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Происшествия Сотни дронов били по домам и машинам: пострадавшие в тяжелом состоянии

Сотни дронов били по домам и машинам: пострадавшие в тяжелом состоянии

За ночь Россию атаковали 179 беспилотников

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От ударов сильно пострадала Белгородская область (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОт ударов сильно пострадала Белгородская область (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

От ударов сильно пострадала Белгородская область (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ночью по регионам ударили сотни дронов. Сняряды били по домам и машинам. Пострадали более 10 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, еще один погиб. Все, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.

От ударов сильно пострадала Белгородская область. Там за сутки атаковали более 10 поселков и три округа. В результате налетов пострадали 14 человек, четверо из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один мужчина погиб.

«В селе Нижнее Берёзово-Второе в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина, ещё один получил ранения. Пострадавший находится на стационарном лечении в Шебекинской ЦРБ», — говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

Атаке подверглась Пенза, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Над городом сбили один беспилотник. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Сейчас на одном из объектов города работают службы экстренного реагирования. Глава региона не привел подробности по этому поводу.

В Курской области в результате налета ранило мужчину. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

За ночь над регионами сбили 179 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны России, дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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