Ключевая ставка снова вырастет? Прогноз от Центробанка

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в документе.

Раньше представители регулятора думали, что можно снизить процентную ставку, потому что инфляция становилась лучше. Но с апреля появились новые риски, которые могут вызвать рост цен. Поэтому Банк России стал еще более аккуратно смягчать денежно-кредитную политику.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, в апреле ставку снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%. Однако это всё равно считается довольно высоким показателем.

Примечательно, что в отношении ключевой ставки ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен. По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.