Теперь проверят всех: в Ярославской области объявили о полной ликвидации огня на мусорном полигоне

В Ростовском округе потушили пожар на полигоне Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram, Татьяна Потемкина / vk.com

Пожар на полигоне в Ростовском округе, вспыхнувший ночью 13 июня, полностью потушили. Об этом 1 июля в 00:30 сообщила зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

По предварительной информации, пожар произошел из-за ненадлежащего состояния полигона. Как пояснили власти, ответственность за это лежит на организации, к которой относится территория. По мнению чиновников, если бы отходы размещали правильно и не допускали проникновения воздуха, то и пожара бы не возникло.

Теперь виновникам может грозить уголовная ответственность.

«За пожарной обстановкой на объекте установлено непрерывное наблюдение. В настоящее время Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Верхне-Волжское управление Росприроднадзора проводят проверки для установления причин возгорания», — написала Татьяна Потемкина.

Так выглядит полигон после пожара Источник: Татьяна Потемкина / vk.com

После случившегося инцидента власти планируют проверить обстановку на всех полигонах региона. С таким предложением они обратились в природоохранную прокуратуру.

Напомним, 14 июня в небе над Ростовом Великим поднялся столб дыма, даже в отдаленных районах жители жаловались на запах гари. В МЧС тогда сообщили, что тушат пожар с вечера 13 июня. Через три дня площадь возгорания увеличилась.

15 июня пожар удалось локализовать. Глава округа Андрей Шатский призвал специалистов Роспотребнадзора срочно исследовать качество воздуха. 18 июня спасатели ликвидировали открытое горение. Но 22 июня пожар на полигоне вновь разгорелся. Осложняли ситуацию очаги тления внутри тела полигона.