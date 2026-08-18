В городе вы такого не увидите: 12 лучших фото ночного неба — это что-то невероятное

Снимок Макса Инвуда под названием «Альпийская арка» занял второе место в номинации «Международные места с темным небом» Источник: darksky.org, max.nti / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Международная организация DarkSky International подвела итоги шестого ежегодного конкурса ночной фотографии Capture the Dark 2026, собрав рекордное количество заявок со всей планеты. Фотографы из тридцати стран мира прислали свои лучшие шедевры — от пылающих полярных сияний над ледяными фьордами и глубокого космоса до пугающих кадров светового загрязнения, стирающего звезды с небосвода. В этом году на конкурс прислали более 2200 работ, и снимки победителей лишний раз доказывают, что картинка стоит тысячи слов.

Первое место в номинации «Ночные пейзажи» жюри конкурса отдало фотографу Полу Уилсону и его снимку под названием «Рейзорбэк» (Razorback).

Эта панорама, снятая со смотровой площадки Рейзорбэк в хребте Флиндерс в Южной Австралии, охватывает всё южное ночное небо Источник: darksky.org, paul_wilson_images / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Млечный Путь выгибается над головой, Большое и Малое Магеллановы облака висят на юге, а Зодиакальный свет восходит на востоке — всё это видно в одну зимнюю ночь, — рассказывает о своем снимке автор. — Она воспевает удивительную чистоту темного неба Австралии, где можно наблюдать множество небесных явлений одновременно над культовым пейзажем австралийской глубинки.

Победителем в номинации «Международные места с темным небом» стала Кэт Лоуман и ее «Окно в Орион».

Автор снимка нашла удивительное место, где Вселенную всё еще можно увидеть в удивительных деталях Источник: darksky.org, adventure.nightscapes / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этот автопортрет, снятый под девственно чистым небом Национального парка Арчес, международного парка темного неба, запечатлел Орион в естественном окне арки Туррет, — рассказывает фотограф. — Стоя в одиночестве под аркой, я хотела передать масштаб как ландшафта, так и космоса. Используя модифицированную для астрофотографии камеру и объединенные данные H-альфа, я показала тонкие водородные облака, окружающие Орион, включая петлю Барнарда и ее светящиеся туманности.

Главную награду в номинации «Качественное освещение и дизайн» взял Росс Стинсленд. Жюри покорила его «Маленькая гора Хоффман».

Это фото автор сделал со смотровой площадки Литл-Маунт-Хоффман в Калифорнии Источник: darksky.org, rsteensland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Расположенная на вершине вулканического конуса, эта небольшая смотровая площадка открывает захватывающие виды во всех направлениях, — рассказывает Стинсленд. — Из теплой уютной дровяной печи вы можете наблюдать за звездным небом или восходом луны за горой Шаста через панорамные окна.

А фотограф Коую Ван представил на суд жюри снимок, на котором запечатлел недавно запущенную группу спутников Starlink. И эта «Искусственная комета» принесла автору победу в номинации «Влияние светового загрязнения».

Такие искусственные кометы Коую Ван увидел на хребте Сицзиван во Внутренней Монголии Источник: Kouyu Wang / darksky.org

— На покадровой съемке они выглядят как короткие линии. Наложенные друг на друга изображения показывают их орбитальный дрейф и демонстрируют влияние спутниковых группировок на ночное небо, — рассказывает автор снимка.

Фотограф Том Рэй, чтобы сделать свой удивительный снимок, спустился ночью на веревке в обширную систему пещер на Северном острове Новой Зеландии. С глубины 100 с лишним метров ему открылась красота, которая принесла автору победу в номинации «Ночные создания».

Свою работу автор назвал просто и понятно — «Пропасть» Источник: darksky.org, txmrae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ночью пещера ожила: светлячки и хрупкие экосистемы создавали неземное зрелище, скрытое глубоко в ландшафте, формировавшемся на протяжении миллионов лет, — рассказывает Рэй. — Фотографировать эту среду ночью было невероятно сложно. Экстремальная влажность, слабый свет от светлячков и длительная выдержка довели мои навыки до предела.

Не обошли стороной организаторы конкурса и любителей наблюдать за глубоким космосом. Победа в этой номинации досталась группе фотографов, которые запечатлели темные удлиненные пылевые структуры LBN 528 и LBN 532, известные как «Дементоры Цефея», и остаток сверхновой в созвездии Цефей, удаленный от Земли примерно на 1300 световых лет.

Остаток сверхновой представляет собой тонкие нитевидные структуры из ионизированного газа, которые светятся в результате взаимодействия ударной волны от взрыва древней звезды с межзвездной средой Источник: darksky.org, dwj85, diazastro2025 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этот богатый регион Цефея демонстрирует множество стадий звездной эволюции через пылевые облака, отражательные и темные туманности, планетарную туманность и древний остаток сверхновой, — рассказывают авторы снимка. — Вместе эти объекты образуют поразительный портрет космического рождения, трансформации и смерти звезды.

Если вам кажется, что для победы в подобных конкурсах нужна профессиональная техника, то Энрике Барке, снявший полярное сияние над горой Шуксан на мобильный телефон, это убеждение с легкостью опровергает.

Этот снимок, сделанный на мобильный телефон во время геомагнитной бури, победил в номинации «Ночная фотосъемка с мобильного телефона» Источник: darksky.org, enriquebarquet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Заснеженная гора отражает зеленый и пурпурный свет, превращая знакомый пейзаж в нечто совершенно иное. Это была одна из тех редких ночей, когда простого пребывания на улице и внимательного наблюдения было достаточно, чтобы стать свидетелем необыкновенной сцены, — говорит Энрике Барке.

Еще одно северное сияние — над проливом Принца Кристиана в Южной Гренландии — принесло победу Деннису Лехтонену в номинации «Ночные приключения».

Чтобы сделать этот снимок, фотографу пришлось долго выбирать подходящее для съемок место Источник: darksky.org, Dennis Lehtonen; astrosidspace / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Прогноз северного сияния был многообещающим, поэтому я несколько часов прыгал с одного покрытого льдом камня на другой в поисках идеального места для фотосъемки. Мне повезло, так как отсутствие ветра позволило сделать несколько отражений, — вспоминает Энрике.

Иногда даже не верится, что подобные явления можно увидеть где-то на Земле своими глазами. Но участники конкурса на себе проверили: такое действительно бывает. Главное — знать места. Моника Девиат нашла такое в национальном парке Банф в Канаде. Ее работа под названием «Взгляд» заняла первое место в номинации «Звездный путь 60» (Star Trek 60).

Моника не первый год охотится за впечатляющими кадрами, и на ее карте отмечено много удивительных мест Источник: darksky.org, monikadeviat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В номинации «Молодые астрофотографы» победила Нора Суонн и ее «Река света».

Вы когда-нибудь видели светлячков в таком ракурсе? Источник: Norah Swann / darksky.org

— На этом фото запечатлены светлячки, синхронно летающие над ручьем. Оно показывает, насколько темнота необходима для выживания ночных существ, — говорит автор снимка.

Наконец, приз зрительских симпатий достался Итану Келлеру, который поймал в свой объектив Большую Медведицу.

Пока в мегаполисах порой не разглядеть созвездия, за городом их можно даже сфотографировать Источник: Ethan Keller / darksky.org