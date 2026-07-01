С подсветкой: кто и когда отреставрирует аварийную смотровую на набережной Ярославля — фото

В Ярославле определили подрядчика, который займется реставрацией исторической смотровой площадки на Волжской набережной. Она была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023-году её оградили от посещений.
29 июня контракт на реставрацию, стоимостью 41,979 млн рублей подписали с ООО «МАН».
«Работы по восстановлению смотровой площадки пройдут летом и осенью. В ходе капитального ремонта планируется восстановить беседку-грот с металлическим ограждением. Будут укреплены фундаменты под колоннами, отреставрированы сводчатые перекрытия и колонны с перекладкой кирпичной кладки из исторического кирпича», — рассказали в мэрии Ярославля.
Работы будут достаточно кропотливые, потому что объект непростой. Требуется именно восстановление в том же виде, в том же облике и с теми же материалами, по максимуму схожими, как были и раньше,
При создании проекта восстановления смотровой площадки, эксперты изучили историю и виды на набережную города за несколько веков. В том числе учли, что реставрация должна сохранить вид всемирного наследия ЮНЕСКО, к которому относится центр Ярославля.
Какие работы должен выполнить подрядчик
Для восстановления смотровой проектом предусмотрено выполнение комплекса ремонтно-восстановительных и реставрационных работ со следующими основными работами:
усиление существующего фундамента подпорной стены,
восстановление фундаментов под колоннами;
усиление и реставрация сводчатого перекрытия;
ремонт монолитных ж/б участков перекрытий;
реставрация кирпичной кладки существующей подпорной стены;
реставрация и восстановление колонн путем перекладки кирпичной кладки из исторического кирпича;
восстановление нижней площадки, боковых подпорных стен, центральной лестницы и ограждения между колоннами на нижней площадке в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н. С. Шашина;
реставрация чугунного ограждения площадки, восстановление утраченных элементов ограждения; — ремонт покрытия верхней площадки;
восстановление утраченного фриза и карниза;
замена покрытия и ограждения существующей лестницы спуска на нижний уровень набережной р. Волга;
устройство архитектурно-художественной подсветки;
благоустройство территории; — устройство инженерных систем электроснабжения, видеонаблюдения, системы мультимедиа.
Кто подрядчик
Фирма в городе известная. Зарегистрирована с 2005 года, владеют компанией бизнесмены Андрей Маслов и Андрей Панов.
Компания много лет занимается сложными работами в исторических зданиях. Среди них ремонт Дворца пионеров на Советской улице Ярославля, капремонт крыши памятника «Гимназии женской Антиповой П.Д.» на улице Революционная, 7 (9,417 млн рублей), ремонт крыши в здании мэрии («Здание губернской земской управы, 1880-е годы») за 4,713 млн рублей, реставрацией здания бывших Вознесенских казарм, «Усадьбы Сорокина» на Большой Октябрьской, Ярославского художественного музея, а также ротонды на Первомайской улице, фонтана и мостика в Карякинском саду в Рыбинске и других объектов.
Чем примечательна смотровая площадка на набережной
Видовая площадка на Волжской набережной Ярославля признана объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль дома губернатора».
Ансамбль губернаторского дома сформировался в первой половине XIX века и представлял собой резиденцию ярославских губернаторов. Комплекс включал главный дом, флигели и сад. Он занимал важное место в градостроительной структуре исторического центра Ярославля.
Видовая площадка была построена в 1848–1849 годах по проекту архитектора Николая Шашина. Смотровая стала элементом благоустройства Губернаторского сада и набережной. Благодаря расположению на высоком берегу Волги отсюда открываются панорамные виды на реку и прилегающие территории.