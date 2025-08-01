Переделают в гостиницу: подрядчику разрешили работы в историческом здании в центре Ярославля

В Ярославле подрядчик получил разрешение на проведение научно-исследовательских работ в историческом здании на Советской площади. Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Здание Присутственных мест и Губернского правления». В мае новым собственником дома-памятника стала московская компания .

«В числе запланированных мероприятий — устройство зондажей, шурфов и скважин. Это необходимо для составления проектно-сметной документации по реставрации памятника», — рассказали о запланированных работах в правительстве Ярославской области.

Компания «Сфера» заплатила за историческое здание почти 176 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области сообщили, что инвестор вложит еще несколько миллиардов рублей в восстановление объекта.

«Собственник планирует открыть здесь гостиничный комплекс, что требует проведения масштабной реставрации. Это подарит зданию вторую жизнь, но важно провести работы с соблюдением всех норм и стандартов, чтобы сохранить уникальные архитектурные элементы памятника и его историческую ценность», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Компания «Сфера» была образована в октябре 2023 года. Имеет прописку в Москве. Занимается управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором фирмы.

В прошлом Талабани Броян был одним из совладельцев ярославской строительной компании «Бронза», участником ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей «Алины».

В январе 2024 года компания «Сфера» получила в Ярославле в аренду на 8 лет и 8 месяцев участок земли на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. Здесь должен появится объект спортивной направленности.