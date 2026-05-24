У «Арены-2000» — толпа! Как проходит парад «Локомотива» в Ярославле. Онлайн-трансляция

Показываем, что происходит в городе

589

Днем 24 мая в Ярославле проходит «Парад чемпионов». Это мероприятие, посвященное победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Команда лично встретится с болельщиками, а по городу проедет автобус клуба. Посмотреть трансляцию празднования можно в фан-зонах региона.

Всё о «Параде чемпионов» рассказываем в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова

Болельщики у «Арены-2000» ждут игроков. Ведущий с медведем развлекают толпу, вокруг играет музыка.

Для болельщиков придумали развлечения, чтобы они не скучали, пока ждут хоккеистов

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Алина Сардекова

Фан-зона на Советской площади

Болельщики уже заняли места в фан-зоне на Советской

Болельщики уже заняли места в фан-зоне на Советской

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это толпа!

Вот это толпа!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Советской площади народу тоже немало! Именно в этой фан-зоне будут проходить основные мероприятия.

Алина Сардекова
Ярославцы пришли на встречу заранее
Толпа окружила чемпионские автобусы
Алина Сардекова

Ярославцы собрались, чтобы встретить хоккеистов

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Началось! Посмотрите, сколько народу собралось у «Арены-2000» на чествование «Локомотива»!

Как же атмосферно!

Алина Сардекова

«Локо» взял Кубок Харламова

Вот это день! Ребята из ярославской молодежки «Локо» в решающем шестом матче МХЛ разгромили московский «Спартак» со счетом 5:0.

Впервые в истории клубы одной системы завоевали Кубок Гагарина и Кубок Харламова в одном сезоне. Ну молодцы, ну наши!

Алина Сардекова

Как чествовали «Локомотив» в прошлом году

Читайте также
Алина Сардекова

Адреса фан-зон

В Ярославской области трансляции чемпионского парада «Локомотива» будут показывать в фан-зонах.

Адреса фан-зон

  • Фан-зона для болельщиков с праздничной программой на Советской площади будет организована с 15 до 18 часов. Участие в мероприятии примет команда «Локомотив». Хоккеисты проедут от «Арены-2000» до Советской площади на двухэтажных брендированных автобусах, чтобы встретиться с болельщиками.

  • В Рыбинске — на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40.

  • В Гаврилов-Яме — на Советской площади.

  • В Переславле-Залесском — в Доме культуры, Народная площадь, 8.

  • В Пошехонье — в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23.

  • В Тутаеве — в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной.

  • В Угличе — в парке Победы.

  • В Данилове — в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4.

  • В поселке Некрасовское — на площади у ДК, улица Пролетарская, 2.

  • В поселке Борисоглебском — на Советской площади.

  • В Ростове Великом — в Городском саду, Советская площадь, 20б.

  • В Ярославском округе — в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37.

  • В Брейтове — в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23.

  • В Большом Селе — на стадионе, улица Сурикова.

  • В Рыбинском округе — в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11.

  • В поселке Пречистое — в Центральном парке.

  • В Некоузе — на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта.

  • В Любиме — в парке «Большое сердце маленького города».

  • В Мышкине — на Успенской площади.

Алина Сардекова

Перекрыли центр

Из-за проведения «Парада чемпионов» в Ярославле еще вечером 23 мая перекрыли центральные улицы.

Для автомобилистов закрыты верхний ярус Волжской набережной, улицы Кирова, Нахимсона, Советская площадь, Советская, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, площадь Челюскинцев, Почтовая, Подзеленье, Андропова и верхний ярус Которосльной набережной.

Где не проехать транспорту

Где не проехать транспорту

Источник:

мэрия Ярославля

Помимо этого, с 15:30 до 19:00 24 мая отключат напряжение контактной сети троллейбусов на Московском проспекте от улицы Калинина до Богоявленской площади. Троллейбусы № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ» будут ездить по укороченным схемам с исключением движения по Московскому проспекту и улице Гагарина. Конечной остановкой для троллейбуса № 5 станет Богоявленская площадь. А маршрут № 9 будет заканчиваться в Торговом переулке.

Алина Сардекова
Волковский театр в Ярославле установил баннер в поддержку хоккеистов

Волковский театр в Ярославле установил баннер в поддержку хоккеистов

Источник:

читательница 76.RU

Алина Сардекова

Программа мероприятий

Основной площадкой события станет Советская площадь в Ярославле. С 15 до 18 часов здесь будет организована фан-зона для болельщиков с праздничной программой. Сюда же приедут сами виновники — хоккеисты ярославского «Локомотива».

По городу проедет и чемпионский автобус. Точкой отправления будет площадь у «Арены-2000».

«Чемпионский автобус начнет движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00. У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всём протяжении маршрута», — рассказали в клубе «Локомотив».

Алина Сардекова

В клубе показали подготовку к мероприятию

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

Чемпионский автобус заряжен и к старту готов, рассказали в клубе «Локомотив». Ждем изо всех сил!

Алина Сардекова

Как «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина

Мы вели онлайн-трансляцию с игры «Локомотива» и «Ак Барса» в Казани, где железнодорожники завоевали Кубок Гагарина второй год подряд.

В ней же показывали, как город гудел после победы ярославцев.

Посмотреть можно здесь.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
3
Гость
21 минута
Как смотреть видео?
Гость
25 минут
Локо-красавцы.
Гость
