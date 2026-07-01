Выбираем из 10: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива» — финальный список

В Ярославле стартовал финальный этап голосования по выбору места в городе, которое назовут в честь хоккейного клуба «Локомотив». Названы 10 локаций, которые чаще всего предлагали жители региона.
Какие места предложили назвать ярославцы в честь «Локомотива»:
улица Институтская;
Московский проспект;
парк «Нефтяник»;
Советская площадь;
проспект Фрунзе;
площадь Ярославль-Главный;
сквер Победы;
улица Гагарина;
площадь Труда;
площадь у «Арены-2000».
Варианта для названия выбранного места два: или «Локомотива» или «Чемпионов». Отдать свой голос можно двумя способами: через портал госуслуг или в официальном боте Ярославской области в мессенджере «Макс». Проголосовать можно до 15 июля.
Напомним, идея дать имя какой-либо локации в городе в честь ярославской хоккейной команды пришла властям после оглушительной победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина в мае 2026 года. Железнодорожники стали чемпионами плей-офф второй год подряд.
Ярославский губернатор Михаил Евраев 24 мая во время «Парада чемпионов» предложил назвать улицу, проспект или площадь в Ярославле в честь «Локомотива». В регионе начали принимать предложения от жителей, самые популярные из которых прошли в финальный этап голосования. Итоги озвучат в августе на чествовании хоккейного клуба.
Как вам такие варианты?