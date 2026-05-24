У «Арены-2000» — толпа! Как проходит парад «Локомотива» в Ярославле. Онлайн-трансляция

Вот это день! Ребята из ярославской молодежки «Локо» в решающем шестом матче МХЛ разгромили московский «Спартак» со счетом 5:0.

Впервые в истории клубы одной системы завоевали Кубок Гагарина и Кубок Харламова в одном сезоне. Ну молодцы, ну наши!