Как получить компенсацию за поломку машины из-за плохого бензина — ответ юриста

Компенсировать средства за ремонт должен продавец бензина (фото носит иллюстративный характер) Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Водителям обязаны компенсировать ремонт машины, если поломка случилась из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата, рассказал юрист Евгений Машаров.

«Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ», — сказал Машаров.

Кроме того, лучше сообщить в правоохранительные органы, если вы обнаружили в интернете объявления от перекупщиков о продаже бензина. Для этого можно сделать скриншот объявления и передать полиции.

«Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — подчеркнул юрист в разговоре с ТАСС.

Машаров добавил, что сейчас ситуация с топливом в стране требует терпения. Он отметил, что рынок обеспечен топливом в достаточном количестве, но для его стабилизации потребуется некоторое время из-за перестройки логистики.

Шаги для получения компенсации при заправке на АЗС

Как только вы заметили неполадки после заправки, стоит действовать быстро. В первую очередь сохраните чек, если заправлялись на АЗС — это ключевое доказательство факта покупки на конкретной АЗС. Если чека нет, факт покупки можно подтвердить другими способами: выпиской по карте, фото/видео с АЗС, свидетельскими показаниями.

Зафиксируйте детали заправки — сфотографируйте название АЗС, показания колонки, объем залитого топлива, время. Можно использовать видеорегистратор: он заодно подтвердит маршрут и факт нахождения на заправке.

После поломки не эксплуатируйте машину — вызовите эвакуатор и доставьте авто в сервис. Попросите СТО выдать заключение. Мастер должен описать неисправность, назвать предположительные причины (в том числе некачественное топливо) и зафиксировать стоимость ремонта. Это один из ключевых документов.

Также нужно пригласить АЗС на осмотр. Лучше сделать это письменно (например, телеграммой с уведомлением) — так у вас будет доказательство уведомления. Вместе можно изъять пробу топлива из бака автомобиля. Если представитель АЗС проигнорирует вызов, это тоже можно учесть в суде.

Еще один шаг — экспертиза. Одной только экспертизы топлива может быть недостаточно. Нужно установить причинно-следственную связь: действительно ли поломка вызвана именно этим бензином.

Химическая экспертиза проверит качество топлива (соответствует ли оно ГОСТ, ТР ТС и т. п.). Автотехническая экспертиза проанализирует, какие именно неисправности возникли и могли ли они появиться из-за выявленного дефекта топлива.

Важно, если в результате экспертизы выяснится, что причина поломки иная (например, неправильная эксплуатация), АЗС вправе потребовать от вас возместить расходы на эту экспертизу. Поэтому к выбору эксперта подходите внимательно.

После всех проверок нужно направить претензию на имя руководителя организации, которой принадлежит АЗС. В ней укажите:

дату и время покупки, марку и объем топлива;

какую неисправность обнаружили в авто;

ваши требования (возмещение стоимости ремонта, возможно, других связанных расходов — эвакуатор, такси);

приложите копии подтверждающих документов: чек, заключение СТО, счета или квитанции об оплате ремонта.

Передайте претензию под отметку о получении (на вашем экземпляре должны поставить дату, подпись и печать) либо отправьте заказным письмом с описью вложения и уведомлением по юридическому адресу АЗС.

По закону у продавца есть 10 дней на ответ и удовлетворение требований (ст. 22 Закона «О защите прав потребителей»). Если в этот срок ответа нет или ответ отрицательный — обращайтесь в суд.

В суде вам придется заново доказать все элементы: факт покупки, поломку, ненадлежащее качество, связь между ними и размер ущерба. Скорее всего, суд назначит свою экспертизу. В исковом заявлении, помимо материального ущерба, можно заявить требования о компенсации морального вреда и штрафе (50% от присужденной суммы) за отказ решить вопрос добровольно.