Скорая помощь подъехала к круизному теплоходу в Ярославле: что случилось

Согласно данным компании «Водоходъ», теплоход «Нижний Новгород» относится к классу «Премиум». Построен в Германии. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2018–2019 годах. Имеет четыре палубы. Длина судна 125 метров, вместимость — 208 пассажиров. Максимальная скорость — 26 километров в час. На теплоходе проходят круизы из Москвы в Ярославль, Плес, Завидово, Тверь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и другие города. Цена билетов в зависимости от маршрута варьируется от 36 тысяч до 256 тысяч на человека.