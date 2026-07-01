«Купили 4 литра за 1000 рублей»: перегонщики авто рассказали, как выживают в период дефицита топлива

Сколько всё это продлится, неизвестно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Второй год подряд на Дальнем Востоке в летний сезон заходит речь о топливном дефиците. В 2025-м его переживало Приморье — как тогда объяснили власти, из-за большого потока туристов запасов на АЗС просто не хватило. Лето того года и правда выдалось жаркое, море прогрелось до комфортных для купания значений уже в начале июня. И отдыхать рванули все.

Да и машины везли через Владивосток активнее, чем в этом году, особенно заметно в деле участвовали перегонщики — люди, которые своим ходом доставляют новенькую иномарку в другие города. Летом 2026-го ситуация с бензином, а вернее, с его отсутствием, повторилась, но в Забайкалье. А этот регион — один из ключевых при транспортировке чего угодно в западную часть страны.

VLADIVOSTOK1.RU поговорил с перегонщиками и владельцами компаний по привозу машин о том, как они работают в условиях дефицита и чего ждать дальше.

«Мы тут уже все познакомились, друзья уже, с кем-то номерами обменялись», — рассказывает про обстановку на АЗС перегонщик Источник: Максим Протасов

«Вот вам и молоко подорожает, и яйца, и платья»

Владелец большегруза Антон Хромов считает, что, вероятно, этот период, как и в прошлом году, станет триггерным для роста цен. По его мнению, из-за задержек, подорожавшего дизеля, осложненных условий труда и спекуляций цены взлетят не только на бензин, но и на продукты, а главное — вещи.

«Ехать сейчас на Запад дольше, это плюс 1–2 дня к работе, потому что ты как минимум дважды ждешь, где можно заправиться. У меня баки почти 2,5 тысячи литров, и последний раз до Красноярска неделю ехал. Так еще же обратно надо, а часто ты пустой. Понятно, что я просто могу переждать или отдать машину в аренду, но большие компании будут издержки закладывать в стоимость продукта. Вот вам и молоко подорожает, и яйца, и платья», — считает собеседник.

Притом ажиотажа в Приморье он не замечал. Говорит, что даже до запрета наливать топливо в канистры никакой паники не было, как и недостатка горючего.

«Чиновники просто перестраховались, потому что уже начали пугать страшилками про Забайкалье. Там, конечно, правда всё плохо, но мы-то знаем, как это работает: там сказали, здесь побежали в канистры наливать. На дизель в Амурской области, как я знаю, ограничения тоже есть: фуры — до 1000 литров в сутки, машины до 200 литров в сутки. Но не столкнулся, шел там две недели назад», — продолжает он.

В 2025-м, когда топлива в регионе тоже не хватало, ограничения вводились не везде, только на самых отдаленных АЗС края. Из всех зол худшими были огромные очереди и ожидание бензовозов по 5–6 часов.

Ситуация в Забайкалье — критическая

В этом году, чтобы не допустить подобного, в Приморье ограничили продажу бензина в канистры, но только на крупных сетях ННК, «Октант», «Бензо». При этом в бак авто налить можно только 100 литров, а если покупать через приложения — 30. Сложно приходится островитянам, у которых АЗС есть только на материке: они приезжают за топливом, а в канистры его сейчас не наливают.

— В Чите я провел больше четырех часов в очереди и доехал благополучно. Можно сказать, вообще отделался малой кровью. Приехал туда в 10 утра и уехал где-то в полтретьего. Если бы был позже, то и стоял бы гораздо дольше. Потому что проснулся город, все поехали на заправку. Я поспрашивал: из 10 машин один перегонщик, остальные местные, — рассказал Максим Протасов.

Источник: Максим Протасов

А вот в Забайкалье ситуация уже критическая. Со слов перегонщика, он на всякий случай взял с собой в канистру 10 литров бензина. И они его буквально спасли. На третий день перегона ему не хватило около 20 литров топлива. Он завернул на АЗС «БРК» примерно в 100 километрах от Читы, но там в бензобак налили всего 5 литров — якобы из-за лимитов. В самом городе и на подъезде к нему ситуация всё хуже.

«Поехал в Читу, все заправки закрыты, на „Роснефти“ в городе очередь, примерно часа на четыре, пришлось вернуться на трассу на „Роснефть“, там тоже очередь. Как я понял, они начинают продавать с семи утра, и у них, как мне объяснили, открывается программа, позволяющая продать тонну литров. Это очень мало — примерно 26 машин с баком по 50 литров. Они часов в девять утра уже остаются без этой тонны. Программа автоматически закрывается. И они не могут ничего продать, только спецслужбам», — поделился перегонщик.

Кто-то из проезжающих принял решение остаться на ночь и ждать семи утра, а кто-то — отстоять длиннющую очередь, потому что просто некуда деваться. У меня запас хода чуть-чуть остался, я в этой очереди даже с кондишкой мог простоять. А кто-то уже глох и просто доталкивал машину. Максим Протасов перегонщик

Он показал километровые очереди на АЗС — водители стоят прямо на трассе. Сам Протасов простоял на «Роснефти» около пяти часов. При этом, отмечает собеседник, заторы собирались даже на «сомнительных» заправках. Обычно автомобилисты старались не рисковать и не проверять качество бензина там на личном опыте. Но на этой неделе выбора у них просто не осталось.

