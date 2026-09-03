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Образование Советская система образования возвращается, а детей будут учить через мультфильмы: что ждет школы и университеты

Советская система образования возвращается, а детей будут учить через мультфильмы: что ждет школы и университеты

Рассказываем, что обсуждали на Восточном экономическом форуме

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Детям нужна допоо мотивация для получения знаний | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Детям нужна допоо мотивация для получения знаний | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Детям нужна допоо мотивация для получения знаний

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россия возвращается к лучшим традициям советской системы образования, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме.

«У нас были большие дебаты, как менять, модернизировать программу воспитания и в дошкольных учреждениях, и в школах, и в университетах. Были эксперименты, которые в значительной степени отражали наше метание в сторону западных стандартов, ну, как же так, Болонская система, лучше не бывает. Сейчас мы все-таки возвращаемся к лучшим традициям советской школы образования», — сказал Лавров.

Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году, затем разработали план реформы. Реформу опробовали в пилотных университетах. Переход будет постепенным, чтобы вузы адаптировали программы без резких изменений для уже обучающихся студентов. Срок базового высшего образования по новым правилам составит от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Специализированное образование (обновленная магистратура) займет 1–3 года и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские направления.

При этом Лавров заверил, что не идеализирует советскую школу образования. Новые форматы передачи знаний, включая мультипликацию, станут дополнительной мотивацией к обучению, считает руководитель АО «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

«Недостаточно уже сейчас давать знания через учебные материалы физической литературы, нужно также давать через информационные потоки», — отметил Тарабрин.

В качестве одного из полимеров он привел мультипликацию. По его словам, это способ, когда дети могут посмотреть, узнать через игровой формат, например, об историческом деятеле. Это станет дополнительной мотивацией открыть учебник.

Множество изменений произошло уже в этом учебном году. Дети получили обновленные учебники, а также начали изучать новые предметы. Обо всем по порядку рассказываем в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сергей Лавров ВЭБ Школьная программа Болонская система образования
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