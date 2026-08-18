НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Город Подробности «Разрушается памятник»: что известно о судьбе исторического дома в центре Ярославля

«Разрушается памятник»: что известно о судьбе исторического дома в центре Ярославля

«Богадельня Вахрамеева» стала частной собственностью

1 120
Что сейчас с «Богадельней Вахрамеева» в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧто сейчас с «Богадельней Вахрамеева» в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что сейчас с «Богадельней Вахрамеева» в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля оказались взволнованы судьбой дома-памятника «Богадельня Вахрамеева», 1883 года постройки на Красном съезде, 8 в центре города. Они обратились к губернатору Михаилу Евраеву с вопросом о том, кто будет приводить здание в порядок.

«На улице Красный съезд разрушается памятник, примите меры, пожалуйста. И прошу сообщить о мерах по его восстановлению», — написал ярославец Иван в телеграм-канале главы региона.

Здание бывшей богадельни было построено по распоряжению купца Вахрамеева. Оно является памятником архитектуры 1883 года. Двухэтажное здание было пожертвовано городу для организации богадельни для престарелых женщин. На ее содержание было выделено 30 тысяч рублей.

Ярославцы переживают о судьбе дома-памятника | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы переживают о судьбе дома-памятника | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы переживают о судьбе дома-памятника

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассказали, что ранее историческое здание продали с торгов.

«Выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время проводятся комплексные обследования фундамента в рамках выданного разрешения под надзором службы. Сроки проведения работ находятся на контроле Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области», — рассказали в Госслужбе охраны ОКН.

Зданию требуется реставрация | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗданию требуется реставрация | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зданию требуется реставрация

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вероятно, реставрация начнется после проведения необходимых обследований и составления соответствующего проекта.

В ноябре 2025 года губернатор Михаил Евраев рассказывал, что «Богадельню Вахрамеева» за 61 млн рублей приобрела ярославская компания «Локотранс».

ЗАО «Локотранс» было образовано в 2001 году и зарегистрировано на Кооперативной улице, 7. Компания занимается железнодорожными перевозками.

Историческое здание удалось продать не с первого раза. Аукцион должен был пройти в сентябре 2025 года. Однако тогда желающих приобрести объект культурного наследия не нашлось.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дом-памятник ОКН Собственник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
54
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

8 часов
Хорошо, что частник будет ремонтировать, а не за бюджетный счет
Гость
11 часов
Все разрушается. Деньги есть только на китайский пластик. Скоро он нам все заменит.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем