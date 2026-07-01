«Будет закрыта полоса»: в Ярославле из-за ремонта моста введут дорожные ограничения

В Ярославле из-за ремонта Юбилейного моста перекроют полосу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 1 на 2 июля в Ярославле частично перекроют полосу движения на Юбилейном мосту. Причина — ремонт деформационного шва в районе опоры № 16.

«На время проведения работ будет закрыта одна из двух полос движения по направлению на Москву. Автомобилисты смогут продолжить движение по соседней полосе», — предупредили в пресс-службе правительства Ярославской области.

На мосту выставят ограждения и дорожные знаки.

В Ярославле из-за ремонта деформационного шва перекроют полосу Источник: правительство Ярославской области

Работами займется АО «Ярдормост» — ярославский подрядчик, учрежденный областным Министерством имущественных отношений. Фирма зарегистрирована в деревне Кузнечиха Ярославского округа с 26 декабря 2018 года. На данный момент исполняющим обязанности генерального директора назначен Глеб Масленцев, который ранее возглавлял Агентство по муниципальному заказу ЖКХ.

Ежегодно компания «Ярдормост» ведет крупнейшие подряды области, проекты на стройки и дорожный ремонт она получает через торги. Среди последних — ремонт проспекта Машиностроителей, улицы Победы, благоустройство площади Труда и установка медиаэкрана. В 2025-м был задержан на тот момент глава «Ярдормоста» Дмитрий Драный, его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.