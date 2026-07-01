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Дороги и транспорт «Будет закрыта полоса»: в Ярославле из-за ремонта моста введут дорожные ограничения

«Будет закрыта полоса»: в Ярославле из-за ремонта моста введут дорожные ограничения

Рассказываем, сколько будут действовать перекрытия

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В Ярославле из-за ремонта Юбилейного моста перекроют полосу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле из-за ремонта Юбилейного моста перекроют полосу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле из-за ремонта Юбилейного моста перекроют полосу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 1 на 2 июля в Ярославле частично перекроют полосу движения на Юбилейном мосту. Причина — ремонт деформационного шва в районе опоры № 16.

«На время проведения работ будет закрыта одна из двух полос движения по направлению на Москву. Автомобилисты смогут продолжить движение по соседней полосе», — предупредили в пресс-службе правительства Ярославской области.

На мосту выставят ограждения и дорожные знаки.

В Ярославле из-за ремонта деформационного шва перекроют полосу | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле из-за ремонта деформационного шва перекроют полосу | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле из-за ремонта деформационного шва перекроют полосу

Источник:

правительство Ярославской области

Работами займется АО «Ярдормост» — ярославский подрядчик, учрежденный областным Министерством имущественных отношений. Фирма зарегистрирована в деревне Кузнечиха Ярославского округа с 26 декабря 2018 года. На данный момент исполняющим обязанности генерального директора назначен Глеб Масленцев, который ранее возглавлял Агентство по муниципальному заказу ЖКХ.

Ежегодно компания «Ярдормост» ведет крупнейшие подряды области, проекты на стройки и дорожный ремонт она получает через торги. Среди последних — ремонт проспекта Машиностроителей, улицы Победы, благоустройство площади Труда и установка медиаэкрана. В 2025-м был задержан на тот момент глава «Ярдормоста» Дмитрий Драный, его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

В 2023 году «Ярдормост» уже ремонтировал Юбилейный мост в Ярославле. Цена контракта тогда составляла 152,7 миллиона рублей, работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта погибли двое рабочих: в служебный УАЗ въехала фура. На месте погиб 58-летний водитель УАЗа, 33-летний рабочий скончался в больнице. 27-летний сотрудник «Ярдормоста» выжил, но получил тяжелые травмы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ремонт Юбилейный мост Ярдормост
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