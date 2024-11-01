Уже зазывают предпринимателей: под Ярославлем открыли склад «Озон»

Информация о строительстве склада «Озон» появилась еще в 2023 году Источник: Ozon Business / Vk.com











Под Ярославлем открылся склад «Озон». О том, что в деревне Корюково появится логистический центр маркетплейса, стало известно еще в октябре 2023 года, когда начались работы по возведению здания.

Теперь представители компании предлагают предпринимателям, сотрудничающим с маркетплейсом, везти товары на новую точку.

— Запустили фулфилмент «Ярославль» в кластере «Москва-Восток и Дальние регионы». Уже можете записываться на прямые поставки и кросс-докинг. Какие товары можно отгрузить: товары из категорий «Книги», «Одежда», «Текстиль», «Сумки» размером до 60 × 60 × 120 сантиметров, весом до 25 килограммов. До конца недели откроем и другие категории, — говорится в официальной группе Ozon Business во «ВКонтакте».

Как пояснили в компании, поставлять товары из склада под Ярославлем будут по всей России.

— Но склад будет домашним для кластера «Москва-Восток и Дальние регионы». В приоритете отправим товары покупателям из Иванова, Костромы, Ярославля, — говорится в посте Ozon Business.

Доставлять заказы начнут с 11 ноября. Инвестиции в оборудование и IT-инфраструктуру составили 4,3 миллиарда рублей, сообщили в компании. Также в «Озоне» рассказали, что открытие центра позволит создать около 500 рабочих мест для жителей региона.

Летом 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев напоминал, что в регионе появятся логистические центры компаний «Вайлдберриз», «Озон» и X5 Group. По его данным, на новых объектах откроется около 13 тысяч рабочих мест. Распределительный центр сети дискаунтеров «Чижик», входящих в состав X5 Group, расположится на Костромском шоссе в Ярославле. А для логистических центров «Вайлдберриз» и «Озон» выбрали места в Ярославском районе недалеко от деревень Корюково, Цеденово, Алексеевское Карабихского сельского поселения. Владелица компании «Вайлдберриз» Татьяна Ким, сменившая фамилию после раздора с мужем Алексеем Бакальчуком, лично приезжала в Ярославскую область в декабре 2023 года, чтобы подписать соглашение о строительстве склада компании и открыть школу предпринимателей.