НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

сев.

 753мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Что с деньгами ярославцев
Выпал из окна: рассказ соседей
Кому делегировать бизнес-процессы?
Закроется бар
Здесь был Пушкин
Лес после черного дождя
Заправки сейчас
Где найти землянику
Афиша на неделю
Экономика Ключевая ставка снова вырастет? Прогноз от Центробанка

Ключевая ставка снова вырастет? Прогноз от Центробанка

Сейчас она составляет 14,25% годовых

120
Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUБанк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Центробанк не исключает, что ключевую ставку придется повысить, чтобы достигнуть целевого показателя инфляции. Информация об этом появилась в «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованном на сайте регулятора.

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в документе.

Раньше представители регулятора думали, что можно снизить процентную ставку, потому что инфляция становилась лучше. Но с апреля появились новые риски, которые могут вызвать рост цен. Поэтому Банк России стал еще более аккуратно смягчать денежно-кредитную политику.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, в апреле ставку снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%. Однако это всё равно считается довольно высоким показателем.

Примечательно, что в отношении ключевой ставки ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен. По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.

На последнем заседании Центробанка ключевую ставку снизили лишь на 25 базисных пунктов. Сейчас она составляет 14,25% годовых.

Большинство аналитиков ожидали, что ставку в июне снизят на 50 б. п. Тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что рассматривалось несколько вариантов решения по этому поводу: сохранить ключевую ставку на уровне 14,5%, снизить до 14,25% или до 14%. За каждый вариант были приведены весомые аргументы.

Также Банк России прогнозировал, что в июне возможен некоторый рост инфляции из-за ситуации на топливном рынке. По словам Набиуллиной, рост цен на бензин отразится и на инфляционных ожиданиях.

В ближайшем будущем цены на нефть тоже останутся повышенными. Эту ситуацию связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Центробанк Ключевая ставка Инфляция Прогноз Цена Бензин Нефть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 минут
Люди! Выводите пока ещё можно свои накопления с депозитов. Неужели опыт ничему не научил, сколько уже раз попадались на такие обещания и потом теряли всё ради надуманной наживы. Это ж МММ нашего времени.
Гость
19 минут
Что бы ни сделали будет только хуже.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем