Ключевая ставка снова вырастет? Прогноз от Центробанка

Центробанк не исключает, что ключевую ставку придется повысить, чтобы достигнуть целевого показателя инфляции. Информация об этом появилась в «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованном на сайте регулятора.
«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в документе.
Раньше представители регулятора думали, что можно снизить процентную ставку, потому что инфляция становилась лучше. Но с апреля появились новые риски, которые могут вызвать рост цен. Поэтому Банк России стал еще более аккуратно смягчать денежно-кредитную политику.
Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, в апреле ставку снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%. Однако это всё равно считается довольно высоким показателем.
Примечательно, что в отношении ключевой ставки ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен. По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.
На последнем заседании Центробанка ключевую ставку снизили лишь на 25 базисных пунктов. Сейчас она составляет 14,25% годовых.
Большинство аналитиков ожидали, что ставку в июне снизят на 50 б. п. Тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что рассматривалось несколько вариантов решения по этому поводу: сохранить ключевую ставку на уровне 14,5%, снизить до 14,25% или до 14%. За каждый вариант были приведены весомые аргументы.
Также Банк России прогнозировал, что в июне возможен некоторый рост инфляции из-за ситуации на топливном рынке. По словам Набиуллиной, рост цен на бензин отразится и на инфляционных ожиданиях.
В ближайшем будущем цены на нефть тоже останутся повышенными. Эту ситуацию связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.