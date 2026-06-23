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Спорт Подробности «Колоссальный отклик от людей»: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива»

«Колоссальный отклик от людей»: какие места в Ярославле предложили назвать в честь «Локомотива»

Подвели итоги первого этапа голосования

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В Ярославле в честь «Локомотива» могут назвать улицу или другой городской объект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в честь «Локомотива» могут назвать улицу или другой городской объект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в честь «Локомотива» могут назвать улицу или другой городской объект

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле завершился первый этап голосования по выбору места в городе, которое назовут в честь хоккейного клуба «Локомотив». Предложения от жителей принимали до 22 июня 2026 года. Всего в голосовании приняли участие 2466 человек.

«Среди „хоккейных“ локаций жители часто выбирают объекты в непосредственной близости от домашней арены клуба, предлагая назвать в честь команды улицу Институтскую или парк „Нефтяник“. Также в числе инициатив — закрепление имени клуба за новыми общественными территориями», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Сейчас формируют полный перечень поступивших предложений. Десять наиболее популярных вариантов вынесут на финальное голосование, которое пройдет с 1 по 15 июля.

Итоги голосования подведут в августе на чествовании хоккейного клуба.

<p>Татьяна Трубинова</p><p>Татьяна Трубинова</p>

Мы видим колоссальный отклик от людей: за первые дни поступила почти тысяча обращений. Уверена, что жители региона продолжат активно включаться в процесс, ведь это уникальная возможность для каждого лично принять участие в сохранении памяти о триумфе нашей хоккейной команды.

Татьяна Трубинова

и. о. министра спорта Ярославской области

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или в «Максе». При этом зарегистрированные на обеих площадках пользователи могут оставить по одному предложению на каждом ресурсе.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив Переименование улицы Хоккей
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Комментарии
65
Гость
1 час
Маразм крепчал, деревья гнулись... С какого лешего переименовывать ул.Институтская или парк "Нефтяник"? Не вами сделано и построено, присвоено имя и нет у вас никакого права на переименование не вами созданного. Это все равно что человеку имя поменять, типа с завтрашнего дня ты не Глаша, а Дормидонт.
Гость
37 минут
Одни злобни пишут в истерике. Лишь бы охаять любое. Интересно, желчью еще не захлебнулись?
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Гость
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