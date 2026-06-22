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Происшествия Подробности Начали подсчет ущерба: в Ярославской области ввели режим повышенной готовности из-за горящего полигона

Начали подсчет ущерба: в Ярославской области ввели режим повышенной готовности из-за горящего полигона

Рассказываем, что грозит собственнику

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После пожара свалки в Ростовском районе проверят собственника | Источник: Правительство Ярославской области После пожара свалки в Ростовском районе проверят собственника | Источник: Правительство Ярославской области

После пожара свалки в Ростовском районе проверят собственника

Источник:

Правительство Ярославской области

Под Ростовом Великим Ярославской области вновь загорелся мусорный полигон. 22 июня в региональном правительстве объявили о введении режима повышенной готовности на фоне повторного возгорания.

«Это позволяет привлекать дополнительное финансирование и необходимое оборудование для борьбы с последствиями пожара. Для координации действий и оценки обстановки сегодня было проведено выездное совещание», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

После пожара на мусорном полигоне в Ростове Ярославской области проведут проверку.

Напомним, мусорный полигон в деревне Хонятино (в восьми километрах от Ростова Великого) загорелся вечером 13 июня. На следующий день по соцсетям разлетелись кадры большого столба дыма, многие жаловались на гарь.

По информации властей, последствия пожара устраняются, площадь тления составляет 1,26 гектара (12 600 кв. метров). На месте работают пожарные машины, насосная станция, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. Также власти планируют выделить средства из резервного фонда округа на закупку песка.

По предварительной информации, пожар начался из-за ненадлежащего состояния полигона.

«По результатам проверки к собственнику будут приняты соответствующие меры реагирования, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Также ведется подсчет причиненного материального ущерба», — рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Возгорание тушат с 13 июня | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramВозгорание тушат с 13 июня | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Возгорание тушат с 13 июня

Источник:

«Жесть по-ярославски» / Telegram

Мусор Ростовского района временно будет распределен на полигоны Гаврилов-Ямского и Ярославского округов.

В Ростове специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют качество воздуха в зоне задымления. По результатам исследований опасного превышения вредных веществ в воздухе не выявили.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Полигон Мусор Пожар Ростов Великий
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Комментарии
2
Гость
36 минут
Главное, что следить за ситуацией и контролируют
Гость
23 минуты
Зачем новые помои постоянно подвозят?
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Гость
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