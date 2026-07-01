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Город С подсветкой: кто и когда отреставрирует аварийную смотровую на набережной Ярославля — фото

С подсветкой: кто и когда отреставрирует аварийную смотровую на набережной Ярославля — фото

Ей около 180 лет

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Колонны едва держат площадку | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU Колонны едва держат площадку | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Колонны едва держат площадку

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика, который займется реставрацией исторической смотровой площадки на Волжской набережной. Она была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023-году её оградили от посещений.

29 июня контракт на реставрацию, стоимостью 41,979 млн рублей подписали с ООО «МАН».

«Работы по восстановлению смотровой площадки пройдут летом и осенью. В ходе капитального ремонта планируется восстановить беседку-грот с металлическим ограждением. Будут укреплены фундаменты под колоннами, отреставрированы сводчатые перекрытия и колонны с перекладкой кирпичной кладки из исторического кирпича», — рассказали в мэрии Ярославля.

Работы будут достаточно кропотливые, потому что объект непростой. Требуется именно восстановление в том же виде, в том же облике и с теми же материалами, по максимуму схожими, как были и раньше,

Станислав Трубачев

директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии города Ярославля

При создании проекта восстановления смотровой площадки, эксперты изучили историю и виды на набережную города за несколько веков. В том числе учли, что реставрация должна сохранить вид всемирного наследия ЮНЕСКО, к которому относится центр Ярославля.

Какие работы должен выполнить подрядчик

Для восстановления смотровой проектом предусмотрено выполнение комплекса ремонтно-восстановительных и реставрационных работ со следующими основными работами: 

  • усиление существующего фундамента подпорной стены,

  • восстановление фундаментов под колоннами; 

  • усиление и реставрация сводчатого перекрытия; 

  • ремонт монолитных ж/б участков перекрытий; 

  • реставрация кирпичной кладки существующей подпорной стены; 

  • реставрация и восстановление колонн путем перекладки кирпичной кладки из исторического кирпича;

  • восстановление нижней площадки, боковых подпорных стен, центральной лестницы и ограждения между колоннами на нижней площадке в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н. С. Шашина; 

  • реставрация чугунного ограждения площадки, восстановление утраченных элементов ограждения; — ремонт покрытия верхней площадки; 

  • восстановление утраченного фриза и карниза; 

  • замена покрытия и ограждения существующей лестницы спуска на нижний уровень набережной р. Волга; 

  • устройство архитектурно-художественной подсветки; 

  • благоустройство территории; — устройство инженерных систем электроснабжения, видеонаблюдения, системы мультимедиа.

«Фасад террасы на реку Волгу». Проект губернского архитектора Н.&nbsp;С.&nbsp;Шашина. 1848–1849гг. | Источник: Источник: ГАЯО.Ф.76, оп.1, д.573, лл.24-25«Фасад террасы на реку Волгу». Проект губернского архитектора Н.&nbsp;С.&nbsp;Шашина. 1848–1849гг. | Источник: Источник: ГАЯО.Ф.76, оп.1, д.573, лл.24-25

«Фасад террасы на реку Волгу». Проект губернского архитектора Н. С. Шашина. 1848–1849гг.

Источник:

Источник: ГАЯО.Ф.76, оп.1, д.573, лл.24-25

Такой будет ночная подсветка площадки | Источник: Проектная документация / Госзакупки Такой будет ночная подсветка площадки | Источник: Проектная документация / Госзакупки

Такой будет ночная подсветка площадки

Источник:

Проектная документация / Госзакупки

Кто подрядчик

Фирма в городе известная. Зарегистрирована с 2005 года, владеют компанией бизнесмены Андрей Маслов и Андрей Панов.

Компания много лет занимается сложными работами в исторических зданиях. Среди них ремонт Дворца пионеров на Советской улице Ярославля, капремонт крыши памятника «Гимназии женской Антиповой П.Д.» на улице Революционная, 7 (9,417 млн рублей), ремонт крыши в здании мэрии («Здание губернской земской управы, 1880-е годы») за 4,713 млн рублей, реставрацией здания бывших Вознесенских казарм, «Усадьбы Сорокина» на Большой Октябрьской, Ярославского художественного музея, а также ротонды на Первомайской улице, фонтана и мостика в Карякинском саду в Рыбинске и других объектов.

Визуализация проекта восстановления | Источник: Проектная документация / Госзакупки Визуализация проекта восстановления | Источник: Проектная документация / Госзакупки

Визуализация проекта восстановления

Источник:

Проектная документация / Госзакупки

Вариант с ночной подсветкой | Источник: Проектная документация / Госзакупки Вариант с ночной подсветкой | Источник: Проектная документация / Госзакупки

Вариант с ночной подсветкой

Источник:

Проектная документация / Госзакупки

Чем примечательна смотровая площадка на набережной

Видовая площадка на Волжской набережной Ярославля признана объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль дома губернатора».

Ансамбль губернаторского дома сформировался в первой половине XIX века и представлял собой резиденцию ярославских губернаторов. Комплекс включал главный дом, флигели и сад. Он занимал важное место в градостроительной структуре исторического центра Ярославля.

Видовая площадка была построена в 1848–1849 годах по проекту архитектора Николая Шашина. Смотровая стала элементом благоустройства Губернаторского сада и набережной. Благодаря расположению на высоком берегу Волги отсюда открываются панорамные виды на реку и прилегающие территории.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Смотровая площадка Центр Ярославль Волжская набережная
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Комментарии
2
Гость
39 минут
Июль наступил , а подиклиника на Гоголя так и не заработала. Уже и не помню - 3 или 4 раза был перенос сроков. А по обещаниям губернатора должна была начать работу к декабрю 2024
Гость
1 час
Что хочет заказчик. Что получилось на стройке. Что после экспертизы
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Гость
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