НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Нагрянет гроза
Чествование «Локомотива». Онлайн
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Переименование в честь «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Погибли в пожаре
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Город Плей-офф КХЛ 2026 Пройдет голосование: в Ярославле хотят назвать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива»

Пройдет голосование: в Ярославле хотят назвать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива»

Публикуем заявление губернатора Михаила Евраева

239
В Ярославле в честь «Локомотива» хотят переименовать улицу, проспект или площадь | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в честь «Локомотива» хотят переименовать улицу, проспект или площадь | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в честь «Локомотива» хотят переименовать улицу, проспект или площадь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицу, проспект или площадь в Ярославле хотят назвать в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом 24 мая рассказал губернатор Михаил Евраев во время «Парада чемпионов», который проходил на Советской площади в честь победы железнодорожников в финале плей-офф КХЛ.

«Давайте одну из улиц, или проспектов, или площадей города Ярославля назовем в честь нашей команды „Локомотив“. И какую именно улицу, проспект или площадь, выберут жители Ярославской области. И мы примерно через неделю объявим голосование и потом всем расскажем результаты», — рассказал губернатор.

Помимо этого глава региона рассказал, что представители правительства Ярославской области вышли с инициативой присвоить президенту клуба «Локомотив» Юрию Яковлеву звание «Почетный житель Ярославской области».

«Я уверен, что наши коллеги в Думе точно это решение поддержат», — сказал Михаил Евраев.

Также губернатор вручил награду главному тренеру ярославской команды Бобу Хартли. Он получил из рук главы региона «Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова».

Награду губернатора области — «Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова» вручают гражданам и юрлицам за значительные заслуги и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области, или другие достижения и заслуги перед Ярославской областью, способствовавшие развитию региона.

Михаил Евраев рассказал, что награждать хоккеистов «Локомотива» планируется отдельно в августе.

Как вам инициатива о переименовании улицы в честь «Локомотива»?

Здорово, ребята заслужили!
Не знаю, мне без разницы
Это уж слишком

Как проходило чествование «Локомотива» в Ярославле, мы показывали в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
с++

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

28 минут
Переименуйте помойку Скоково в Локомотив, она достойна, она тоже теперь всероссийская.
Гость
15 минут
Это лишнее.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем