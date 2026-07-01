Умер исполнитель любимого хита Трампа: президент танцевал под эту музыку каждое выступление

Скончался солист группы Village People Виктор Уиллис, который исполнял любимый хит президента США Дональда Трампа. Песня называется «Y.M.C.A».
Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет. Уиллис тяжело болел, сообщает агентство Independent со ссылкой на соцсети группы.
«Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но тяжелой болезни», — говорится в сообщении.
Подробности его заболевания не раскрываются. О дате похорон и месте прощания тоже ничего неизвестно.
Под публикацией о смерти артиста поклонники оставили соболезнования родным, друзьям и его коллегам. Там насчитывается уже более полусотни комментариев.
Виктор Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе в Техасе. Певец и автор песен был одним из основателей культовой диско-группы Village People. Артист исполнял такие песни как «Go West» и «In The Navy».
Американская группа прославилась в 1970-х годах. Одним из любимых хитов президента США Дональда Трампа является песня «Y.M.C.A». Как правило именно ей он заканчивал почти все свои митинги. Президент пританцовывал, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки.