В Ярославле открыли проезд в сторону Москвы

Движение в сторону Москвы восстановлено Источник: камера «Ярнет»

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:11 19 августа.

Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.

Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.

В связи с этим были изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, либо рейсы укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.