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Город Подробности Теперь проверят всех: в Ярославской области объявили о полной ликвидации огня на мусорном полигоне

Теперь проверят всех: в Ярославской области объявили о полной ликвидации огня на мусорном полигоне

Виновникам грозит уголовная ответственность

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В Ростовском округе потушили пожар на полигоне | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram, Татьяна Потемкина / vk.comВ Ростовском округе потушили пожар на полигоне | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram, Татьяна Потемкина / vk.com

В Ростовском округе потушили пожар на полигоне

Источник:

«Жесть по-ярославски» / Telegram, Татьяна Потемкина / vk.com

Пожар на полигоне в Ростовском округе, вспыхнувший ночью 13 июня, полностью потушили. Об этом 1 июля в 00:30 сообщила зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

По предварительной информации, пожар произошел из-за ненадлежащего состояния полигона. Как пояснили власти, ответственность за это лежит на организации, к которой относится территория. По мнению чиновников, если бы отходы размещали правильно и не допускали проникновения воздуха, то и пожара бы не возникло.

Теперь виновникам может грозить уголовная ответственность.

«За пожарной обстановкой на объекте установлено непрерывное наблюдение. В настоящее время Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Верхне-Волжское управление Росприроднадзора проводят проверки для установления причин возгорания», — написала Татьяна Потемкина.

Так выглядит полигон после пожара | Источник: Татьяна Потемкина / vk.comТак выглядит полигон после пожара | Источник: Татьяна Потемкина / vk.com

Так выглядит полигон после пожара

Источник:

Татьяна Потемкина / vk.com

После случившегося инцидента власти планируют проверить обстановку на всех полигонах региона. С таким предложением они обратились в природоохранную прокуратуру.

Напомним, 14 июня в небе над Ростовом Великим поднялся столб дыма, даже в отдаленных районах жители жаловались на запах гари. В МЧС тогда сообщили, что тушат пожар с вечера 13 июня. Через три дня площадь возгорания увеличилась.

15 июня пожар удалось локализовать. Глава округа Андрей Шатский призвал специалистов Роспотребнадзора срочно исследовать качество воздуха. 18 июня спасатели ликвидировали открытое горение. Но 22 июня пожар на полигоне вновь разгорелся. Осложняли ситуацию очаги тления внутри тела полигона.

По данным властей, с начала 2027 года на ростовский полигон перестанут завозить бытовой мусор.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Огонь Полигон Мусор
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Комментарии
16
Гость
28 минут
Ситуация, конечно, с этим возгоранием очень неприятная, мягко говоря. Но это как раз и повод проверить все такие объекты и как на них выполняют положенные работы по содержанию, требования безопасности в том числе пожарной
с++

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Этот полигон в сотни раз меньше того, что запланировано в рамках 25 летнего концессионного соглашения в Скоково, а мусор будут гореть всегда, такова его природа. Мы не в Японии, где население с детства приучено сортировать мусор по десяткам контейнеров, у нас в мусор идёт всё, от пищеотходов (выделение метана в промышленных объёмах, хитрые манеры на многих российских помойках устанавливают газопоршневые электростанции для генерации электроэнергии из свалочных газов) до использованных аккумуляторов и прочего самовоспламеняющегося хлама. Скоково практически в черте Ярославля, в 4 км от самого густонаселённого района. Мало того, что в зоне высокой активности грунтовых вод, на истоке Норы, впадающей в Волгу рядом с городским водозабором, но ешё и если загорится, то за пару недель как в Ростове уже не потушить. Гореть будет долго, население придётся эвакуировать, это будет катастрофа со множеством жертв. Те кто голосовал за это... даже не знаю как этих существ характеризовать
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