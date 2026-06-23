«Колоссальный отклик от людей»: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива»

В Ярославле в честь «Локомотива» могут назвать улицу или другой городской объект Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле завершился первый этап голосования по выбору места в городе, которое назовут в честь хоккейного клуба «Локомотив». Предложения от жителей принимали до 22 июня 2026 года. Всего в голосовании приняли участие 2466 человек.

«Среди „хоккейных“ локаций жители часто выбирают объекты в непосредственной близости от домашней арены клуба, предлагая назвать в честь команды улицу Институтскую или парк „Нефтяник“. Также в числе инициатив — закрепление имени клуба за новыми общественными территориями», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Сейчас формируют полный перечень поступивших предложений. Десять наиболее популярных вариантов вынесут на финальное голосование, которое пройдет с 1 по 15 июля.

Итоги голосования подведут в августе на чествовании хоккейного клуба.

Мы видим колоссальный отклик от людей: за первые дни поступила почти тысяча обращений. Уверена, что жители региона продолжат активно включаться в процесс, ведь это уникальная возможность для каждого лично принять участие в сохранении памяти о триумфе нашей хоккейной команды. Татьяна Трубинова и. о. министра спорта Ярославской области