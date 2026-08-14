Утром 14 августа в Ярославской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил губернатор.
Учреждения региона работают в штатном режиме.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Ракетная опасность“», — призывает глава региона.