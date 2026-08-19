Какие дворы Ярославля отремонтируют в 2027 году: список по районам

Мэрия Ярославля опубличила список дворов, в которых планируют провести ремонт по программе «Наши дворы» в 2027 году.
«Перечень не является окончательным. Предложения по благоустройству будут дополнительно рассматриваться на заседаниях координационных советов. В связи с этим состав адресов может быть скорректирован», — прокомментировали власти.
Пока список выглядит следующим образом.
Кировский и Ленинский районы
ул. Свердлова, д. 26;
ул. Володарского, д.50;
ул. Большая Октябрьская, д.120;
ул. Угличская, д.30, 32;
ул. Угличская, д.54;
ул. Юности, д. 28, 30;
ул. Салтыкова-Щедрина, д.77а, Городской Вал, 14а;
проспект Октября, 57а, проспект Ленина, 24/78.
Заволжский район
ул. Спартаковская, д. 1, 3, 5;
ул. Спартаковская, д. 31, 33;
ул. Космонавтов, д. 8;
просп. Машиностроителей, д. 5/2;
ул. Ляпидевского, д. 18;
ул. Папанина, д. 7;
Школьный проезд, д. 2;
ул. Серго Орджоникидзе, д. 20, корп. 2;
ул. Клубная, д. 48;
просп. Машиностроителей, д. 54.
Дзержинский район
Красноперевальский переулок, д. 9;
ул. Бабича, д.7, 9 корп.2;
ул. Панина, д. 12;
ул. Панина, д. 32, 26;
ул. Волгоградская, д. 61, 63;
Архангельский проезд, 4а;
Ленинградский проспект, д.65, 67;
ул. Блюхера, д.46;
ул. Блюхера, д. 86/9
ул. Урицкого, 63, Ленинградский проспект, 40.
Красноперекопский район
ул. Носкова, д.10;
ул. Нефтяников, д.14;
ул. Большие Полянки, д.15;
ул. Нагорная, д. 5, 5 корп. 2, 3 корп. 3;
ул. Закгейма, д. 21 корпус 2.
Фрунзенский район
проспект Фрунзе, д. 39;
ул. Судостроителей, д. 20 корп 2;
ул. Звездная, д. 7, 7 корп. 2, 7 корп. 3;
ул. Пирогова, д. 43;
ул. Ползунова, д. 11а;
ул. Ньютона, д. 18, 18 корп. 2, 20;
проезд Ушакова, д. 2А, 2/14;
ул. Калинина, д. 43.
Инструкцию о том, как попасть в список, мы публиковали в этом тексте.
Как считаете, что обязательно должно быть в ярославских дворах?
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