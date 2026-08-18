«Разрушается памятник»: что известно о судьбе исторического дома в центре Ярославля

Что сейчас с «Богадельней Вахрамеева» в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля оказались взволнованы судьбой дома-памятника «Богадельня Вахрамеева», 1883 года постройки на Красном съезде, 8 в центре города. Они обратились к губернатору Михаилу Евраеву с вопросом о том, кто будет приводить здание в порядок.

«На улице Красный съезд разрушается памятник, примите меры, пожалуйста. И прошу сообщить о мерах по его восстановлению», — написал ярославец Иван в телеграм-канале главы региона.

Здание бывшей богадельни было построено по распоряжению купца Вахрамеева. Оно является памятником архитектуры 1883 года. Двухэтажное здание было пожертвовано городу для организации богадельни для престарелых женщин. На ее содержание было выделено 30 тысяч рублей.

Ярославцы переживают о судьбе дома-памятника Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассказали, что ранее историческое здание продали с торгов.

«Выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время проводятся комплексные обследования фундамента в рамках выданного разрешения под надзором службы. Сроки проведения работ находятся на контроле Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области», — рассказали в Госслужбе охраны ОКН.

Зданию требуется реставрация Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вероятно, реставрация начнется после проведения необходимых обследований и составления соответствующего проекта.

В ноябре 2025 года губернатор Михаил Евраев рассказывал, что «Богадельню Вахрамеева» за 61 млн рублей приобрела ярославская компания «Локотранс».

ЗАО «Локотранс» было образовано в 2001 году и зарегистрировано на Кооперативной улице, 7. Компания занимается железнодорожными перевозками.