В Ярославле начали продавать бензин по 129 рублей за литр Источник: Александр Куренной / 76.RU

На одной из заправок в Ярославле заметили бензин по цене выше 100 рублей за литр. Такой прайс выставили на АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте, 84А в Дзержинском районе.

Цены, написанные от руки, разместили на кассе. В прайсе на 22 и 23 июня 2026 года указано, что 95-й бензин продают по 129 рублей за литр, 92-й — по 124 рубля, а литр дизельного топлива обойдется в 125 рублей.

Сотрудница заправки рассказала, что налить топливо в канистру нельзя — заправляют только в баки. Цены объясняют просто — дорогая закупка.

«По какой цене нам ее отпускают, по такой и продаем. Свыше ста рублей за литр [покупаем]. У нас не сетевая АЗС, которым поставляют по более низкой цене, у нас если и поставляют что, то вот так. Раньше возили с „Яноса“, сейчас кто откуда может поставить», — рассказала сотрудница станции.

Эта заправка — не сетевая, а потому цены на бензин зависят от закупочных Источник: Александр Куренной / 76.RU

Она рассказала, что поставки топлива на их точку нерегулярные. Если бензин закончится, когда его привезут в следующий раз — неизвестно.

Несмотря на стоимость, находятся те, кто приезжает заправляться именно сюда. Один из водителей объяснил свое решение нежеланием стоять в очереди на АЗС, где цены почти вдвое ниже.

«Я на те заправки даже не ехал, не хочу в очереди стоять», — рассказал автомобилист.

Ранее мы показывали, что происходило на заправках Ярославля 22 июня. Из-за желания водителей закупиться топливом «про запас» на некоторых станциях ввели ограничения. Например, где-то бензин не наливают в канистры.

Власти просят не создавать ажиотаж и убеждают людей, что дефицита топлива нет, бензин подвозят на постоянной основе. В Рыбинске даже организовали дополнительную поставку.

Ранее мы показывали, как менялись цены на топливо в Ярославской области.