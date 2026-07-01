Выбираем из 10: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива» — финальный список

Какие места в Ярославле могут назвать в честь «Локомотива» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле стартовал финальный этап голосования по выбору места в городе, которое назовут в честь хоккейного клуба «Локомотив». Названы 10 локаций, которые чаще всего предлагали жители региона.

Какие места предложили назвать ярославцы в честь «Локомотива»:

улица Институтская;

Московский проспект;

парк «Нефтяник»;

Советская площадь;

проспект Фрунзе;

площадь Ярославль-Главный;

сквер Победы;

улица Гагарина;

площадь Труда;

площадь у «Арены-2000».

Варианта для названия выбранного места два: или «Локомотива» или «Чемпионов». Отдать свой голос можно двумя способами: через портал госуслуг или в официальном боте Ярославской области в мессенджере «Макс». Проголосовать можно до 15 июля.

Напомним, идея дать имя какой-либо локации в городе в честь ярославской хоккейной команды пришла властям после оглушительной победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина в мае 2026 года. Железнодорожники стали чемпионами плей-офф второй год подряд.

Ярославский губернатор Михаил Евраев 24 мая во время «Парада чемпионов» предложил назвать улицу, проспект или площадь в Ярославле в честь «Локомотива». В регионе начали принимать предложения от жителей, самые популярные из которых прошли в финальный этап голосования. Итоги озвучат в августе на чествовании хоккейного клуба.