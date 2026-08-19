НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

ю-з.

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле открыли проезд в сторону Москвы

В Ярославле открыли проезд в сторону Москвы

Дорога была закрыта из-за атаки БПЛА

1 047
Движение в сторону Москвы восстановлено | Источник: камера «Ярнет»Движение в сторону Москвы восстановлено | Источник: камера «Ярнет»

Движение в сторону Москвы восстановлено

Источник:

камера «Ярнет»

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:11 19 августа.

Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.

Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.

В связи с этим были изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, либо рейсы укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняли рейсы, оставаясь на территории автовокзала.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Дорога
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

8 часов
Все будет хорошо)
Гость
9 часов
Хорошо что нашли выход из ситуации. Очень находчиао
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем