Умер участник легендарной группы ZZ Top, чьи хиты звучали в «Армагеддоне» и «Назад в будущее»

Фрэнк Бирд (первый справа) оставался основным участником группы на протяжении многих лет Источник: Ross Halfin / Сreativeboom.com

Скончался Фрэнк Бирд — бессменный барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top. Ему было 77 лет. Музыка этого знаменитого коллектива звучит во многих культовых фильмах, среди которых «От заката до рассвета», «Назад в будущее», «Армагеддон» и «Призрачный гонщик».

«Сегодня мы потеряли великого друга и соратника, а мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и великого, истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы ZZ Top оставались на вершине», — цитирует заявление лидера группы Билли Гиббонса американское издание TMZ.

Бирд выпустил с группой множество альбомов Источник: Winslow Townson / Associated Press

По сведениям портала, Бирд скончался на своем ранчо в Техасе в окружении близких. Последнее время он находился под наблюдением врачей в хосписе. Точная причина смерти не называется.

Из-за проблем со здоровьем Фрэнка Бирда группа ZZ Top еще 5 августа отменила выступление в Лос-Анджелесе. Музыкант пропустил и последние концерты коллектива.

Бирд пришел в ZZ Top в 1969 году. Больше полувека он был основным участником группы вместе с Билли Гиббонсом и басистом Дасти Хиллом, который умер в 2021 году. Барабанщик записал с группой все 15 студийных альбомов и подарил миру такие легендарные рок-хиты, как La Grange, Gimme All Your Lovin' и Sharp Dressed Man. В 2004 году заслуги музыкального коллектива признали на мировом уровне, включив ZZ Top в Зал славы рок-н-ролла.