Детям нужна допоо мотивация для получения знаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россия возвращается к лучшим традициям советской системы образования, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме.

«У нас были большие дебаты, как менять, модернизировать программу воспитания и в дошкольных учреждениях, и в школах, и в университетах. Были эксперименты, которые в значительной степени отражали наше метание в сторону западных стандартов, ну, как же так, Болонская система, лучше не бывает. Сейчас мы все-таки возвращаемся к лучшим традициям советской школы образования», — сказал Лавров.

Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году, затем разработали план реформы. Реформу опробовали в пилотных университетах. Переход будет постепенным, чтобы вузы адаптировали программы без резких изменений для уже обучающихся студентов. Срок базового высшего образования по новым правилам составит от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Специализированное образование (обновленная магистратура) займет 1–3 года и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские направления.

При этом Лавров заверил, что не идеализирует советскую школу образования. Новые форматы передачи знаний, включая мультипликацию, станут дополнительной мотивацией к обучению, считает руководитель АО «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

«Недостаточно уже сейчас давать знания через учебные материалы физической литературы, нужно также давать через информационные потоки», — отметил Тарабрин.

В качестве одного из полимеров он привел мультипликацию. По его словам, это способ, когда дети могут посмотреть, узнать через игровой формат, например, об историческом деятеле. Это станет дополнительной мотивацией открыть учебник.