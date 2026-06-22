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Авто Только в бак: на популярной заправке в Ярославле отказались наливать бензин в канистры

Только в бак: на популярной заправке в Ярославле отказались наливать бензин в канистры

Днем 22 июня здесь была очередь из желающих заправиться

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В Ярославле водители выстроились в очередь за бензином | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле водители выстроились в очередь за бензином | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле водители выстроились в очередь за бензином

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле 22 июня около 14 часов дня выстроилась очередь за бензином. Читатель 76.RU поделился с редакцией фотографиями обстановки на заправке, которая находится на Московском проспекте — сразу после выезда из города в сторону Москвы.

«Написано, что в канистру здесь не нальют. Дизеля нет на всех колонках», — рассказал читатель 76.RU.

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Здесь же повесили объявление, что заправляют только автомобили, увезти топливо с собой в канистре не получится.

На заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры | Источник: читатель 76.RUНа заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры | Источник: читатель 76.RU

На заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры

Источник:

читатель 76.RU

Эта заправка на трассе довольно популярна. Автомобилисты часто заезжают сюда перед долгой дорогой.

— Дефицита топлива нет, подвоз каждый день, — ответили сотрудники станции.

На этой заправке дизеля пока нет | Источник: читатель 76.RUНа этой заправке дизеля пока нет | Источник: читатель 76.RU

На этой заправке дизеля пока нет

Источник:

читатель 76.RU

Повышенный спрос на бензин в Ярославской области наблюдается с выходных 20–21 июня. На АЗС Рыбинского округа закончились определенные виды бензина. На заправках выстраивались огромные очереди. В соцсетях местные жаловались, что многие в панике заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

Губернатор Михаил Евраев 20 июня сообщил, что на большинстве АЗС проблем с топливом нет. Отдельные марки бензина закончились из-за ажиотажа. В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.

По данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня 2026 года. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года, цены выросли.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Бензин Топливо Очередь Заправка
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Комментарии
52
Гость
55 минут
В бак, не в бак- с топливом проблемы очевидные. На 27 год правления.
Гость
52 минуты
А как мне добыть бензин для бензопилы, прямо с ней приезжать и лить в её бак?
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Гость
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