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Город Что с бензином Эксклюзив В Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр

В Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр

Как такие расценки объяснили на АЗС

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В Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На одной из заправок в Ярославле заметили бензин по цене выше 100 рублей за литр. Такой прайс выставили на АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте, 84А в Дзержинском районе.

Цены, написанные от руки, разместили на кассе. В прайсе на 22 и 23 июня 2026 года указано, что 95-й бензин продают по 129 рублей за литр, 92-й — по 124 рубля, а литр дизельного топлива обойдется в 125 рублей.

Сотрудница заправки рассказала, что налить топливо в канистру нельзя — заправляют только в баки. Цены объясняют просто — дорогая закупка.

«По какой цене нам ее отпускают, по такой и продаем. Свыше ста рублей за литр [покупаем]. У нас не сетевая АЗС, которым поставляют по более низкой цене, у нас если и поставляют что, то вот так. Раньше возили с „Яноса“, сейчас кто откуда может поставить», — рассказала сотрудница станции.

Эта заправка&nbsp;— не сетевая, а потому цены на бензин зависят от закупочных | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭта заправка&nbsp;— не сетевая, а потому цены на бензин зависят от закупочных | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эта заправка — не сетевая, а потому цены на бензин зависят от закупочных

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Она рассказала, что поставки топлива на их точку нерегулярные. Если бензин закончится, когда его привезут в следующий раз — неизвестно.

Несмотря на стоимость, находятся те, кто приезжает заправляться именно сюда. Один из водителей объяснил свое решение нежеланием стоять в очереди на АЗС, где цены почти вдвое ниже.

«Я на те заправки даже не ехал, не хочу в очереди стоять», — рассказал автомобилист.

Ранее мы показывали, что происходило на заправках Ярославля 22 июня. Из-за желания водителей закупиться топливом «про запас» на некоторых станциях ввели ограничения. Например, где-то бензин не наливают в канистры.

Власти просят не создавать ажиотаж и убеждают людей, что дефицита топлива нет, бензин подвозят на постоянной основе. В Рыбинске даже организовали дополнительную поставку.

Ранее мы показывали, как менялись цены на топливо в Ярославской области.

Вы бы стали покупать бензин дороже 100 рублей за литр?

Да, чтобы не стоять в очереди
Да, но только если других вариантов не будет
Нет уж, я лучше отстою очередь, но куплю подешевле
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Бензин АЗС
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Комментарии
18
Ivan Laptev1998

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53 минуты
Да вы там че обкурились чтоли?или майская водка в голову ударила!
Гость
50 минут
Уважаемая власть, если нет дефицита бензина и его привозят на регулярной основе, так почему же ценник такой конский? А все просто, в казне не хватает денег, и власть просто взять и поднять ценник на топливо «боится». Не переживайте, упадет цена на топливо до 80-85 рублей за литр, так что привыкайте……
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Гость
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