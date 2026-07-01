В Анталье перевернулся автобус с туристами: погиб человек

Авария случилась на горной трассе (фото носит иллюстративный характер) Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В Турции случилось ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек, еще 12 пострадали. Все случилось на горной трассе в районе Гючлюкей.

Автобус перевозил туристов из Коньи в Анталью. Во время движения водитель автобуса столкнулся с легковым автомобилем. Из-за мощного удара легковушка и туристический транспорт перевернулись, сообщает агентство Anadolu.

Без жертв и последствий не обошлось. Во время столкновения погиб водитель автобуса. Еще 12 человек пострадали. Сейчас они находятся в больницах Манавгата и Аланьи с травмами, где им оказывают всю необходимую помощь.

Пока неизвестно, по каким именно причинам произошло столкновение туристического автобуса и легковушки. Это предстоит выяснить. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

На данный момент информации о гражданстве пострадавших туристов нет. Информация по этому поводу уточняется.