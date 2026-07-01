«Главное — самолет не упал». Что происходит на пляжах Сочи и почему туристов не останавливают атаки и задержки рейсов

Ничего не способно испортить отпуск российским туристам Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На адлерских пляжах удивительного многолюдно. В прошедшие выходные было несколько атак и орали сирены, раз 10 закрывали аэропорт, объявляли угрозу формирования смерчей и предупреждали о шторме на море. Даже если Земля налетит на небесную ось, это не испортит отпуск российским туристам, которые через план «Ковер» и дефицит билетов на поезда всё-таки прорвались на морской берег. И они готовы взять от него всё, но при этом экономно. Корреспондент SOCHI1.RU прошлась по пляжам и поговорила с отдыхающими.

Дети наслаждаются долгожданным морем Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пиво по акции и белая туника

Алые ноги и белая туника с капюшоном. Сразу видно, человек только приехал на курорт. Загорал — отрывался. А теперь охлаждает организм холодным напитком. Пиво и чипсы — самое популярное комбо этого сезона, как, впрочем, и предыдущих. Кустарное вино пить опасаются после смерти 10 человек в прошлом году. Пенное льется рекой!

— Вы думаете, они у нас пиво покупают хорошее, дорогое? Зря! Идут мимо с пакетами из супермаркета. Там по акции бутылку можно за 60 рублей купить. И чипсами дешевыми затариваются, — вздыхает продавец прибрежной пивнухи Мадина.

Белые туники никогда не выходят из моды среди туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Человек с алыми ногами — это Саня из Самары, так он нам представился. Летел в Сочи через Махачкалу и Минводы почти сутки. Но этот факт нисколько не испортил ему настроение.

— Главное — самолет не упал, а всё остальное пережить можно. Аэропорты Махачкалы и Минвод посмотрели. Когда я еще там побываю? Зато море какое классное, и Адлер тоже. Сирены нас не пугают, никуда мы не бежим. Сейчас вот ноги болеть перестанут и вообще будет кайф, — говорит Саня. В Сочи ему пока всё нравится, но на курорте он только сутки. — Сняли номер в гостевом доме, и там полно народу.

— Думали, что людей не будет много в этом году, но ошиблись. У нас все номера забиты, в очереди стоим в туалет и душ. Мы — экономные туристы, готовим сами. В первый день жена борща наварила, им и обедаем, — сообщил Саня.

Люди экономят на лежаках Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Чему быть, того не миновать»

Еще Иван Сергеевич Тургенев использовал эту фразу в произведении «Вешние воды». Может быть, оттуда эта пословица пошла в народ, но, скорее всего, была и раньше. Именно ее часто говорят туристы, у которых спрашиваешь: «А не страшно? Ведь атаки, сирены».

— Мы фаталисты, верим в предопределенность бытия. Если так на роду написано, значит, из отпуска не вернемся. Если серьезно, жизнь идет и хочется ее проживать. Цены растут, мы пашем еще больше. Отдыхать нужно, иначе кукуха поедет. К сиренам и атакам привыкшие, из Брянской области мы, — рассказал турист Олег Бондаренко. Вместе с семьей он отдыхает в Сочи каждый год. Прошлый сезон они провели в Лазаревском, но там не очень понравилось, поэтому сейчас решили выбрать Адлер.

Адлер рулит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Чисто, красиво, цветы везде какие-то цветут. Я только и делаю, что под каждым кустом дочь и жену фотографирую. Короче, работаю на контент. Пальмы, море. Всё отлично. Только без связи плохо, часто ее просто нет, — говорит Олег. По его наблюдениям, цены в Сочи выросли на всё. Существенно подорожало меню в кафе и ресторанах.

— Они пустые стоят. Народ, как и мы, экономит. Ходим в столовую. Если в прошлом году можно было на троих пообедать за полторы тысячи рублей, то теперь 2,5 тысячи и выше, — утверждает турист.

В кафе много пустых столиков Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Нищеброды понаехали»

Пляжные зазывалы откровенно грустят — никто не хочет на морскую прогулку, на детскую надувную горку и на «банан». На этом легко можно сэкономить.

— Нищеброды понаехали в этом году. Каждую копейку считают и ничего не хотят. Валяются на половичке на камнях вместо лежаков. На рыбалку в море не хотят, на морскую вечеринку тоже, от экскурсий отказываются, — жалуется промоутер Алексей, теперь зазывалы, оказываются, так называются. Сам он приехал из Ростовской области на заработки. Пока много не заработал.

Сочинские промоутеры голоса сорвали Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Навязчивый сервис

Расценки в этом году кусаются: 3 часа морской рыбалки — 3600 рублей с человека. Один час индивидуальной прогулки на яхте — от 10 тысяч рублей, можно для компании до 10 человек. Вечеринка на яхте премиум-класса — от 20 тысяч рублей за час. Неудивительно, что желающих мало.

На сочинской гальке дешево и сердито Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

А лежаки, которыми заставлены все адлерские пляжи, действительно практически пустые. Люди жмутся у кромки воды.

— Нельзя так нагло требовать денег с отдыхающих. Поставьте эти лежаки в сторонку, кто хочет, тот заплатит и возьмет. Здесь больше половины пляжа ими заставлены. Знаете, чем Сочи раздражает — это навязчивым сервисом. Выйдешь с вокзала, на тебя десять таксистов и 15 бабок, сдающих номера, кидаются. На пляже лежишь, только и слышны эти крики в рупоры: «Дайте денег». Сидите в сторонке, кто хочет, подойдет, — рассказала туристка из Саратова Марина Гоголева.

Она призналась, что в эти выходные просидела в номере из-за сирен. Ее это пугает и выматывает. Хорошо хоть, воют они не каждый день.

И главное негласное правило местных поездок: не садиться в автобус в мокрых трусах Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU