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Город Что с бензином В Ярославской области создали рабочую группу из-за ситуации с топливом

В Ярославской области создали рабочую группу из-за ситуации с топливом

На заправках выстраиваются очереди за бензином

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В Ярославской области создали группу для мониторинга ситуации с топливом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области создали группу для мониторинга ситуации с топливом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области создали группу для мониторинга ситуации с топливом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области создали рабочую группу для мониторинга ситуации с топливом на заправках. Глава округа Дмитрий Рудаков подписал соответствующее постановление 22 июня 2026 года.

В состав группы вошли заместитель главы администрации по городскому хозяйству, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск, начальник отдела по профилактике правонарушений администрации, начальник управления экономического развития и инвестиций администрации и начальник МКУ «УГОЧС» Рыбинска.

Рабочая группа должна ежедневно мониторить и общаться с руководителями рыбинских АЗС о своевременности поставок, наличии резервных объемов, соблюдении условий и порядке отпуска топлива.

«Незамедлительно информировать руководство соответствующей автозаправочной станции о выявленных нарушениях для их оперативного устранения, при наличии оснований направлять информацию о нарушениях в уполномоченные контрольно-надзорные органы. О результатах мониторинга ежедневно докладывать главе городского округа город Рыбинск», — говорится в постановлении.

Глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков ежеденвно рассказывает о наличии топлива на определенных заправках. Его заявления мы публикуем в онлайн-трансляции.

В Ярославле вторую неделю обсуждают проблемы с бензином. На одних заправках ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, на других цена за литр выросла до 129 рублей. Тем временем власти просят не создавать искусственный ажиотаж и говорят, что поставки топлива на АЗС регулярные.

Мы делали обзор на ярославские заправки и говорили с экспертами о причинах возникшей ситуации и их прогнозах относительно топлива и цен на него.

А вы столкнулись с проблемами на заправке?

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Топливо Бензин Рабочая группа Рыбинск
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Комментарии
3
Гость
38 минут
Ситуация и впрямь критическая если начали СРГ создавать.
Гость
47 минут
А цены то на топливо вернутся, или ..?
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Гость
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