Источник: Максим Протасов

По его словам, если сравнивать с прошлым годом, можно сказать, что в Приморье в 2025-м вовсе не было проблемы. Он советует всем, кто едет в дальнюю дорогу, воспользоваться тем, что некоторые частники всё же наливают топливо в канистры, хоть для многих автомобилей 10 литров — это ничто.

«Машины у всех разные. Разные участки можно где-то проехать подольше, где-то поменьше, где-то дотянуть до заправки. Но не всем так везет. У кого-то расход топлива 8,9 километра на литр, у кого-то — 5, например, как у меня был. У кого-то бак 30 литров максимально, у кого-то — 160. Стресс, несомненно, присутствует», — поделился он в разговоре с VLADIVOSTOK1.RU.

Источник: Максим Протасов

Те, кто заказал себе машины, не могут просто ждать, пока всё закончится. Во Владивостоке им приходится оплачивать стоянки, что тоже обходится в 10–20 тысяч рублей в месяц. А очередь на автовоз иногда очень большая. Покупатели, которые везут машину за Улан-Удэ, например, в Красноярск, переживают еще сильнее и готовы купить бензин за любые деньги.

«Последняя заправка на пути, где не было проблем, — рядом с поселком Уруша. Там по пути от ННК до „Роснефти“ есть мелкие „сомнительные АЗС“, сейчас же очереди даже на них. И там тоже не продают. Разговоры чуть ли не такие, что, даже если бензин продадут за 100 рублей за литр, я его всё равно возьму. Насколько отчаяние у людей?» — заключил Протасов.

Независимая нефтегазовая компания (ННК) — ключевой игрок на топливном рынке Дальнего Востока. Сеть ее заправок является основной на федеральной трассе «Амур», по которой перегонщики везут машины из Владивостока в Сибирь и на запад страны. У компании есть собственный нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске.

В Бурятии ситуация чуть получше, но всё же остается напряженной: на некоторых АЗС топлива нет вообще, а где-то его отпускают не более 30 литров в одни руки.

4 литра бензина за 1000 рублей

Автодилер Алексей Васильев подтвердил, что обстановка в Забайкалье критическая. Он гнал машину клиента из Владивостока в Улан-Удэ на несколько дней раньше Протасова.

Источник: Алексей Васильев

По его словам, на одной из АЗС он купил 4 литра бензина за 1000 рублей. Канистру с собой не брал, потому что сказано: не наливают, пытаться и не стал. Положился на опыт и знание маршрута. На АЗС «Нефтемаркет», это примерно 450 километров не доезжая Читы, у него почти закончился бензин.

«Продавали там только по топливным картам скорым, МЧС, полиции. А машины заправляли только с семи утра. Время было около пяти вечера. Ну я встал, думал ждать, у меня еще был запасной план — если что, попросить кого-то докинуть до Читы на тросу, он у меня с собой всегда, а там меня бы встретили с канистрой. Со мной еще один парень стоял, у него вообще не было бензина, в моей машине, может, 5–10 литров оставалось максимум», — рассказал Васильев.

Тут на АЗС приехала скорая, водитель купил 40 литров, а 4 не влезло, он залил нам в канистру, мы по 500 рублей скинулись ему, получается, за 1000 рублей купили 4 литра. Поделились между собой топливом, и это помогло дотянуть до Читы. Алексей Васильев автодилер

Он добавил, что в целом ситуация неприятная: «Если бы знал, взял бы канистру». Но, когда хорошо разбираешься в машинах и маршруте, этот путь можно пройти как он. Правда, риск встать на трассе есть всегда. На такой случай лучше иметь с собой запасы воды, еды и буксировочный трос — летом ждать помощи не так страшно. Ну а самым верным вариантом для тех, у кого есть запас времени, остается ночевка на АЗС: занять очередь с вечера и ждать семи утра прямо на заправке.

Автоподборщик Владимир Шабанов добавил, что 26 июня ограничения ввели и в Амурской области на сети АЗС «ННК» — до 100 литров в одни руки. Такой лимит действует при оплате картой или наличными, а вот при покупке через приложение «Яндекса» нальют не более 30 литров. До этого на заправках сети спокойно продавали любой объем топлива, если речь не шла о наливе в канистры.

«Эта ситуация, мне кажется, даже больше напрягает, чем в том году в Приморье. Я тогда тоже таких проблем сильно не замечал. Не помню, чтобы лимиты вводили или какие-то очереди и скопления были. Долго ждали бензовозы, и всё, но такого не было в прошлом году. В этом году ситуация более напряженная, если честно, ехать стрессово, только купленные в Приморье 10 литров греют», — поделился Шабанов.

Амурскую область он проехал спокойно и признался, что расход топлива не отличался от предыдущих поездок. Но, как дела пойдут дальше, говорить сложно: от знакомых перегонщиков он уже слышал, что придется туго.

«Если и дальше будут по 15–30 литров отпускать на машину, это начнет еще сильнее сказываться на состоянии водителя да и в целом граждан. Очереди продолжат расти, а время в пути однозначно увеличится. Это придется на каждую заправку заезжать, заправлять по чуть-чуть», — добавил водитель, которому только предстоит проехать Забайкальский край.

В Приморье в конце июня на заправках ННК начали замечать ограничения на объем бензина при покупке через приложение, хотя на кассах лимитов пока нет. Частники тем временем на фоне разговоров о дефиците начали взвинчивать цены: в среднем по краю АИ-92 стоит 120 рублей, а АИ-95 — 130.