Единый экзамен против неравенства. Получилось ли?

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU / Евгений Епанчинцев / «Фонтанка.ру»

Почти ежегодно депутаты различных фракций заявляют об отмене ЕГЭ, вокруг единого экзамена не стихают споры. Когда-то главными скандалами были утечки заданий, теперь поводом для критики становятся рекордные результаты выпускников и растущие конкурсы на популярных специальностях. Один из создателей ЕГЭ признавался, что жалеет об отсутствии «партии ЕГЭ», которая могла бы уравновесить многочисленные нападки на экзамен.

В этом году ЕГЭ исполнилось 25 лет. «Фонтанка» рассказывает, как за это время изменился единый экзамен, и разбирается, действительно ли он обеспечивает выпускникам из разных регионов равные условия для поступления.

ЕГЭ против блата

ЕГЭ задумывался как «лекарство» против блата и коррупции. К началу 2000-х золотые медали перестали быть гарантией знаний выпускников, поступление в престижные вузы часто зависело от знакомств, а доля иногородних студентов в Москве не превышала 30%. Создатели единого экзамена хотели вернуть абитуриентов из регионов в столицы. Днем рождения экзамена стало 16 февраля 2001 года, когда вышло постановление правительства «Об организации эксперимента». Экзамен впервые провели летом того же года в пяти регионах: Чувашии, Марий Эл, Якутии, а также в Самарской и Ростовской областях.

Самым сложным было не составление заданий, а организация процесса и доставка КИМов в отдаленные школы. Создателям приходилось решать технические проблемы, связанные с распознаванием работ сканером. Экзамен мог не состояться из-за разлива рек.

Когда систему отладили, стало ясно, что учителя и чиновники, отвечающие за проведение экзамена, относятся к нововведению по-старому — различными способами пытаются «помочь» выпускникам. Так, в Татарстане в подвал школы посадили преподавателей и студентов, которые решали КИМы и потом передавали ответы выпускникам. В Ростовской области застукали 30 учителей, которые якобы за плату готовили ответы. Нарушения на ЕГЭ приводили к уголовным делам. Одним из самых громких стало задержание заместителя министра образования в Адыгее. Чиновника заподозрили в организации досрочного вскрытия пакетов с заданиями.

Из-за разницы в часовых поясах ответы попадали в интернет. Самая масштабная утечка случилась в 2013 году. Тогда в Минобрнауки признали: почта взломана, в Сеть попали около 30 из 120 вариантов. Эксперты провели перепроверку работ в регионах с высокими результатами. В 77% выявили серьезные нарушения.

Скандалы закончились отставкой главы Рособрнадзора Ивана Муравьева и привели к ужесточению проведения процедуры экзамена. Пункты оснастили камерами наблюдения и металлодетекторами, доставка и хранение КИМов стали обеспечиваться силами спецсвязи, был введен институт общественных наблюдателей и административная ответственность за нарушения на ЕГЭ, предусмотренная как для выпускников, попытавшихся воспользоваться шпаргалками, так и для учителей, допустивших списывание.

Последние новости об утечках заданий были в 2018 году. Петербургский учитель Дмитрий Гущин сообщил в соцсетях о появившихся в интернете КИМах по математике и химии. Рособрнадзор подал на педагога в суд и потребовал удалить посты с порочащей информацией. На заседании представитель ведомства подробно рассказывал о хранении КИМов «в зоне ограниченного доступа», куда допускают только по спискам и без телефонов. Суд Гущин проиграл.

За 25 лет существования экзамена технологии полностью изменились. Но желание выпускников списывать никуда не делось. Теперь самые находчивые пытаются обходить правила более технологично. В этом году в Рособрнадзоре впервые назвали «серьезной бедой» и «вызовом для системы» искусственный интеллект. Выпускники пытались списать с помощью микронаушников и ИИ-приложения, которое передавало правильные ответы.

Что же касается доступности столичных вузов для выпускников из регионов, то можно утверждать, что ЕГЭ выполняет свою функцию, но, как говорится, есть нюансы. В московских вузах около половины бюджетных мест занимают абитуриенты из регионов, в Петербурге — две трети мест. Но главной чертой приемной кампании 2026-го стало большое количество олимпиадников и льготников. До основной волны зачисления в вузах Петербурга уже была занята треть мест. Даже три ЕГЭ на максимум не гарантировали поступление на некоторые из специальностей.

