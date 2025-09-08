НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Строят склады под Ярославлем Эксклюзив Ярославцы в приоритете? Как будут набирать рабочих на склады «Вайлдберриза» и «Озона» под Ярославлем

Ярославцы в приоритете? Как будут набирать рабочих на склады «Вайлдберриза» и «Озона» под Ярославлем

В компаниях рассказали о поиске сотрудников

Под Ярославлем продолжают строить распределительные центры крупнейших маркетплейсов. В районе деревень Корюково, Цеденово, Алексеевское Карабихского сельского появятся склады «Озон» и «Вайлберриз». «Озон» уже частично открылся. Распределительный центр Wildberries хотят ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что строительство новых складов в регионе поможет создать около 13 тысяч рабочих мест. Мы узнали, как будут нанимать персонал в распределительные центры маркетплейсов.

«Озон»

Как рассказали 76.RU в компании «Озон», площадь ярославского фулфилмент-центра по полу 80 тысяч квадратных метров. Склад вмещает больше 30 млн товаров, а ежедневно может обрабатывать свыше 200 тысяч заказов.

«Также в регионе работают два сортировочных центра, заказы из которых передаются курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов», — уточнили в «Озоне».

В высокий сезон нагрузка на склады растет, и компании требуется больше специалистов. Поэтому в октябре и ноябре планируется набор новых сотрудников.

«Для поиска используем широкий набор каналов: размещаем вакансии на популярных онлайн-платформах, сотрудничаем с рекрутинговыми агентствами и развиваем программы рекомендаций. А также размещаем дополнительные задания и повышаем тарифы для пользователей приложением для поиска подработки на складах Ozon Job», — рассказали в «Озоне».

В компании рассказали, что вопрос с кадрами решают не одномоментно, а в течение года. Новые сотрудники в «Озоне» проходят обучение, там есть система наставничества. По словам представителей компании, склады оборудованы зонами для отдыха, душевыми кабинками, горячим питанием. Также работников отвозят на спецтранспорте до распределительного центра и обратно.

Информация о зарплате сотрудников и их количестве не раскрывается. При этом по данным 76.RU сейчас на ярославский склад «Озон» выходят порядка 250 — 300 работников на смену.

«Вайлдберриз»

При открытии логистического объекта «Вайлдберриз» под Ярославлем приоритетно приглашать на работу будут жителей города и ближайших населенных пунктов.

«Все исполнители смогут выбирать те операционные задания, которые им больше нравятся или подходят по личным возможностям — от приемки товаров до его сортировки. Также они сами выбирают количество затрачиваемого времени на выполнение этих заданий», — рассказали в компании.

Всю актуальную информацию о доступных задачах и наборе сотрудников будут публиковать в приложении WB Job. Также в компании рассказали, что вакансии можно будет найти на региональных сайтах, включая сайт центра занятости населения.

«Привлечение занятых будет происходить поэтапно, в зависимости от загрузки склада и объема поставок на объект», — уточнили в объединенной компании «Вайлдберриз» и «Русс».

В фирме также не разглашают данные о зарплатах сотрудников. При этом известно, что работникам тоже положен трансфер до склада и обратно. Также сотрудники распределительного центра смогут сами устанавливать для себя график.

Информация о том, что под Ярославлем появятся крупные склады, появилась в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Мы делали подробный репортаж из деревень, рядом с которыми строят склады. Не все оказались довольны новым соседством, а кто-то даже готов продать дома, в которые были вложены миллионы, лишь бы не жить рядом с распределительными центрами.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
