Впереди Европы всей: сравниваем стоимость обучения в московских вузах и топовых мировых университетах

Если вы считаете, что учиться в московских вузах дорого, то может сильно удивиться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

То, что учеба в университете сейчас обходится недешево, если не получить высоких баллов на ЕГЭ и не поступить на бюджет, знают все. Топовые московские вузы тем более влетят родителям абитуриентов в копеечку — это тоже не секрет. Но тот факт, что столичные университеты обогнали по дороговизне многие престижные вузы, действительно удивляет. Впрочем, смотрите на эти цифры сами и делайте выводы.

Сколько стоит обучение в московских вузах

В первой тройке самых дорогих вузов российской столицы в этом году лидирует Московский физико-технический институт : обучение на программах физтех-школы бизнеса высоких технологий стоит 2 миллиона рублей. Следом идет Сеченовский университет , где дороже всего обойдется «Лечебное дело» — первокурсникам с российским гражданством придется заплатить 1,5 миллиона рублей. Замыкает тройку МГИМО . Здесь самой дорогой стала совместная программа с женевской Swiss School for International Relations — «Международные финансы и управление инвестициями». Первый курс стоит 1 миллион 346 тысяч рублей.

Стоимость обучения в московских вузах растет из года в год Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

При этом из московских вузов в авторитетный международный рейтинг QS в этом году попал только МГУ, заняв 115-е место. А в рейтинге Times World University Rankings главный вуз страны оказался на 133-й строчке из 3118, причем название университета на официальном сайте организаторов почему-то приглушили до светло-серого цвета. Бакалавриат на юридическом факультете МГУ — одном из самых дорогих — обойдется в 750 тысяч рублей.

Массачусетский технологический университет

Массачусетский технологический институт основан в 1861 году в Кембридже. Он занимает первое место в глобальном рейтинге QS. Фиксированная стоимость обучения в 2026/2027 году составляет 66 720 долларов (4 974 000 рублей) в год.

Эти деньги идут на оплату работы преподавателей, поддержку студенческих исследований и содержание кампуса. В сумму также входит базовое медицинское обслуживание в клинике вуза, включая неотложную помощь и консультации психотерапевтов.

Стэнфорд (деятельность признана нежелательной в России)

Стэнфордский университет основан в 1891 году в самом сердце Кремниевой долины в Калифорнии. Вуз занимает второе место в глобальном рейтинге QS и привлекает студентов связями с крупнейшими технологическими гигантами и базой для запуска собственных стартапов прямо во время учебы.

Год обучения здесь обойдется в 67 731 доллар (5 049 370 рублей). Полная же стоимость проживания на кампусе, включая питание и сопутствующие расходы, оценивается примерно в 97 545 долларов (7 272 014 рублей) в год.

Оксфорд

Оксфордский университет — старейший англоязычный центр образования, где преподавание ведется еще с 1096 года. Сегодня этот британский вуз занимает четвертое место в глобальном рейтинге QS и привлекает студентов уникальной коллегиальной системой, индивидуальными занятиями с профессорами и возможностью учиться в исторических зданиях.

Стоимость обучения напрямую привязана к гражданству студента и выбранному курсу. Для британских студентов стоимость бакалавриата строго ограничена законом и составляет максимум 9790 фунтов стерлингов (964 355 рублей) в год. Для иностранных студентов тарифы ощутимо выше: год учебы обойдется в 35–59 тысяч фунтов стерлингов (3 447 640 – 5 811 736 рублей) в зависимости от специальности.

Гарвард

Гарвардский университет основан в 1636 году и считается старейшим вузом США. Сегодня он занимает пятое место в глобальном рейтинге QS и привлекает амбициозных студентов колоссальными исследовательскими ресурсами и доступом к крупнейшей в мире академической библиотеке.

Фиксированная стоимость самого обучения в 2026/2027 году для бакалавров составит 62 226 долларов (4 639 090 рублей) в год. При этом университет подчеркивает, что итоговая сумма зависит от доходов семьи, и больше половины студентов бакалавриата получают гранты, полностью или частично покрывающие эти траты.

Кембридж

Университет Кембриджа в 2026 году занимает шестое место в глобальном рейтинге QS и манит студентов уникальной системой индивидуального наставничества — «супервизий», а также возможностью стать частью закрытых научных сообществ, вырастивших около 120 нобелевских лауреатов. Для студентов с британским гражданством стоимость бакалавриата первого высшего зафиксирована на уровне 9790 фунтов стерлингов (964 355 рублей) в год.

Пекинский университет

Пекинский университет основан в 1898 году и считается старейшим национальным университетом Китая. Сейчас вуз занимает 13-е место в глобальном рейтинге QS, а стоимость обучения здесь напрямую зависит от выбранной специальности.

Самый дорогой вариант — программы магистратуры делового администрирования для руководителей (EMBA), год на которых обойдется в 828 000 юаней (9 111 370 рублей). Минимальные тарифы установлены на уровне 80 000 юаней (880 325 рублей) в год. Столько стоит учеба на направлении «Управление окружающей средой», а также на китайскоязычных потоках магистратуры по журналистике и коммуникациям.

Йельский университет (деятельность признана нежелательной в России)

Йельский университет основан в 1701 году и считается одним из старейших высших учебных заведений США. Сейчас вуз занимает 16-е место в глобальном рейтинге QS, а стоимость обучения здесь зависит от программы.

Самым дорогим на 2026/2027 академический год стало обучение на очных магистерских программах Школы менеджмента, где год обойдется в 90 900 долларов (6 776 630 рублей). Наиболее бюджетным вариантом оказалась Школа богословия. Там за год учебы придется заплатить 31 192 доллара (2 325 375 рублей).

Принстон

Принстонский университет основан в 1746 году и сейчас занимает 27-е место в глобальном рейтинге QS. Вуз знаменит упором на фундаментальную науку и исследовательскую работу, а также тем, что среди его преподавателей и выпускников числятся десятки нобелевских лауреатов и гениальных математиков.

Стоимость обучения в университете в 2026/2027 году составляет 68 140 долларов (5 079 990 рублей). К тому же Принстон известен одной из самых щедрых программ финансовой помощи в США, которая полностью покрывает расходы большинства студентов бакалавриата из семей с невысоким и средним доходом.

Сорбонна

Парижский университет Сорбонна работает с 1257 года, сейчас здесь есть программы по гуманитарным, естественным и инженерным наукам. В 2025 году университет занял 73-е место в глобальном рейтинге QS.

Французское правительство субсидирует государственное высшее образование, поэтому студенты из стран ЕС не платят за обучение. Вместо этого они вносят только фиксированные регистрационные сборы: 178 евро (15 090 рублей) в год — на бакалавриате и 254 евро (21 535 рублей) в год — в магистратуре. Для иностранных студентов действуют дифференцированные тарифы — 2770–4700 евро (235 580 – 398 430 рублей) в год.

Европейские вузы ставят минимальную цену для своих граждан Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Лейденский университет

Лейденский университет — старейший вуз Нидерландов, основанный еще в 1575 году. Сейчас он входит в топ-120 лучших университетов планеты, занимая 119-е место в глобальном рейтинге QS. Для первокурсников бакалавриата из стран ЕС фиксированный государственный взнос в 2026/2027 академическом году составит 2694 евро (228 376 рублей).

Для всех прочих студентов тарифы отличаются в зависимости от выбранного направления. Дороже всего обойдется учеба на факультете естественных наук — 13 800 евро (1 169 855 рублей) в год. На факультете социальных и поведенческих наук, а также на юридическом год обучения будет стоить 10 200 евро (864 675 рублей).