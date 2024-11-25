«Не надо нам их»: как живут ярославские деревни, которые со всех сторон теснят склады маркетплейсов

Под Ярославлем строят новые распределительные центры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В прошлом году стало известно, что под Ярославлем построят распределительные центры «Озон», «Вайлдберриз» и «Чижик», входящий в состав X5 Group. Последний решили расположить на Костромском шоссе. А под склады маркетплейсов отдали земли в Ярославском районе недалеко от деревень Корюково, Цеденово и Алексеевское Карабихского сельского поселения.

К ноябрю 2024 года склад «Озон» уже открыл свои двери для предпринимателей, распределительный центр «Вайлдберриз» активно строят. Мы побывали в трех деревнях, которые оказались зажаты между масштабными стройками. О том, почему люди недовольны соседством с крупными складами, и чего они теперь боятся — в эксклюзивном репортаже журналиста 76.RU Алины Шибаевой.

«Тут из хорошего — ничего»

Деревня Корюково, коротающая свой век на обочине Костромского шоссе, встречает гостей бездорожьем. И людям, и автомобилям приходится пробираться по грязному месиву.

Пройти по дорогам в Корюкове — целое испытание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ноги скользят по раскатанной дороге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посреди буднего дня в деревне стоит звенящая тишина. Нарушают ее только редкие сигналы манипуляторов издалека — отголоски строек складов. Местные говорят: летом было хуже. Люди постоянно просыпались от грохота.

— У нас ночами люди не спали. Я на том посаде живу, мне и то слышно было, — пенсионерка, не пожелавшая представляться, махнула рукой вглубь деревни. — Они [строители] работали ночью. Днем им было жарко и неудобно. Так около месяца мы жили. У нас-то еще нормально, а вот Алексеевское страдает. Машины туда-сюда носятся.

Жительница Корюково считает, что деревни ничего не выиграют от строительства складов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По ее словам, когда рабочие стали истреблять перелесок и выкапывать ров, техника громыхала так, что было слышно всей деревне.

— Только солнце садится — начинают на своих бульдозерах землю выгружать. Гремели так, будто взрывалось что-то. Мы жаловались, но нарушений никаких не нашли. Здесь были деревья, была красота. Можно было сходить за грибами. А сейчас уже некуда, — покачала головой наша собеседница. — Плюсов в жизни тут никаких. Газа добиваемся уже лет 15. Фонарей — 20.

— Может, когда появятся логистические центры, — начинаю мысль.

— Не надо нам их, — резко перебила жительница Корюкова. — Зачем? Вот сам его облагородят. А нас — нет. Кто там работу искать будет? Молодые не пойдут — они никуда не ходят. Старики тем более. Они другую найдут.

Неужели российский гражданин пойдет на «Вайлдберриз» собирать упаковки? Не пойдут. Я так думаю. Жительница Корюково Всю жизнь провела в деревне

Люди ждут, что после газификации им заасфальтируют дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше на месте рва были деревья. Люди ходили туда за ягодами. Теперь там вырыта траншея, а сам участок огражден валами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие участки в Корюкове пока не ограждены. Они подсыпаны песком, а новые кирпичные дома выглядят нежилыми. Это — коттеджи тех, кто еще только переезжает в деревню. Несмотря на отсутствие газа, люди тянутся в Корюково. Одна из причин — недорогая земля в десяти минутах от города.

— Это [шум от стройки] было, но как только пожаловались — прекратилось. Основная проблема в том, что они работали круглосуточно. Когда скидывали землю, металлический короб очень сильно громыхал. В ночной тишине было очень слышно, — пояснил 36-летний Дмитрий. Он купил землю в Корюкове два года назад. Его участок находится напротив вырытой траншеи.

Дмитрий пока не переехал в новый дом окончательно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам мужчины, рабочих не видно уже около двух месяцев. Дмитрий говорит: строительство складов его не расстраивает.

— Я сюда решил переехать, потому что близко к городу. Своя земля лучше, чем квартира. Да и я покупал, когда стоила 70 тысяч за сотку. У меня 8 соток. Это адекватный ценник. Но он был из-за того, что нет газа. Но его уже проводят, уже проект есть. Я переезжал с расчетом на то, что будет газ. Но с учетом того, я снимаю жилье, было не особо принципиально. Потому что электричеством топиться не очень дорого, в сравнении с арендой, — пояснил Дмитрий.

В компании «Газпром газораспределение Ярославль» порталу 76.RU сообщили, что в Корюкове уже приступили к строительству газопровода.

Местных не смущает отсутствие коммуникаций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Корюкове пока нет не только газа, но и водопровода. Люди ходят на колодцы. У некоторых есть собственные скважины с насосами, а дома установлены колонки. А тем, кто набирает воду по старинке, приходится мыться в собственных банях. И сложившееся положение вещей устраивает людей. А вот строительством складов они не довольны.

Местные построили себе на участках бани Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Конечно, все нам мешает. Стало ни пройти, ни проехать. Все перерыли, зайцам жить негде. Там траншея шириной полтора метра и глубиной в два, — громогласно произнес 59-летний Николай, не отвлекаясь от работы. Во время беседы он что-то колотил огромной кувалдой.

Если бы мне что-то не нравилось, я бы переехал. Уже за столько лет привыкли. Дрова запасаем, газовые баллоны возим. Все у нас нормально. Николай Житель Корюкова

На выезде из деревни — крупная стройка

Дороги в деревнях проблемные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В соседней деревне Алексеевское ситуация с дорогами немногим лучше, чем в Корюкове. Кажется, будто здесь еще более безлюдно. Свет во многих домах не горит, а калитки заперты. Часть людей на работе, другие приезжает только в дачный сезон.

Жители деревни до этого жаловались на разбитые дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если выйти за пределы деревни и миновать указательную табличку перед выездом на проезжую часть, то взгляд уткнется в огромное недостроенное белое здание с розовыми вкраплениями. Это — будущий логистический центр «Вайлдберриз». Местные рассказали, что работы там на одно время останавливались, но мы увидели толпу ярких одинаковых жилетках и экскаваторы на участке. Стройка склада, вокруг которого прогремел скандал, достойный боевика, идет полным ходом.

В середине ноября к строящемуся складу «Вайлдберриз» под Ярославлем съехались вооруженные люди, одетые в камуфляж. Видео с места опубликовал Владислав Бакальчук — бывший муж основательницы компании Татьяны Ким, с которым она находится в процессе развода. По его словам, на место приезжали правоохранители. В самой компании «Вайлдберриз» сообщили, что публичные заявления Владислава о том, кто приехал на участок с оружием, не соответствуют действительности.

В компании «Вайлдберриз» рассказывали, что первую часть логистического центра планируют открыть до конца 2025 года. А общая площадь здания по проекту составит 200 тысяч квадратных метров.

— Появление нового логистического объекта в Ярославской области поспособствует еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, — пояснили в «Вайлдберриз». Проще говоря: бизнесменам из Ярославской и соседних областей не придется отвозить товар на склады в Подмосковье.

В правительстве Ярославской области сообщали, что инвестиции в проект составляют около 10 миллиардов рублей.

Отправлять заказы из Ярославской области будут и в другие регионы. Ранее в компании порталу 76.RU сообщили, что в сравнении с прошлым годом количество продавцов, сотрудничающих с «Вайлдберриз» из Ярославской области увеличилось на 25%. Но точные цифры фирма не раскрывает.

По другую сторону дороги от склада — жилые дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участок огражден от посторонних Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Будущий распределительный центр занимает гигантские площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«В дом вложил 30 миллионов. Теперь продавать»

И если склад «Вайлдберриз» еще только строится, то «Озон», хоть на его площадке еще ведут работы, уже принимает предпринимателей. На участок заезжают фуры, спецтехника. А прямо через дорогу — дома жителей Алексеевского.

Так выглядит склад с дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На участке все еще ведутся работы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Там люди тоже жаловались на постоянный грохот строительной техники. По соседству с Алексеевским есть коттеджный поселок — «Летние вечера». Там, в отличие от Корюкова, есть и газ, и электричество, и вода. Дома на одной из улиц располагаются практически впритык к территории склада «Озон».

Слева — забор частного дома, справа — склад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители поселка вложили много денег в свои дома и участки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Татьяне 55 лет. Вместе с семьей она переехала в «Летние вечера» из Якутии около пяти лет назад. Северяне купили землю, построили дом. Надеялись, что удалось найти тихое место.

— Нам здесь очень нравилось, — призналась она. — Было тихо, мы специально брали участок, который стоял отдельно. Когда мы покупали, нам обещали, что машин будет мало. Мы специально брали такое место, дом строили сами. Вложили очень много. Мы рассчитывали, что будем жить в деревне, но при этом близко к городу.

Когда мы покупали участок, нам сказали, что земли сельхозназначения, и там будет просто поле. Если бы мы знали, что там будет распределительный центр — мы бы здесь не купили. Татьяна Жительница коттеджного поселка «Летние вечера»

С началом строительства логистических центров о тишине пришлось забыть. По словам Татьяны, летом машины перевозили землю и материалы даже ночью.

— Эти машины постоянно гремят, пищат. А как будет, когда стройка закончится? Если у них здесь будет погрузка и разгрузка, это тоже будет постоянное пищание. Если разгрузка будет дальше, со стороны дороги — то ладно, — предположила Татьяна. — Но я думаю, будет мешать шум и выхлопные газы.

Татьяна с семьей обустроили красивый двухэтажный дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Деваться, по словам Татьяны, уже некуда. За это время достроили дом, обустроили хозяйство. Переезжать куда-то уже просто нет смысла.