ЕГЭ работает, однако с приемной кампанией в вузы действительно есть проблемы, в том числе с коррупционной составляющей, высказался в разговоре с «Фонтанкой» бывший глава Рособрнадзора, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ» Виктор Болотов: «До введения ЕГЭ олимпиад, которые засчитывались при поступлении в вузы, можно было пересчитать на пальцах двух рук. После введения единого экзамена через несколько лет каждый университет придумывал свою олимпиаду. И, конечно, это резко повлияло на возможность ребят по хорошим результатам ЕГЭ поступать в вузы».

ЕГЭ нормально работает, а вот то, что творится вокруг поступления в вузы с олимпиадами, в частности, это отдельный вопрос. Но это вопрос не образования, а, я бы сказал, силовых структур. Высшая школа экономики, где я работаю, ввела черный список олимпиад, призеров которых мы не учитываем при наборе наших абитуриентов. Виктор Болотов научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ»

Еще одна претензия к современной версии ЕГЭ — это ошибки в КИМах. Если ошибка подтверждается экспертами ФИПИ, то некорректное задание засчитывается всем выпускникам. Получается бесплатный балл и для тех, кто хорошо готовился, и для тех, кто даже не понял, что в задании допущена ошибка.

«Я думаю, что Федеральный институт педагогических измерений, который занимается подготовкой экзаменационных материалов, усилит контроль за качеством экзаменационных материалов. Но я бы хотел сказать, что пока ЕГЭ разрабатывают люди, а я надеюсь, это будет всегда, человеческий фактор полностью исключить невозможно. У нас и в советские времена в ведущих университетах находили ошибки во вступительных экзаменах — в том же Московском государственном университете. С этим надо бороться, но убрать это невозможно. Как говорят некоторые специалисты, даже искусственный интеллект ошибки делает», — прокомментировал Болотов.

Откуда берутся рекорды

2026 год запомнился рекордами по математике. Средний балл по этому предмету вырос с 62 до 66,33. Количество стобалльников перевалило за 1200. Чиновники и создатели КИМов объясняют успех многолетней работой со школами и развитием математического образования. Выпускники и учителя считают, что задания этого года были легче.

Если посмотреть на результаты ЕГЭ по математике за последние пять лет, можно увидеть резкий скачок в результатах в 2024 году. Тогда в Петербурге, например, средний тестовый балл вырос до 63,9 (ранее он не достигал и 60). Количество стобалльных работ достигло рекордных на тот момент 99. В отчете региональной предметной комиссии одной из причин успешных результатов тогда называли изменение шкалы перевода первичных баллов в тестовые.

«Новая шкала перевода существенно повлияла на средний балл и на количество высокобалльных результатов», — говорится в отчете.

В 2023 году, чтобы набрать больше 80 тестовых баллов, выпускнику нужно было получить 20 первичных баллов из 31 возможного, то есть выполнить 64% работы. В 2024-м для высокобалльного результата хватило 18 первичных баллов из 32 возможных (56% работы).

Но изменения шкалы не объясняют результатов 2026 года. Руководитель федеральной группы по разработке КИМ ЕГЭ по математике Иван Ященко в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что все задания первой части, где нужно дать краткий ответ, соответствовали тем, что есть в открытом банке ФИПИ.

«Задания соответствуют школьным учебникам», — добавил Ященко.

Что же касается высокого уровня сложности, то это оригинальные задачи, которые проверяют не только наличие конкретных знаний, а умение школьника придумать идею решения. Методически сложность таких задач определяется количеством шагов решения. Есть и еще один фактор — уровень подготовки. «Если ты планиметрию изучал хорошо с седьмого класса, то планиметрическое задание для тебя может казаться простым», — объясняет эксперт.

Например, в пандемию ученики 7–8-х классов не смогли освоить геометрическую базу. Через несколько лет статистика по результатам экзамена показала провал выпускников по соответствующим заданиям.

«В этом году заметно вырос процент ребят, которые в основной и старшей школе изучали углубленный курс математики, а, собственно, профильный ЕГЭ рассчитан именно на углубленный курс. В прежние годы профильный ЕГЭ сдавали много выпускников, имея базовый курс. Количество часов там было соответствующее базовому курсу. Геометрия изучалась в очень ограниченном масштабе, базовым курсом предусмотрен всего один час геометрии в неделю в одиннадцатом классе», — рассказал «Фонтанке» Ященко.

