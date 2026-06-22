Только в бак: на популярной заправке в Ярославле отказались наливать бензин в канистры

В Ярославле 22 июня около 14 часов дня выстроилась очередь за бензином. Читатель 76.RU поделился с редакцией фотографиями обстановки на заправке, которая находится на Московском проспекте — сразу после выезда из города в сторону Москвы.
«Написано, что в канистру здесь не нальют. Дизеля нет на всех колонках», — рассказал читатель 76.RU.
Здесь же повесили объявление, что заправляют только автомобили, увезти топливо с собой в канистре не получится.
Эта заправка на трассе довольно популярна. Автомобилисты часто заезжают сюда перед долгой дорогой.
— Дефицита топлива нет, подвоз каждый день, — ответили сотрудники станции.
Повышенный спрос на бензин в Ярославской области наблюдается с выходных 20–21 июня. На АЗС Рыбинского округа закончились определенные виды бензина. На заправках выстраивались огромные очереди. В соцсетях местные жаловались, что многие в панике заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.
Губернатор Михаил Евраев 20 июня сообщил, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. Отдельные марки бензина закончились из-за ажиотажа. В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.
По данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня 2026 года. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года, цены выросли.