В Рунете перестали работать многие сайты — что случилось

Пользователи пожаловались, что сайты не открываются Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Рунете возникли массовые проблемы с доступом к веб-ресурсам. На серьезные сбои в работе сайтов жалуются пользователи по всей России. Об этом наглядно свидетельствуют данные специализированного мониторингового сервиса Downdetector.

По оперативной статистике платформы, всего за 15 минут около 400 человек сообщили о неполадках в сети одного из интернет-провайдеров. Примерно за этот же промежуток времени число аналогичных жалоб на работу другой телекоммуникационной компании подскочило до 137.

Кроме того, сетевой сбой напрямую затронул корректное функционирование системы части доменных имен, а также привел к перебоям в работе социальных сетей. У некоторых пользователей не открываются приложения банков и онлайн-магазинов.

Основная масса жалоб, судя по географии обращений, пришлась на крупнейшие города страны. Наибольшая активность зафиксирована среди жителей Москвы, откуда за четверть часа поступило свыше тысячи сообщений. Из Санкт-Петербурга за это же время было отправлено более 200 жалоб от пользователей, столкнувшихся со сбоем.

По сведениям Reg.ru, сервисы оказались недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи. В своем сообщении в Telegram IT-компания выразила надежду на скорейшее восстановление работоспособности дата-центра.