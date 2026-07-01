С подсветкой: кто и когда отреставрирует аварийную смотровую на набережной Ярославля — фото

Видовая площадка на Волжской набережной Ярославля признана объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль дома губернатора».

Ансамбль губернаторского дома сформировался в первой половине XIX века и представлял собой резиденцию ярославских губернаторов. Комплекс включал главный дом, флигели и сад. Он занимал важное место в градостроительной структуре исторического центра Ярославля.

Видовая площадка была построена в 1848–1849 годах по проекту архитектора Николая Шашина. Смотровая стала элементом благоустройства Губернаторского сада и набережной. Благодаря расположению на высоком берегу Волги отсюда открываются панорамные виды на реку и прилегающие территории.