Пройдет голосование: в Ярославле хотят назвать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива»

В Ярославле в честь «Локомотива» хотят переименовать улицу, проспект или площадь Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицу, проспект или площадь в Ярославле хотят назвать в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом 24 мая рассказал губернатор Михаил Евраев во время «Парада чемпионов», который проходил на Советской площади в честь победы железнодорожников в финале плей-офф КХЛ.

«Давайте одну из улиц, или проспектов, или площадей города Ярославля назовем в честь нашей команды „Локомотив“. И какую именно улицу, проспект или площадь, выберут жители Ярославской области. И мы примерно через неделю объявим голосование и потом всем расскажем результаты», — рассказал губернатор.

Помимо этого глава региона рассказал, что представители правительства Ярославской области вышли с инициативой присвоить президенту клуба «Локомотив» Юрию Яковлеву звание «Почетный житель Ярославской области».

«Я уверен, что наши коллеги в Думе точно это решение поддержат», — сказал Михаил Евраев.

Также губернатор вручил награду главному тренеру ярославской команды Бобу Хартли. Он получил из рук главы региона «Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова».

Награду губернатора области — «Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова» вручают гражданам и юрлицам за значительные заслуги и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области, или другие достижения и заслуги перед Ярославской областью, способствовавшие развитию региона.

Михаил Евраев рассказал, что награждать хоккеистов «Локомотива» планируется отдельно в августе.

