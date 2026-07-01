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Город Плей-офф КХЛ 2026 Выбираем из 10: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива» — финальный список

Выбираем из 10: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива» — финальный список

В регионе стартовала завершающая часть голосования

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Какие места в Ярославле могут назвать в честь «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакие места в Ярославле могут назвать в честь «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какие места в Ярославле могут назвать в честь «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле стартовал финальный этап голосования по выбору места в городе, которое назовут в честь хоккейного клуба «Локомотив». Названы 10 локаций, которые чаще всего предлагали жители региона.

Какие места предложили назвать ярославцы в честь «Локомотива»:

  • улица Институтская;

  • Московский проспект;

  • парк «Нефтяник»;

  • Советская площадь;

  • проспект Фрунзе;

  • площадь Ярославль-Главный;

  • сквер Победы;

  • улица Гагарина;

  • площадь Труда;

  • площадь у «Арены-2000».

Варианта для названия выбранного места два: или «Локомотива» или «Чемпионов». Отдать свой голос можно двумя способами: через портал госуслуг или в официальном боте Ярославской области в мессенджере «Макс». Проголосовать можно до 15 июля.

Напомним, идея дать имя какой-либо локации в городе в честь ярославской хоккейной команды пришла властям после оглушительной победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина в мае 2026 года. Железнодорожники стали чемпионами плей-офф второй год подряд.

Ярославский губернатор Михаил Евраев 24 мая во время «Парада чемпионов» предложил назвать улицу, проспект или площадь в Ярославле в честь «Локомотива». В регионе начали принимать предложения от жителей, самые популярные из которых прошли в финальный этап голосования. Итоги озвучат в августе на чествовании хоккейного клуба.

Как вам такие варианты?

Мне нравится, пойду голосовать
Мне, в целом, без разницы
Я бы предложил другое место, напишу в комментариях, какое именно
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Голосование
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Комментарии
4
Гость
5 минут
Может миллионеры сами построят себе площадь и назовут как хотят, ради денег в первую очередь играют, ими пусть и покупают себе почет у жителей города.
Гость
6 минут
это делает с городом один человек, мучает город и насилует
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Гость
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