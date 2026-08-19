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Ремонт дворов — 2027
Город Какие дворы Ярославля отремонтируют в 2027 году: список по районам

Какие дворы Ярославля отремонтируют в 2027 году: список по районам

Информация от мэрии

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Стал известен предварительный список дворов, которые отремонтируют в 2027 году в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтал известен предварительный список дворов, которые отремонтируют в 2027 году в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стал известен предварительный список дворов, которые отремонтируют в 2027 году в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля опубличила список дворов, в которых планируют провести ремонт по программе «Наши дворы» в 2027 году.

«Перечень не является окончательным. Предложения по благоустройству будут дополнительно рассматриваться на заседаниях координационных советов. В связи с этим состав адресов может быть скорректирован», — прокомментировали власти.

Пока список выглядит следующим образом.

Кировский и Ленинский районы

  • ул. Свердлова, д. 26;

  • ул. Володарского, д.50;

  • ул. Большая Октябрьская, д.120;

  • ул. Угличская, д.30, 32;

  • ул. Угличская, д.54;

  • ул. Юности, д. 28, 30;

  • ул. Салтыкова-Щедрина, д.77а, Городской Вал, 14а;

  • проспект Октября, 57а, проспект Ленина, 24/78.

Заволжский район

  • ул. Спартаковская, д. 1, 3, 5;

  • ул. Спартаковская, д. 31, 33;

  • ул. Космонавтов, д. 8;

  • просп. Машиностроителей, д. 5/2;

  • ул. Ляпидевского, д. 18;

  • ул. Папанина, д. 7;

  • Школьный проезд, д. 2;

  • ул. Серго Орджоникидзе, д. 20, корп. 2;

  • ул. Клубная, д. 48;

  • просп. Машиностроителей, д. 54.

Дзержинский район

  • Красноперевальский переулок, д. 9;

  • ул. Бабича, д.7, 9 корп.2;

  • ул. Панина, д. 12;

  • ул. Панина, д. 32, 26;

  • ул. Волгоградская, д. 61, 63;

  • Архангельский проезд, 4а;

  • Ленинградский проспект, д.65, 67;

  • ул. Блюхера, д.46;

  • ул. Блюхера, д. 86/9

  • ул. Урицкого, 63, Ленинградский проспект, 40.

Красноперекопский район

  • ул. Носкова, д.10;

  • ул. Нефтяников, д.14;

  • ул. Большие Полянки, д.15;

  • ул. Нагорная, д. 5, 5 корп. 2, 3 корп. 3;

  • ул. Закгейма, д. 21 корпус 2.

Фрунзенский район

  • проспект Фрунзе, д. 39;

  • ул. Судостроителей, д. 20 корп 2;

  • ул. Звездная, д. 7, 7 корп. 2, 7 корп. 3;

  • ул. Пирогова, д. 43;

  • ул. Ползунова, д. 11а;

  • ул. Ньютона, д. 18, 18 корп. 2, 20;

  • проезд Ушакова, д. 2А, 2/14;

  • ул. Калинина, д. 43.

Инструкцию о том, как попасть в список, мы публиковали в этом тексте.

Как считаете, что обязательно должно быть в ярославских дворах?

Деревья и цветы
Парковка
Детская площадка
Лавочки
Другое, свой ответ напишу в комментариях
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Прекрасные новости!!
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13 часов
А Ленинградский проспект 81 когда ?
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