Опустевшие колонки и бензин дороже 120 рублей: что происходит на заправках в Ярославле — обзор

Дефицитная паника охватила водителей. Что происходит на самом деле? Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле уже несколько дней собираются очереди на заправках. Ситуация с топливом стала одной из самых обсуждаемых тем: утро в авточатах начинается с вопросов о том, где в городе есть бензин и нет очередей.

Оба вопроса актуальны, так как по городу и области стала заметна разница между крупными сетевыми АЗС и частными станциями. Если на первых есть бензин, то у частников, зачастую, колонки пусты.

23 июня мы обошли несколько заправок в Ярославле и поговорили с сотрудниками, чтобы понять, что происходит с поставками топлива в городе.

«Сами ждем»

На частной АЗС бензина не было Источник: Александр Куренной / 76.RU

На АЗС «Ситиоил» на проспекте Октября, 72Б бензин закончился еще в воскресенье, рассказали сотрудницы. По их словам, руководство делало заявку, но когда привезут топливо — неизвестно.

«Поставляет наш НПЗ. Водители приезжают, конечно, спрашивают. Дачники приезжают. Многие приезжают спрашивают. Пока никакой информации нет у нас», — рассказала сотрудница «Ситиоил».

Колонки обмотаны спецлентами Источник: Александр Куренной / 76.RU

По ее словам, в пятницу и субботу заправляться приезжали многие.

«Народ ехал хорошо. Было больше, чем в обычные дни, когда просто дачники едут. А в субботу вечером мы закрылись и все. Сами ждем [бензин]», — объяснила женщина.

Ни одного из трех обычно доступных видов топлива нет в наличии Источник: Александр Куренной / 76.RU

Переписали цены

На этой АЗС бензин имеется, но есть нюанс Источник: Александр Куренной / 76.RU

На АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте, 84А в Дзержинском районе бензин есть. Но вот его стоимость значительно разнится с ценами крупных сетевиков. Чтобы ее узнать, нужно прочитать прайс на обычном листе бумаги у кассы.

На 22 и 23 июня 2026 года было указано, что 95-й бензин продают по 129 рублей за литр, 92-й — по 124 рубля, а литр дизельного топлива обойдется в 125 рублей.

Бензина дешевле 120 рублей просто не было Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сотрудница заправки рассказала, что заливают топливо только в баки. Цены объясняют дорогой стоимостью закупки.

«По какой цене нам ее отпускают, по такой и продаем. Свыше ста рублей за литр [покупаем]. У нас не сетевая АЗС, которым поставляют по более низкой цене, у нас, если и поставляют что, то вот так. Раньше возили с „Яноса“, сейчас кто откуда может поставить», — рассказала сотрудница станции.

Несмотря на стоимость, люди приезжают заправляться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Информации, когда бензин подвезут, снова нет. Все зависит от поставщиков. Люди сюда приезжают, чтобы не стоять в очереди на сетевых АЗС, как объяснил водитель, заправлявший автомобиль как раз в момент нашего визита.

«Вчера еще был»

На заправке «Опти» с топливом тоже были проблемы Источник: Александр Куренной / 76.RU

На заправке «Опти» на Волгоградской улице, 48 в Дзержинском районе колонки в этот день были пусты. Компанию можно назвать сетевой — она партнер «Газпром нефти».

Сотрудница заправки не была многословной, лишь уточнила, что топливо было в наличии 22 июня.

«Вчера еще был», — коротко уточнила она.

Информации про поставки у нее тоже не было.

Бензин на этой АЗС закончился 22 июня Источник: Александр Куренной / 76.RU

На сетевой заправке все стабильно

На «Роснефти» весь бензин был в наличии Источник: Александр Куренной / 76.RU

Станция «Роснефти» находится буквально в минуте езды от АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте. Здесь, как и на многих других сетевых заправках, весь бензин был в наличии. Водителей много, но очереди небольшие. Однако сотрудники станции признают, что автомобилисты приезжают чаще обычного.

«Вы обернитесь», — улыбнулась женщина за кассой, кивнув головой в сторону машин у колонки.

Здесь бензин приобретают по обычной стоимости Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что говорят эксперты

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича происходящую с топливом ситуацию осложняет искусственный спрос. Автомобилисты стараются запастись бензином, что создает больший дефицит.

Экономист уверен, что сетевые АЗС будут держать цены на привычном уровне, несмотря на ажиотаж. А вот частники, не имеющие собственного производства, могут взвинтить стоимость топлива.

«То, что они покупают, дорожает в цене, и они ее тоже повышают. Естественно, в определенный период цена будет расти. Потом придет в норму, опустится, когда всё образуется», — уверен Георгий Остапкович.

Как объяснил эксперт, спрос на бензин и дизель растет каждое лето, поскольку начинаются активные сельскохозяйственные работы. Аграриев топливом снабжают в первую очередь. При этом дефицит бензина в России, по словам Георгия Остапковича, невозможен. Поскольку количество производимого топлива значительно превышает потребности, если говорить конкретно о бензине.

Эксперт не прогнозирует дефицит бензина в России Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экономист рассказал, что проблема вовсе не в нехватке бензина, а в логистике. По его мнению, ситуация должна нормализоваться в августе–сентябре.

Власти также говорят, что с поставками топлива в регион проблем нет. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что с основными поставщиками, работающими в регионе, провели переговоры. Компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие согласились на дополнительные отгрузки на АЗС не только в крупных городах региона, но и в малых и отдаленных населенных пунктах.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где публикуем всю новую информацию о ситуации с бензином в Ярославской области и России.