НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

сев.

 753мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Пожар в высотке на набережной
Что с деньгами ярославцев
Стройка со скорость лета
Выпал из окна: рассказ соседей
Здесь был Пушкин
Закроется бар
Лес после черного дождя
Заправки сейчас
Афиша на неделю
Культура Умер исполнитель любимого хита Трампа: президент танцевал под эту музыку каждое выступление

Умер исполнитель любимого хита Трампа: президент танцевал под эту музыку каждое выступление

Артисту было 75 лет

145
Уиллис тяжело болел | Источник: ddp/ Panama Pictures via Reuters ConnectУиллис тяжело болел | Источник: ddp/ Panama Pictures via Reuters Connect

Уиллис тяжело болел

Источник:

ddp/ Panama Pictures via Reuters Connect

Скончался солист группы Village People Виктор Уиллис, который исполнял любимый хит президента США Дональда Трампа. Песня называется «Y.M.C.A».

Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет. Уиллис тяжело болел, сообщает агентство Independent со ссылкой на соцсети группы.

«Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Подробности его заболевания не раскрываются. О дате похорон и месте прощания тоже ничего неизвестно.

Под публикацией о смерти артиста поклонники оставили соболезнования родным, друзьям и его коллегам. Там насчитывается уже более полусотни комментариев.

Виктор Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе в Техасе. Певец и автор песен был одним из основателей культовой диско-группы Village People. Артист исполнял такие песни как «Go West» и «In The Navy».

Американская группа прославилась в 1970-х годах. Одним из любимых хитов президента США Дональда Трампа является песня «Y.M.C.A». Как правило именно ей он заканчивал почти все свои митинги. Президент пританцовывал, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки.

Источник:

Fox News / X

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Песня Культура Смерть Дональд Трамп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
🙏🙏🙏
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Рекомендуем