В этом году школу оканчивали ребята, которые учились по новому федеральному стандарту 2021 года. Он стал продолжением реализации Концепции математического образования. Документ утвердили в 2013-м. Тогда власти признали: с математикой всё плохо: методы преподавания устарели, школьники не интересуются точной наукой, специальности в вузах по этому профилю не пользуются популярностью. А те, кто поступают в университеты, часто отчисляются — не хватает школьной подготовки.

«Одной из глубочайших проблем школьного образования является в данный момент не недостаток часов и даже не недостаток денег — денег государство сейчас дает уже достойно. Можно уверенно говорить, что в Москве учитель получает конкурентоспособную в регионе зарплату, и в регионах России ситуация на глазах улучшается. Одна из главных проблем — огромная неэффективность учебного процесса», — говорил тогда Ященко.

Принятая концепция определила дальнейшее направление работы. «Математика в России должна стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний осознанным и внутренне мотивированным процессом», — говорилось в документе. Каждый школьник должен получить базовые знания, необходимо формировать установку «нет неспособных к математике детей».

Учебный предмет «математика» в основной школе стал состоять из трех курсов: «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика». Был прописан отдельный стандарт преподавания углубленного курса, начиная с 7-го класса. Новая программа была нацелена не на заучивание формул, а на понимание процессов. Так авторы реформы надеялись подтянуть школьников к дальнейшей учебе в вузах.

Результаты в этом году действительно очень хорошие, выросли и шестидесятибалльники. Это достойный уровень массовых инженерных вузов. Но я бы хотел еще подчеркнуть, что у нас по-прежнему количество ребят, набравших 60 баллов, меньше, чем контрольные цифры приема на специальности, где нужна профильная математика. Поэтому есть еще куда расти, резерв примерно пятьдесят тысяч мест еще. Точно так же, если мы возьмем набравших больше 80 баллов. Их количество выросло, но не так значительно, как нам хотелось бы. По-прежнему это количество меньше, чем контрольные цифры приема в топовые вузы. Иван Ященко руководитель федеральной группы по разработке КИМ ЕГЭ по математике

Антирекорды

Обществознание остается самым популярным предметом по выбору. В 2026-м его сдавали около 40% выпускников. Результаты необходимы для большинства социально-гуманитарных направлений в вузах, таких как социология, экономика, психология, политология, журналистика, педагогика. Рекордами по этому предмету не хвастаются на отчетных пресс-конференциях федеральных и региональных чиновников. В Петербурге в этом году всего двое сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. В прошлые годы в городе средний балл по этому предмету снижался.

Существенные изменения в ЕГЭ по обществознанию начались в 2023-м, когда впервые за десять лет поменялся кодификатор. В него добавили новые темы для экзамена, в том числе по современной повестке. При этом учебники остались старыми. Затем предмет исключили из программы 6–7-х классов. Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, комментируя изменения, уточняла, что из школьной программы убрали изучение западных концепций.

«И все эти западные концепции, которые направлены просто на дискредитацию, проходятся детьми средней школы в рамках курса „Обществознание“. Эту часть будут сокращать, и на вот это сокращенное время усиливают изучение истории, потому что дети у нас плохо знают историю, у нас мало истории», — говорила Лантратова.

При сокращении урочных часов объем материала для сдачи экзамена рос.

«Мой коллега делает ежегодную подборку. Просто вырезает, что требуется по кодификатору знать выпускникам по праву. Получается 500 страниц. Возникает вопрос: среднестатистический гражданин России знает эти 500 страниц по праву? — рассуждает в разговоре с „Фонтанкой“ петербургский репетитор Евгений Валиков. — Темы постоянно меняются. Сейчас активно добавляют указы президента о национальной безопасности, о традиционных духовных ценностях».

В этом году в школах еще использовался учебник под редакцией Боголюбова. По словам Валикова, пособия недостаточно для подготовки к экзамену. Две лучшие ученицы Валикова набрали в этом году 77 и 80 баллов. Они готовились в течение двух лет.

«В школе всё-таки учитель не готовит к ЕГЭ, он учит предмету, у него ограниченное число уроков, даже если это профильный класс. Даже если четыре урока обществознания в неделю, отдельно изучается экономика и право — этого всё равно недостаточно, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл. ЕГЭ — это определенные задания-задачи, которые нужно отрабатывать», — говорит репетитор.

