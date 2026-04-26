«25 лет делаем это»: главный редактор 76.RU — о секретах работы

Всего в редакции ярославского сайта работает девять человек Источник: Артем Бауман / 76.RU

День рождения — праздник, который каждый проводит по-своему. Кто-то предпочитает отмечать широко и громко, другие любят тишину, а то и вовсе решают не праздновать. Когда речь зашла про день рождения редакции, стало понятно сразу — отмечать надо, как минимум, текстом.

26 апреля 2026 года исполняется 25 лет со дня запуска сайта 76.RU. Много? В масштабах онлайн-СМИ — немало. К юбилею мы готовим несколько сюрпризов. Но для начала расскажем вам то, о чем вы много раз спрашивали. Узнайте нас ближе — в колонке главного редактора сайта Анны Ёлкиной.

Привет!

«Если вы читаете это, то у вас…»

«Никогда не пейте воду в таком виде…»

«В Брагине произошло…»

Вы уже догадались, к чему я клоню? Заголовки — один из самых частых вопросов в адрес журналиста. Чаще, наверное, только сообщения о том, что «Брагино не склоняется!»

Яркие или дерзкие, «кликбейтные и желтушные», пугающие и вызывающие — и у всех одна цель. Быть увиденными. Сегодня быть увиденным и услышанным одновременно крайне сложно. Соцсети, мессенджеры дают нам возможности, но тут же топят наши голоса в бесконечной ленте.

Количество информации растет в объемах так быстро, что мы уже не всегда заметим даже то, что публиковали наши друзья. Скоростной информационный болид не знает остановок. В отличие от нас — простых смертных. Как найти важное? Нужно за что-то зацепиться. А цепляют нас эмоции, факты, желание узнать новое или успокоить свои страхи. Поэтому секрет редакции № 1: внимательное отношение к заголовкам. Он должен одновременно отражать суть новости и быть заметным.

Где мы берем новости

Когда речь заходит о журналистике, этот вопрос я чаще всего слышу от новых знакомых.

«Наверное, в соцсетях?»

Мой ответ нередко бывает похож на лекцию или инструкцию. Постараюсь для вас быть лаконичнее: новости — это всё, что нас окружает. По пути на работу мы можем попасть в дикую пробку, и будет новость. А можем часами перечитывать постановления правительства и мэрии, чтобы доступным языком рассказать о планах чиновников застроить какой-нибудь район. Можем надеть резиновые сапоги и поехать на затопленное кладбище. Или, сдерживая захлестывающие нас эмоции, разговаривать с родными погибших по разным, зачастую ужасно несправедливым причинам. Смотреть на разрушенный БПЛА дом или сгоревшую в пожаре трехэтажку и говорить-говорить с людьми, пережившими много горя.

Но нас окружает не только горе. Сакура расцветает в городе и наших фоторепортажах. Герои, которых годами полоскала пресса, имеют возможность высказаться, а кто-то даже получить квартиру. Мы лазали вместе с вами по восьмиэтажным горам мусора на полигоне «Скоково», следили за судом над экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым, а потом встречали его из колонии. Катались на самодельной канатке, которая полвека помогает жителям по обе стороны Которосли. Смотрели вместе Чемпионат мира по футболу и помогали забрать «Кубок Гагарина» нашему «Локомотиву» (продолжаем это делать!).

Секрет ли это? Возможно.

Секрет № 3, кажется, прост: быть неравнодушными и заинтересованными, любить свой город и регион, любить людей. Приправим это щепоткой любопытства — и перед вами портрет журналиста редакции 76.RU. Какая бы суета ни творилась вокруг, мы вычленим суть и расскажем это понятно: с помощью видео или инфографики. Чтобы ни происходило — сохраним в фотокарточках.



Наша задача на одном с вами языке говорить о наших общих проблемах и радостях. Дискутировать, успокаивать, подбадривать. Пульс города, его движение и взросление мы уже 25 лет проживаем на страницах 76.RU. И продолжаем это делать — в непонятные и сложные времена.