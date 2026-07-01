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Культура Сериал «Эль»: что известно о приквеле «Блондинки в законе» и как изменились актеры фильма 2001 года. Видео

Сериал «Эль»: что известно о приквеле «Блондинки в законе» и как изменились актеры фильма 2001 года. Видео

Новый проект о красивой и смышленой Эль Вудс выходит 1 июля

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Источник:

Городские медиа

В 2001 году на экраны вышел фильм об Эль Вудс, рушащей стереотипы, — «Блондинка в законе». И вот спустя 25 лет нам покажут приквел картины. 1 июля стартует сериал «Эль», который расскажет о жизни Вудс в старших классах.

Актриса, исполнившая главную роль в оригинальной картине, Риз Уизерспун в телешоу Джимми Фэлтона призналась, что задумала создать сериал, вдохновившись проектом «Уэнсдей» Тима Бертона. Риз выступила исполнительным продюсером сериала «Эль», а юную Вудс сыграла Лекси Майнтри. Судя по трейлерам, в приквеле сохранили главное из полюбившегося многим фильма: остался и песик героини — чихуахуа по кличке Великан, и феерия розового, а героине опять придется доказать окружающим, что, кроме красивой внешности, у нее есть и богатый внутренний мир.

Кстати, выход сериала активно поддержали и актеры оригинального каста. Как они изменились за 25 лет, смотрите в видео выше.

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