У «Арены-2000» — толпа! Как проходит парад «Локомотива» в Ярославле. Онлайн-трансляция

Днем 24 мая в Ярославле проходит «Парад чемпионов». Это мероприятие, посвященное победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.
Команда лично встретится с болельщиками, а по городу проедет автобус клуба. Посмотреть трансляцию празднования можно в фан-зонах региона.
Всё о «Параде чемпионов» рассказываем в онлайн-трансляции.
Болельщики у «Арены-2000» ждут игроков. Ведущий с медведем развлекают толпу, вокруг играет музыка.
Фан-зона на Советской площади
На Советской площади народу тоже немало! Именно в этой фан-зоне будут проходить основные мероприятия.
Началось! Посмотрите, сколько народу собралось у «Арены-2000» на чествование «Локомотива»!
Как же атмосферно!
«Локо» взял Кубок Харламова
Вот это день! Ребята из ярославской молодежки «Локо» в решающем шестом матче МХЛ разгромили московский «Спартак» со счетом 5:0.
Впервые в истории клубы одной системы завоевали Кубок Гагарина и Кубок Харламова в одном сезоне. Ну молодцы, ну наши!
Адреса фан-зон
В Ярославской области трансляции чемпионского парада «Локомотива» будут показывать в фан-зонах.
Фан-зона для болельщиков с праздничной программой на Советской площади будет организована с 15 до 18 часов. Участие в мероприятии примет команда «Локомотив». Хоккеисты проедут от «Арены-2000» до Советской площади на двухэтажных брендированных автобусах, чтобы встретиться с болельщиками.
В Рыбинске — на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40.
В Гаврилов-Яме — на Советской площади.
В Переславле-Залесском — в Доме культуры, Народная площадь, 8.
В Пошехонье — в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23.
В Тутаеве — в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной.
В Угличе — в парке Победы.
В Данилове — в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4.
В поселке Некрасовское — на площади у ДК, улица Пролетарская, 2.
В поселке Борисоглебском — на Советской площади.
В Ростове Великом — в Городском саду, Советская площадь, 20б.
В Ярославском округе — в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37.
В Брейтове — в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23.
В Большом Селе — на стадионе, улица Сурикова.
В Рыбинском округе — в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11.
В поселке Пречистое — в Центральном парке.
В Некоузе — на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта.
В Любиме — в парке «Большое сердце маленького города».
В Мышкине — на Успенской площади.
Перекрыли центр
Из-за проведения «Парада чемпионов» в Ярославле еще вечером 23 мая перекрыли центральные улицы.
Для автомобилистов закрыты верхний ярус Волжской набережной, улицы Кирова, Нахимсона, Советская площадь, Советская, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, площадь Челюскинцев, Почтовая, Подзеленье, Андропова и верхний ярус Которосльной набережной.
Помимо этого, с 15:30 до 19:00 24 мая отключат напряжение контактной сети троллейбусов на Московском проспекте от улицы Калинина до Богоявленской площади. Троллейбусы № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ» будут ездить по укороченным схемам с исключением движения по Московскому проспекту и улице Гагарина. Конечной остановкой для троллейбуса № 5 станет Богоявленская площадь. А маршрут № 9 будет заканчиваться в Торговом переулке.
Программа мероприятий
Основной площадкой события станет Советская площадь в Ярославле. С 15 до 18 часов здесь будет организована фан-зона для болельщиков с праздничной программой. Сюда же приедут сами виновники — хоккеисты ярославского «Локомотива».
По городу проедет и чемпионский автобус. Точкой отправления будет площадь у «Арены-2000».
«Чемпионский автобус начнет движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00. У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всём протяжении маршрута», — рассказали в клубе «Локомотив».
Чемпионский автобус заряжен и к старту готов, рассказали в клубе «Локомотив». Ждем изо всех сил!
