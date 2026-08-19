Банкоматы массово убирают с улиц — где придется снимать наличные

В России за последние годы сеть банкоматов сократилась более чем на 100 тысяч единиц Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Привычные уличные банкоматы постепенно заменяет сервис выдачи наличных на кассах магазинов, аптек и АЗС. Банки сокращают число нерентабельных устройств, оставляя терминалы преимущественно в местах с высоким потоком людей. Об этом рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

«Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис „наличные на кассе“, который демонстрирует взрывную динамику, — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно», — сказал Елин агентству «Прайм».

Получить наличные можно при покупке товара: клиент называет нужную сумму кассиру, ее добавляют в чек, после оплаты картой «Мир» покупателю выдают деньги из кассы. Новая модель распространяется в продуктовых магазинах у дома, на федеральных АЗС, в крупных аптечных сетях и отделениях «Почты России». Последние особенно важны для небольших сёл и удаленных территорий, где ставить банкоматы и открывать банковские офисы невыгодно.