«Приходится орать, чтобы помогли»: как гид-колясочник с ДЦП проводит экскурсии и снимает блоги о путешествиях — он объехал 20 городов

Андрей и Ольга Антонюк — сын стал экскурсводом, а мама поддерживает его в этом Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Жизнь Андрея Антонюка — пример того, как реализуется девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 26-летний парень с ДЦП, передвигающийся в кресле-коляске, стал аккредитованным экскурсоводом и тревел-блогером: он проводит авторские туры по родному городу и путешествует по России. В своей группе он рассказывает о местах притяжения молодежи, интересных локациях и заодно показывает, насколько они доступны для людей с инвалидностью. О том, с какими сложностями он сталкивался, и какие города считает самыми доступными, блогер рассказал в интервью нашим коллегам из 29.RU.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Понял, что это мое, и пошел по этой стезе»

Парень признается, что в детстве вовсе не думал о карьере экскурсовода. Но в 2020 году, когда он окончил школу, настало время решить, чем заниматься дальше. Поскольку из-за диагноза молодому человеку было сложно получать очное образование, он выбрал онлайн-обучение: сначала освоил видеомонтаж, а затем окончил курсы видеогидов на базе международной платформы Topos. Там Андрей понемногу и начал погружаться в профессию.

Постепенно он набрался опыта и начал вести видеоэкскурсии по родному Архангельску, которые смотрели люди со всего мира. Правда, продлилось это недолго — уже в 2022 году сотрудничество с Topos пришлось завершить.

— Вести такие экскурсии было не так просто, как кажется на первый взгляд, — вспоминает Андрей. — Были очень серьезные требования: нужно, чтобы картинка совпадала с тем, что ты говоришь, были и другие нюансы. Но в 2022 году, когда началось СВО, прекратились выплаты, потому что они были из-за рубежа. И мне сказали: «Мы от тебя не отказываемся, но отложим до лучших времен».

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Тем не менее желание работать гидом осталось. К тому же коллеги со всего мира говорили Андрею, что у него хорошо получается, и советовали получить образование, а затем — аккредитацию на проведение живых экскурсий. В итоге он отучился на специалиста по туризму в Перми — именно там можно было пройти программу дистанционно (и даже защитить диплом онлайн).

— В ходе студенческих практик я заявлялся на конкурсы от «Росмолодежи». Мне повезло уже там получить удостоверение экскурсовода. Два года я как студент водил экскурсии добровольцем. А на аккредитацию сдал недавно, в марте 2026 года. Это был большой путь. Обычно люди идут учиться, а потом пробуют себя на практике. У меня получилось немножко наоборот: я сначала попробовал, понял, что это мое, и пошел по этой стезе.

«Веду экскурсии до того времени, как выпадет снег»

Андрей Антонюк рассказывает на своих экскурсиях об Архангельске военных лет и городских памятниках, напоминающих об этом отрезке истории. Путь пролегает через набережную Северной Двины. А во время студенческой практики Андрей разработал экскурсионный маршрут, посвященный зарождению в городе российского флота.

Памятники Чумбаровки — знаменитой пешеходной улицы в центре Архангельска — тоже остаются в прицеле гида Источник: Путешествие и доступность / Vk.com

Обычно на экскурсии присутствует около 20 человек. Андрей берет с собой сопровождающего — часто в этом ему помогает мама, Ольга Николаевна. Она же видеограф и оператор канала, который раньше находился на YouTube, а сейчас — во «ВКонтакте».

— Экскурсии носят определенную сезонность — я вожу их с середины весны, летом и до того времени, как выпадет снег: по снегу коляску уже тяжело тащить, а дороги у нас чистят иногда хорошо, иногда плохо — раз на раз не приходится. Я бы очень хотел, чтобы в будущем ведение экскурсий стало основной профессией, и она приносила бы стабильный доход. Но пока что я только начинаю.

Экскурсия, посвященная Архангельску в годы Великой Отечественной войны, начинается от сквера Победы Источник: Путешествие и доступность / Vk.com

Как правило, новые экскурсии рождаются благодаря федеральным конкурсам, в которых Андрей регулярно принимает участие: тематика очередного смотра определяет и направление будущей прогулки по городу. Сам он признается, что ему очень близка тема подвига и сильных духом людей — поэтому он хотел бы рассказывать о полярных исследователях, ледовых капитанах и военных.

Назвали «архангельским ледоколом»

В своей практике Андрею приходилось сталкиваться и с предвзятым отношением: не все верят, что молодой человек, передвигающийся в инвалидном кресле, может полноценно работать как гид.

— В Рязани меня назвали «архангельский ледокол», потому что я сломал стереотипы, — именно тем, что я могу вести экскурсию. Конкурс был среди обычных, здоровых людей, а я показал коллегам, что тоже могу это делать, — говорит он.

Был и случай, когда приходилось доказывать свою компетентность. Так, в 2025 году, когда он проводил волонтерскую экскурсию как «Экскурсовод Победы», к нему подошли туристы из Москвы:

— Подходят, спрашивают: «Ты точно Андрей?» Я говорю: «Ну да, вот и бейджик висит». «Андрей Антонюк, да?» Я говорю: «Да». Говорят: «Да это лохотрон какой-то». Взяли и ушли, кому-то позвонили. Может быть, им пенделя дали, но ближе к концу экскурсии они вернулись, начали задавать вопросы, вовлекаться в процесс, и расстались мы уже друзьями. Но половину времени я доказывал, что могу вести экскурсию. Потом они фотографировались, обнимались, писали: «Андрюха, мы с тобой». Вот так бывает.

Андрей замечает, что в последние годы в городе увеличилось количество туристов — город развивается как место, куда хотят приехать со всей России.

