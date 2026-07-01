Сотни дронов били по домам и машинам: пострадавшие в тяжелом состоянии

От ударов сильно пострадала Белгородская область (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ночью по регионам ударили сотни дронов. Сняряды били по домам и машинам. Пострадали более 10 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, еще один погиб. Все, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.

От ударов сильно пострадала Белгородская область. Там за сутки атаковали более 10 поселков и три округа. В результате налетов пострадали 14 человек, четверо из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один мужчина погиб.

«В селе Нижнее Берёзово-Второе в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина, ещё один получил ранения. Пострадавший находится на стационарном лечении в Шебекинской ЦРБ», — говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

Атаке подверглась Пенза, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Над городом сбили один беспилотник. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Сейчас на одном из объектов города работают службы экстренного реагирования. Глава региона не привел подробности по этому поводу.

В Курской области в результате налета ранило мужчину. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.