Около 20% выпускников как в Петербурге, так и в целом по стране ежегодно не набирают минимального балла на ЕГЭ по обществознанию. У Валикова экзамен завалили две ученицы. Они слишком поздно определились с предметом по выбору и не успели подготовиться. Также, по словам репетитора, обществознание часто выбирают будущие платники в надежде преодолеть минимальный порог для поступления в вузы. Они недооценивают сложность предмета.

По обществознанию высокий минимальный порог баллов — 45, выше только у информатики. Зачем государство устанавливает такой высокий порог? Хочет, скажем так, отбить желание как можно большего числа выпускников сдавать именно обществознание и поступать на социально-гуманитарные направления. В связи с обстановкой, как международной, так и внутри страны, гуманитарии сейчас, с точки зрения государства, менее востребованы, чем представители естественных или точных наук. И, соответственно, государство воспринимает выпускников, которые идут на гуманитарные направления, как потерю рабочих рук и мозгов. Евгений Валиков репетитор

С сентября 2026-го обществознание останется в программе только для 9–11-х классов. Высвободившиеся часы отдадут истории. Школы перейдут на новый учебник, написанный под руководством зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Также с этого года вузы начнут постепенно вводить историю как альтернативу обществознанию при поступлении. Полной замены пока нет: в переходный период абитуриентам предлагают выбор между двумя предметами. В дальнейшем история должна вытеснить обществознание с части социально-гуманитарных направлений.

Кто платит за успехи выпускников на ЕГЭ

Выпускница петербургской гимназии Татьяна в этом году сдавала профильную математику, русский язык, информатику и физику. За каждый ЕГЭ она получила больше 80 баллов. Заработать высокий балл ей помогла онлайн-школа.

«Моей школы лично мне было недостаточно, так как учителя, как правило, не могут качественно подготовить каждого ученика. Отсутствует индивидуальный подход, нормальные отношения, чтобы обратиться за помощью. К тому же у них есть школьная программа, которую они должны рассказывать, а это часто мешает подготовке», — рассказала Татьяна «Фонтанке».

Обучение в онлайн-школе проходило в течение учебного года. Курс по трем предметам ежемесячно обходился семье в 15 тысяч рублей. «В онлайн-школе все преподы следят за трендами, TikTok, мемами, благодаря этому они как бы на одной волне с учениками. Появляется дружественная, крутая атмосфера на курсе, которая только способствует подготовке, потому что заниматься с такими преподами хочется всё больше и больше».

Татьяна отмечает, что гимназия обеспечила ей базовую подготовку к ЕГЭ на 60–70 баллов. Если хочешь больше, занимайся дополнительно. С этим мнением согласна выпускница Юлия Конова, набравшая 300 баллов на ЕГЭ.

«Подготовку начала еще в 10-м классе в онлайн-школе. К концу 10-го класса я уверенно набирала на пробниках по математике 80–85 баллов, а по информатике — 70–80, так как ей уделяла меньше времени. Перед 11-м классом в июле начала подготовку по этим двум предметам уже в другой онлайн-школе. Несмотря на то что я достаточно много знаний получила именно из онлайн-школы, учителя в моей школе также дали хорошую базу по этим предметам и помогли в подготовке», — рассказала она.

Трехсотбалльница, выпускница Виктория Салищева также обращалась к репетиторам: «В любом случае необходима самостоятельная отработка материала. А у репетиторов, очевидно, более индивидуальный подход, благодаря которому они как раз и могут определить, что надо проработать конкретно тебе», — объяснила она в разговоре с «Фонтанкой».

Согласно исследованию агентства Smart Ranking, онлайн-школы в 2025 году подготовили не менее 29% стобалльников. Они привлекают выпускников с помощью соцсетей, превращая педагогов в инфлюенсеров.

В школах работают учителя, которые готовят учеников на высокобалльные результаты. Как правило, они тратят свое личное время. Эта работа отдельно не оплачивается. Чиновники и создатели экзамена неоднократно выступали против премирования по результатам ЕГЭ.

Высокий балл может быть показателем успешной подготовки конкретного выпускника, но далеко не всегда является показателем качества работы школы или отдельного учителя.

Учитель работает в трудной школе с детьми из трудных семей. Ученики набирают хорошие баллы — 60–80. Заслуга этих учителей ничуть не меньше, чем тех, которые работают в гимназиях при университетах, и там дети получают 90–100 баллов. Поэтому тут очень непростой сюжет, надо учитывать не только баллы по ЕГЭ, но и вклад учителя. Виктор Болотов научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ»