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Экономика Банкоматы массово убирают с улиц — где придется снимать наличные

Банкоматы массово убирают с улиц — где придется снимать наличные

Изменения начались из-за повсеместных онлайн-расчетов

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В России за последние годы сеть банкоматов сократилась более чем на 100 тысяч единиц | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUВ России за последние годы сеть банкоматов сократилась более чем на 100 тысяч единиц | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

В России за последние годы сеть банкоматов сократилась более чем на 100 тысяч единиц

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Привычные уличные банкоматы постепенно заменяет сервис выдачи наличных на кассах магазинов, аптек и АЗС. Банки сокращают число нерентабельных устройств, оставляя терминалы преимущественно в местах с высоким потоком людей. Об этом рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

«Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис „наличные на кассе“, который демонстрирует взрывную динамику, — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно», — сказал Елин агентству «Прайм».

Получить наличные можно при покупке товара: клиент называет нужную сумму кассиру, ее добавляют в чек, после оплаты картой «Мир» покупателю выдают деньги из кассы. Новая модель распространяется в продуктовых магазинах у дома, на федеральных АЗС, в крупных аптечных сетях и отделениях «Почты России». Последние особенно важны для небольших сёл и удаленных территорий, где ставить банкоматы и открывать банковские офисы невыгодно.

По сведениям издания, за первое полугодие 2025 года россияне получили через кассы магазинов около 28 миллиардов рублей. К системе подключились уже более 43 тысяч торговых точек. Таким образом они экономят на инкассации и увеличивают клиентский трафик.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Банкомат Терминал Деньги Наличные
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Комментарии
7
Гость
11 часов
Возможности снять наличку много: офисы банков, в тц банкоматы, на кассах у сетевиков. Но лично мне все равно оплатой картой удобнее
Гость
14 часов
пахахах, ребятки, скоро вам так эти банкоматы разместят, что фиг найдете. пишите заявление об оплате налом, если не удаленщики
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Гость
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