«Пройти сито отбора». Банки переманивают клиентов низкими ставками — можно ли сэкономить на долгах

Рефинансирование, по сути, — это кредит, которым можно закрыть предыдущий долг Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Кредит — слово, которое не понаслышке знакомо многим россиянам. Займы зачастую оформляют для покупки жилья, получения образовательных услуг и других вещей, которые требуют больших трат. И будем честны: не всегда один, да даже два-три банковских продукта полностью закрывают расходы, которые человек взял на себя. Рефинансирование — услуга, которая может помочь уменьшить финансовую нагрузку заемщика, но есть несколько нюансов. NGS.RU узнал у экспертов, в каких случаях перекредитование выгодно клиенту банка.

«Пройти сито отбора — задача не менее сложная»

Рефинансирование — переоформление кредита на новых, выгодных условиях. Чаще всего человек стремится снизить ставку кредитования, используя такой банковский продукт, — заём становится дешевле для потребителя. Часто его используют, чтобы объединить несколько кредитов в один.

Механизм прост: если год назад вам выдали кредит, а позже проценты на рынке стали ниже, вы можете вновь обратиться с заявкой за улучшением условий кредитования. По факту вы рефинансируете или перекредитовываете долг по более выгодным параметрам, объяснила контент-аналитик по личным финансам и социальным программам финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анастасия Болдырева.

Пример использования продукта привела финансовый эксперт Анна Осокина. Допустим, клиент оформил три кредита: два по 1,5 миллиона рублей и один на 2 миллиона с разной процентной ставкой — 24, 22 и 19% соответственно. Общая сумма займа достигает 5 миллионов рублей, ежемесячный платеж — около 145 тысяч.

При обращении в другой банк потребитель пишет заявление на рефинансирование на сумму 5,1 миллиона рублей (100 тысяч — резерв на комиссию и страховку в случае оформления). Сотрудники проверяют потенциального клиента и одобряют, допустим, ставку 16% годовых на пять лет — ежемесячный платеж при перекредитовании составит 121 тысячу рублей.

Не случайно в примере используется несколько финансовых организаций: зачастую именно «чужой» банк дает самую низкую ставку, чтобы переманить потребителя. Новый кредитор сам переведет деньги старому, и клиенту останется только подписать документы — историю в том банке закрывают досрочно.

Подобную практику наблюдает и Анастасия Болдырева. Она уточнила, что в 2026 году программы рефинансирования кредитные организации используют для того, чтобы переманивать друг у друга добросовестных заемщиков. Поэтому условия продукта, как правило, максимально гибкие, и по факту это новый кредит.

«Причем банки заново оценят надежность и платежеспособность „чужого“ клиента прежде, чем одобрить заявку на рефинансирование и выдать деньги. Пройти сито отбора на рефинансирование — задача не менее сложная, чем получить добро по обычному потребительскому кредиту», — подчеркнула она.

Рефинансирование предлагают тем людям, у кого нет проблем с обслуживанием долгов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В 2026 году, по данным «Выберу.ру», в рамках рефинансирования практически все банки работают только с клиентами конкурентов. Причина в том, что Центральный банк рассматривает изменение действующего договора «своего» клиента как реструктуризацию, то есть проблемный кредит. А значит, кредитор обязан создать дополнительные резервы, что для него экономически невыгодно.

«Вместе с тем ч. 16 ст. 5 ФЗ № 353 „О потребительском кредите (займе)“ от 21 декабря 2013 года разрешает кредитным организациям уменьшать ставку кредита и изменять общие условия кредитного договора, если это не приведет к увеличению размера платежей клиента по существующим отношениям с банком», — сообщила Болдырева Анастасия.

Когда выгодно рефинансирование (и почему не каждый может его взять)

В рамках рефинансирования, помимо ставок, банки разрешают увеличить срок кредитования. Это плюс для тех клиентов, цель которых — сократить ежемесячный платеж, но есть и другие встроенные в продукт «полезные опции».

Механизм может помочь увеличить сумму долга, то есть дать возможность взять больше денег на самые разные цели. В этом варианте главное, чтобы у человека хватало доходов для обслуживания рефинансированного займа.

Нужно помнить, что банки готовы перекредитовать только надежных и платежеспособных заемщиков. Речь идет о тех, кто имеет хорошую кредитную историю, не нарушал график погашения долгов, а также располагает достаточным доходом, чтобы заключить новый договор.

Рефинансирование могут не одобрить, если за последние полгода человек часто менял работу или у него «серая» зарплата, уточнила Анна Осокина. Отказ также придет, если кредитная нагрузка зашкаливает (когда на все платежи уходит больше 50% чистого дохода) или банк заподозрит, что клиент берет деньги на личные нужны, а не для погашения займов.

Рефинансирование выгодно, если его одобряют по ставке не менее чем на 2–3% ниже, чем в действующем кредите Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Продукт полезен в тех случаях, если старые кредиты взяты под 20–25%, а сейчас можно взять под 15–17%: экономия на процентах ощутимая. Услуга также спасет от штрафов, когда у человека 3–5 кредиток и он путается в датах платежей.

