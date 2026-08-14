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Город В Ярославской области объявлена ракетная опасность

В Ярославской области объявлена ракетная опасность

Об этом сообщил губернатор

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В Ярославской области объявлена ракетная опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU В Ярославской области объявлена ракетная опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлена ракетная опасность

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

Утром 14 августа в Ярославской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В Ярославской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил губернатор.

Учреждения региона работают в штатном режиме.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Ракетная опасность“», — призывает глава региона.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Михаил Евраев Опасность
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Комментарии
15
Гость
8 минут
Это опять всё по плану?
Гость
9 минут
Вы держитесь там, хорошего вам настроения.
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Гость
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