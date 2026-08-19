В Ярославле открыли проезд в сторону Москвы

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.
«Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:11 19 августа.
Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.
Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой.
В связи с этим были изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, либо рейсы укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняли рейсы, оставаясь на территории автовокзала.
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