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Спорт ЧМ по футболу-2026 Норвегия «догребла» до 1/8 финала, Франция разгромила Швецию: итоги игрового дня на чемпионате мира

Норвегия «догребла» до 1/8 финала, Франция разгромила Швецию: итоги игрового дня на чемпионате мира

Кратко рассказываем о главных событиях турнира

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Норвегия забила гол на последних минутах | Источник: Fifa.com Норвегия забила гол на последних минутах | Источник: Fifa.com

Норвегия забила гол на последних минутах

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу подошел к концу 20-й игровой день. По его итогам определились еще три участника 1/8 финала мундиаля.

Кратко рассказываем, что произошло на турнире, пока вы спали.

Кот-д`Ивуар — Норвегия 1:2

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Нуса, 39 (0:1). Диалло, 74 (1:1). Холанд, 86 (1:2)

Победу сборной Норвегии принесла главная звезда команды — Эрлинг Холанд. При этом стоит отметить, что у Кот-д`Ивуара были все шансы спастись в концовке встречи, но им африканской команде не хватило удачи.

После матча норвежские футболисты и болельщики вновь «гребли» в одной лодке.  

Франция — Швеция 3:0

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Мбаппе, 45 (1:0). Барколя, 53 (2:0). Мбаппе, 74 (3:0)

Франция одержала уверенную победу, не затратив для этого много сил. В таких случаях говорят, что соперник был обыгран на классе. Прагматичная игра от команды Дидье Дешама завершилась разгромом шведов и дублем от Килиана Мбаппе.

Мексика — Эквадор 2:0

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Киньонес, 22 (1:0). Р. Хименес, 31 (2:0)

Мексиканцы сняли почти все вопросы еще в первом тайме. Эквадор, кажется, оставил все силы в игре против Германии. Хозяева турнира были сильнее во всех компонентах и заслуженно победили.

Сетка плей-офф

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Уже известны три пары 1/8 финала: Парагвай — Франция, Канада — Марокко и Бразилия — Норвегия.

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Корреспондент 161.RU
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