Рефинансирование также полезно, если клиент желает снять обременение с залога: например, перекредитовать ипотеку в другом банке, чтобы отдать старую квартиру и забрать документы. Совсем противоположный эффект будет в случае, если вы хотите воспользоваться услугой, когда до окончания платежей по займам осталось меньше года.

«Вы не успеете сэкономить на процентах, а за открытие нового дела (оценка, комиссии) заплатите больше, чем сэкономите», — объяснила Анна Осокина.

Не полезен продукт, когда вы берете рефинансирование, чтобы снова набрать кредитов и «закрыть кассу», — это называется долговой ямой. Не стоит его оформлять и в случае, если в старом договоре прописан огромный штраф за досрочное погашение.

Оформление страховки для продукта, кстати, не обязательно — это право клиента. Но по факту без нее вам предоставят ставку на 2–3% выше, так как банк перестраховывается, уточнил эксперт.

«Я всегда советую так: если вы молоды и здоровы, страховку можно не брать, но будьте готовы к более высокой ставке. Если берете ипотеку или большую сумму — страховка жизни обязательна для вашего же спокойствия (вдруг форс-мажор, и долг спишут)», — считает Анна Осокина.

По оценкам финансового маркетплейса «Выберу.ру», рефинансирование выгодно, если новый кредитор одобряет заявку заемщика по ставке не менее чем на 2–3% ниже, чем в действующем договоре. Для потребительского кредита со средней суммой до полумиллиона рублей оптимальная разница при рефинансировании начинается от 5%.

«Подчеркнем: чем больше разница „старых“ и „новых“ процентов, тем выгоднее программа рефинансирования. Минимальная экономически оправданная разница в ставке (2–3%) связана с необходимыми издержками на переоформление кредита: сбор нужных документов, оплату страховки, комиссии банка», — пояснила Анастасия Болдырева.

«Ренессанс рефинансирования»

По оценке «Выберу.ру», летом 2026 года на кредитном рынке начался «ренессанс рефинансирования». Спрос населения за май–июнь 2026 года вырос почти на 10% к показателю за аналогичный период годом ранее, приводит статистические данные эксперт.

Анастасия Болдырева объяснила, что в 2026 году рынок демонстрирует устойчивый тренд на удешевление ставок. Можно ожидать, что во второй половине года люди смогут рефинансировать долги еще выгоднее.

«По аналитике ведущих банков мы видим, что продажи продукта рефинансирования прибавляют ежемесячно до 50–60% по объемам выдач. По нашим прогнозам, в результате высоких темпов рынка рефинансирования в 2026 году кредитование населения в целом может вырасти на 4–6 триллионов рублей», — сообщила она.

Финансовый вопрос зависит от санкций и геополитики Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В компании считают, что заемщики могут активизироваться во втором полугодии 2026 года по мере снижения ключевой ставки ЦБ и процентов кредитования. Но это произойдет в том случае, если в экономике страны не случится новых шоков из-за санкций и геополитики.

Популярность рефинансирования также отметила и Анна Осокина: продукт стал «хитом», особенно в условиях высоких ставок. Люди могут пересмотреть старые займы, как гардероб, и выкинуть «дорогие вещи», а банки конкурируют за хороших клиентов, из-за чего условия улучшаются. Но важно помнить, что перекредитование — серьезный шаг и к нему надо готовиться за 2–3 месяца, отказавшись от новых микрозаймов и смены работы.

Замдиректора Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Евгений Кох при этом сообщил, что в мае–июне 2026 года специалисты не наблюдали существенного спроса со стороны действующих клиентов на программы рефинансирования.

«Причин несколько: в мае ставки по кредитным продуктам значительно не менялись, потому что Банк России не проводил заседания по ключевой ставке, а июньское решение регулятора в силу временных лагов еще не успело отразиться на экономике», — объяснил он.

Возможно, спрос на рефинансирование может вырасти, когда ключевая, а вслед за ней и рыночные ставки перейдут к «однозначным значениям». Если судить по прогнозу Банка России, это произойдет не раньше конца следующего года.

Эксперт уточнил, что если клиент испытывает трудности при выплате займа, то необязательно использовать рефинансирование. Можно обратиться в банк за реструктуризацией кредита.

«Такая программа оформляется быстрее, позволяет снизить ежемесячный платеж или отсрочить погашение основного долга. Кроме того, реструктуризация подходит для ипотечных, потребительских кредитов и не имеет ограничений по сумме», — сообщил он.

Немного статистики

Согласно апрельскому опросу «Выберу.ру», 47% пользователей площадки смотрели текущие предложения на рынке, чтобы в будущем объединить кредиты по более выгодным условиям. 33% респондентов заявили об изменении финансовых приоритетов, и рефинансирование им стало нужно для снижения ежемесячного платежа.

Каждый пятый объяснил интерес к услуге желанием привести финансы в порядок для лучшего контроля над долговой нагрузкой. 33% из всех, кто интересовался рефинансированием, уже подали заявки, чтобы посмотреть, что им сейчас могут предложить банки.

«Если оценивать географию спроса на рефинансирование в июне 2026 года, в топ-10 городов по количеству пользователей, изучавших продукты на тематической онлайн-витрине маркетплейса, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону и Самара», — сообщили в компании.