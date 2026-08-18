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Страна и мир Умер участник легендарной группы ZZ Top, чьи хиты звучали в «Армагеддоне» и «Назад в будущее»

Умер участник легендарной группы ZZ Top, чьи хиты звучали в «Армагеддоне» и «Назад в будущее»

Коллективу пришлось отменить свои последние концерты

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Фрэнк Бирд (первый справа) оставался основным участником группы на протяжении многих лет | Источник: Ross Halfin / Сreativeboom.comФрэнк Бирд (первый справа) оставался основным участником группы на протяжении многих лет | Источник: Ross Halfin / Сreativeboom.com

Фрэнк Бирд (первый справа) оставался основным участником группы на протяжении многих лет

Источник:

Ross Halfin / Сreativeboom.com

Скончался Фрэнк Бирд — бессменный барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top. Ему было 77 лет. Музыка этого знаменитого коллектива звучит во многих культовых фильмах, среди которых «От заката до рассвета», «Назад в будущее», «Армагеддон» и «Призрачный гонщик».

«Сегодня мы потеряли великого друга и соратника, а мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и великого, истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы ZZ Top оставались на вершине», — цитирует заявление лидера группы Билли Гиббонса американское издание TMZ.

Бирд выпустил с группой множество альбомов | Источник: Winslow Townson / Associated PressБирд выпустил с группой множество альбомов | Источник: Winslow Townson / Associated Press

Бирд выпустил с группой множество альбомов

Источник:

Winslow Townson / Associated Press

По сведениям портала, Бирд скончался на своем ранчо в Техасе в окружении близких. Последнее время он находился под наблюдением врачей в хосписе. Точная причина смерти не называется.

Из-за проблем со здоровьем Фрэнка Бирда группа ZZ Top еще 5 августа отменила выступление в Лос-Анджелесе. Музыкант пропустил и последние концерты коллектива.

Бирд пришел в ZZ Top в 1969 году. Больше полувека он был основным участником группы вместе с Билли Гиббонсом и басистом Дасти Хиллом, который умер в 2021 году. Барабанщик записал с группой все 15 студийных альбомов и подарил миру такие легендарные рок-хиты, как La Grange, Gimme All Your Lovin' и Sharp Dressed Man. В 2004 году заслуги музыкального коллектива признали на мировом уровне, включив ZZ Top в Зал славы рок-н-ролла.

В 1989 году музыканты ZZ Top появились в небольшом эпизоде фильма «Назад в будущее 3». Для этой картины группа записала композицию Doubleback. Песня La Grange звучит в фильме «Армагеддон», а Tush — в картине «Призрачный гонщик». Отметилась саундтреком группа и в боевике «От заката до рассвета». Ее песни также звучат в компьютерных играх, например, в Crysis 3, Grand Theft Auto IV и Guitar Hero 3.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ZZ Top Рок-группа Смерть Похороны
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Комментарии
5
Гость
17 часов
Я мечтал в нулевых быть на их концерте в Арене-2000
Гость
17 часов
Красавцы старички! Они классно работали!
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Гость
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