах кондиционеры, мини-холодильники, набор посуды, телевизор, электрочайник. В душевой необходимые принадлежности. Wi-Fi на всей территории отеля бесплатный, смена полотенец ежедневно, смена постельного белья — раз в три дня, так же как и уборка номера. На территории есть бассейн.

Источник: Alean.ru

Оказывается, этот объект вполне лакшери. Есть в Сочи более бюджетные варианты. Например, гостевой дом «Жара» на улице Цитрусовой в районе микрорайона Голубые Дали в Адлере за 47 тысяч рублей на 7 ночей с перелетом из Москвы. Тур в него купили 7 раз за месяц.

Гостевой дом «Жара» Источник: Alean.ru

Площадь номера — 12 квадратных метров. В нем есть необходимая мебель, кондиционер и телевизор. Санузел и душевые на этаже, смена полотенец, белья и уборка номера один раз в 5 дней.

Дешево и сердито Источник: Alean.ru

В общем, Сочи не такой уж и дорогущий курорт, как это утверждают многие. Можно найти себе отдых на любой бюджет. В следующем материале расскажем про самые дорогие туры.