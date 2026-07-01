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Происшествия В Анталье перевернулся автобус с туристами: погиб человек

В Анталье перевернулся автобус с туристами: погиб человек

Более 10 пассажиров пострадали

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Авария случилась на горной трассе (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Максим Бутусов / E1.RUАвария случилась на горной трассе (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Авария случилась на горной трассе (фото носит иллюстративный характер)

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

В Турции случилось ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек, еще 12 пострадали. Все случилось на горной трассе в районе Гючлюкей.

Автобус перевозил туристов из Коньи в Анталью. Во время движения водитель автобуса столкнулся с легковым автомобилем. Из-за мощного удара легковушка и туристический транспорт перевернулись, сообщает агентство Anadolu.

Без жертв и последствий не обошлось. Во время столкновения погиб водитель автобуса. Еще 12 человек пострадали. Сейчас они находятся в больницах Манавгата и Аланьи с травмами, где им оказывают всю необходимую помощь.

Пока неизвестно, по каким именно причинам произошло столкновение туристического автобуса и легковушки. Это предстоит выяснить. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

На данный момент информации о гражданстве пострадавших туристов нет. Информация по этому поводу уточняется.

Это уже не первый инцидент с туристическими автобусами в Турции в этом сезоне.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Турция ДТП Автобус Скорая помощь Больница
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
Главное не электросамокат.
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Гость
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