— Раньше считалось, что у нас туризм либо точечный, либо событийный, то есть люди едут в конкретное место или ради какого-то события, например на Соловки или ради фестиваля «Белый июнь». Сейчас же я приятно удивлен: к нам едут из той же Москвы очень много туристов, из Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира. Им очень интересно узнать нашу историю, погрузиться в нее. Вообще сейчас и сами местные жители идут на экскурсии с большей охотой, чем раньше.

«Главное — выйти из подъезда»

Чтобы показывать туристам известные места, Андрей Антонюк ездит издалека. Своей мечтой он называет переезд в центр города, а также покупку дома без высокого крыльца.

— Главное — выйти из подъезда, преодолеть 10 ступенек и крыльцо. Правда, сейчас добавилась еще одна проблема. Раньше в городе были бордюры со специальными скосами, по которым можно было нормально съехать. А сейчас у нас почему-то на площади Профсоюзов делают новые, через которые мне не перебраться. Вот такая конструктивная критика доступности.

На обычной коляске далеко не уедешь, особенно через бордюры Источник: Кристина Полевая / 29.RU

По словам Андрея, ему необходим сопровождающий — он, конечно, может передвигаться и без помощи, но только на электроколяске. Правда, дороги в городе для нее не очень ровные, поэтому он ее использует редко, чаще — в поездках.

Молодой человек хвалит новые городские автобусы, по его словам, в них комфортно заезжать на коляске.

— Если он очень близко подъезжает, то в него достаточно удобно заехать. А если едешь на электроколяске — а она очень тяжелая, — то надо, чтобы откинули пандус. Главное, чтобы в этом месте, где обычно место для колясок, не стояли люди. Иногда приходится просить разойтись.

Отзывчивые люди из Владивостока и лифты для колясочников в Минске

Одними экскурсиями жизнь Андрея не ограничивается — помимо этого он снимает видео для своего тревел-канала, ведет группу во «ВКонтакте» и пишет статьи в «Одноклассниках». Еще он является модератором кинопоказов фестиваля «Кино без барьеров»: на различных площадках города он рассказывает о сильных духом людях, которые, несмотря на ограничения по здоровью, добиваются успехов.

Но все-таки вторая большая часть деятельности Андрея связана именно с путешествиями (заработанные на экскурсиях деньги он откладывает на эти поездки). Всего он посетил уже около 20 городов — был в Рязани, Солнечногорске, Анапе, Владивостоке, Перми, Краснодаре, Адыгее, Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве и других . Как правило, он приезжал туда в рамках конкурсов или форумов, в которых участвует, а после выпускал видео, в котором рассказывал о городе и оценивал доступность для людей с инвалидностью. А однажды он участвовал в экспедиции на судне по Волге с заходом в Волгоград, Саратов, Самару и Казань.

Во время четырехдневного тура «Безграничная Москва» Источник: Путешествие и доступность / Vk.com

Впрочем, в некоторые города Андрей приезжал самостоятельно, например во Владивосток, куда его позвал друг. Туда, конечно, пришлось долго лететь на самолете, но, по словам блогера, это стоило того.

— Владивосток впечатляет своей масштабностью и развитием — это как-то заряжает и вдохновляет. Это столица России на Востоке, обычно там собираются восточные лидеры, чтобы в Москву не лететь. Поэтому там всё дотянуто до федерального уровня: Дальневосточный океанариум — океанариум на острове Русский, где собраны представители всех океанов, площадью в пять футбольных полей, цирк, ботанический сад, где собраны растения со всего света. Там даже есть филиал Мариинского театра.

В горах Адыгеи Источник: Путешествие и доступность / Vk.com

Самым сложным в этой поездке, по словам Андрея, было перемещение по городу.

— Холмы, сопки, вверх-вниз — это, конечно, немного изматывает физически. Но во Владивостоке еще плюс-минус нормально. А вот когда я приехал туда во второй раз, меня повезли в пригород смотреть на артиллерийские батареи. И вот там было потяжелее. А еще там отзывчивые люди: выходишь из автобуса, к тебе подскакивают и говорят: «Давай поможем». И помогают заехать на тротуар, даже если невысоко. А в Архангельске иногда приходится просить, либо даже орать, чтобы тебя услышали.

Во время поездки в Минск Источник: Путешествие и доступность / Vk.com

Последнее путешествие экскурсовода было в белорусский Минск — на родину его отца. Этот город он называет очень чистым и ровным для проезда на коляске.

— Минск мне понравился тем, что там всё работает, всё доступно. Местные всегда знают, где лежит ключ от лифта для колясочников. В России приходится несколько раз спрашивать, где его найти, а тебе в итоге скажут: «Мы не знаем, где ключи. Давайте мы как-нибудь сами поможем». Либо лифт может не работать совсем. Или я приезжаю, а мне потом даже выражают благодарность: «Спасибо, Андрей, большое. Мы благодаря тебе знаем, как лифт работает». Даже до такого доходило.

Исходя из своего опыта Андрей называет Москву самым доступным городом для людей с инвалидностью. А второй такой город — как раз Минск.

— Скажу, как есть уж, не обижайтесь. В Минске все готовы помочь, и большинство людей добродушные. Спрашиваешь: «Слушайте, а как пройти к банку?» — и тебе говорят: «Сейчас покажу», и прямо до самого банка доводят и не отпускают, пока не довели. У нас такого нет, у нас скажут: «Ну вот пройдите туда, поверните направо — и дойдете». А там прямо за руку доводят до места.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Кстати, следующий год в России будет Годом географии — как раз будет время поговорить о разнообразных путешествиях по миру. И Андрей уже думает о новой экскурсии на эту тему.