— А почему мы должны переезжать? Из-за того, что кто-то решил здесь что-то построить? Пока точно нет. Я думаю, и в будущем не уеду, — призналась женщина.

Ближе к концу улицы склад стоит почти впритык к домам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот 39-летний Андрей уже начал строить новый дом в другом месте. Он переехал в «Летние вечера», когда на месте складов были поля, шесть лет назад. Тогда были надежды на тихую размеренную жизнь, где детей можно отпускать гулять на улицу без волнений.

— Здесь жить невозможно. «Закладки» теперь появились, наркоманы лазают постоянно. Я до этого ворота не закрывал никогда. А теперь личности странные появились, шумно. Плюс рабочие. Тут будет 13 тысяч человек работать. Они сюда подъезжают на такси, бегают со стороны нашей улицы, пока забора нет. Нам обещали сделать шумоподавляющий экран, не знаю, сделают или нет. Но люди теперь вылезают и ходят через нас, — эмоционально пояснил Андрей.

Жители поселка не отпускают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщал, что после строительства логистических центров появится суммарно примерно 13 тысяч рабочих мест.

Андрей говорит: в дом было вложено много денег. Продать его по этой стоимости уже не получится.

— Условно говоря, в этот дом я вложил около 30 миллионов рублей, даже по себестоимости. Многое делалось у друга, владеющего строительной компанией. По рыночной цене он стоит 50 миллионов, а продам я его, в лучшем случае, за 8-9. Потому что кто купит рядом вот с этим [складом]? А тут 500 квадратных метров 12 комнат, — обвел Андрей рукой фасад дома.

Жители коттеджного поселка недовольны соседством Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Семья уже готовится к переезду. В основном Андрей переживает, что отпустить детей погулять на улицу как раньше уже не получится.

— Купили землю, рядом с которой гарантированно никто ничего не построит. А что делать? У меня трое маленьких детей. С ними, жизни-то нет, — Андрей махнул рукой в сторону склада.

Мы писали обращения, замеряли шум. Толку никакого. Бороться с такой машиной бесполезно… Андрей Житель коттеджного поселка «Летние вечера»

Инвестиции на миллиарды

Склад «Озон» уже начал работу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ранее сообщалось, что по соглашению с властями Ярославской области «Озон» откроет логистический склад на 85 тысяч квадратных метров. Тогда предполагалось, что в регионе появится больше 1,5 тысячи рабочих мест.

— Открытие фулфилмент-центра позволит снизить сроки доставки в регионе вплоть до одного дня. При этом логистический центр будет работать не только на доставку по Ярославской области, но и по всей России, — поясняли в компании «Озон» порталу 76.RU.

Строительство объекта, кстати, вел не сам «Озон», а компания «Регион-Логистика». «Озон» выступает арендатором. В этом тексте мы рассказывали, что известно про застройщика.

На участке все еще работают строители Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В начале ноября компания «Озон» начала зазывать в новый склад предпринимателей.

— Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру составили 4,3 млрд рублей. Открытие центра позволит создать около 500 рабочих мест для жителей области и значительно сократит сроки доставки товаров внутри региона, — рассказали в компании.

В «Озоне» пояснили, что логистический комплекс будет проводить полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Планируется, что к лету 2025 года площадь объекта по полу составит 80 тысяч квадратных метров. Пока сотрудники работают на половине этой площади. Но и там вместится около 30 млн товаров от продавцов.

— С выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать до 800 тысяч заказов в сутки, — уточнили в «Озоне».

В компании сообщили, что предприниматели уже могут привозить свои товары Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Лишь бы не начали бардак наводить»

Деревня Цеденово располагается от складов дальше, чем Корюково и Алексеевское. Добротных кирпичных домов здесь гораздо меньше. В основном — деревянные избушки, часть из которых уже сильно покосилась.

В деревне сохранились деревянные дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные настроены к логистическим центрам более лояльно, чем жители соседних деревень. Они практически не слышат стройку, да и глаза им склады не мозолят. Переживают только об одном: не начали бы наводить беспорядок приезжие рабочие.

— Все боятся их. Ну, мы-то не близко. В Алексеевском, вот, боятся всего этого. Все люди-то разные, а у приезжих фиг знает, что на уме. Сейчас-то деревня спокойная, — рассказала Галина. Она живет в Цеденево 30 лет. Её супруг здесь с рождения.

В Цеденово немного постоянных жильцов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сейчас в Цеденево тихо. Люди сюда приезжают в основном летом, на дачи. Постоянных жителей здесь совсем немного. Но в последнее время в новую часть деревни стали активнее перебираться семьи с детьми. Однако люди все равно привыкли к спокойствию и волнуются, что толпы рабочих нарушат умиротворение в деревне, где ничего не происходит.

— Говорят ведь, что народу будет очень много. Я даже слышала, что для них общежитие будет строиться, — вздохнула Галина.