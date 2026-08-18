Киллеры гибли при подготовке, а он выжил: история бизнесмена, который пережил 3 покушения, пока убивали его окружение

Рассказываем историю предпринимателя, который чудом избежал смерти Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Как выжить, если на тебя объявила охоту банда профессиональных киллеров? Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают историю известного бизнесмена, который пережил несколько покушений подряд. Пока люди из его окружения погибали один за другим, предприниматель раз за разом обманывал смерть.

Бизнесмен удачи

Двадцать лет назад, в августе 2006 года, когда предприниматель Юрий Бушев ехал в свой подмосковный коттедж, дорогу ему преградил другой автомобиль. Из него вышли несколько человек, которые попросили бизнесмена выйти из машины, посадили в свою и увезли. Тревогу забили охранники дома, не дождавшиеся хозяина вовремя.

Под подозрение попал его бизнес-партнер, с которым тот с недавних пор рассорился и делил активы. Защита подозреваемого высказывала версию об инсценировке — якобы «похищенный» намеревался очернить конкурента. К тому же вскоре после этого возбудили еще одно уголовное дело — не о похищении, а о мошенничестве.

Касалось оно крупных нефтезаводов, с которыми сотрудничала управляемая пропавшим предпринимателем международная компания. Многие коллеги и знакомые Бушева не знали, что и думать. С одной стороны, он уже не раз оказывался под угрозой смерти, с другой — ему удавалось ее избегать, даже когда гибель подбиралась почти вплотную.

Так, восемью годами ранее бизнесмен «поймал» две пули. Тогда он жил в доме на Кутузовском проспекте Москвы. Жилье там считалось — и до сих пор считается — престижным. В паре кварталов от него прежде жил Брежнев, на другой стороне — гостиница «Украина», а дальше через мост — всего-то в километре от десятиэтажки Бушева — Белый дом.

Кутузовский проспект Источник: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы / mos.ru

Остальные жильцы — тоже сплошь успешные бизнесмены, известные артисты и высокопоставленные чиновники. К слову, считается, что именно в этом доме случилось первое в 1990-х заказное убийство в России. Тогда погиб бывший чекист, возглавивший после службы банк. На самом деле его стоит назвать лишь одним из первых «громких».

Так или иначе, когда в апрельский вечер 1998-го Бушев и его сосед вошли в лифт, чтобы доехать на свой 10-й этаж, наверху уже ждал киллер. Что случилось дальше, UFA1.RU узнал из материалов Верховного суда России. Когда двери распахнулись, Юрий вышел на площадку, услышал выстрел и упал, его сосед рванул к квартире, но тоже был сражен пулей.

Убийца скрылся, а его жертв в лужах крови обнаружил еще один житель дома, который вернулся с прогулки. Сосед Бушева погиб, а сам он, хоть и получил два ранения — в живот и руку, — остался жив. Предпринимателя успели доставить в больницу, где медики оказали ему помощь.

Убийства на заказ

Учитывая результат покушения, сыщики предположили, что целью киллера был погибший. Тот руководил торговой компанией, но оснований, что кто-либо мог желать ему смерти, не было. А вот Юрий Бушев к своим 34 годам успел нажить врагов, причем весьма и весьма влиятельных.

Будучи уроженцем Уфы, он основал международную компанию, которая проводила нефтяные сделки с крупными башкирскими предприятиями. Одним из таковых был Ново-Уфимский завод, с которым уже тогда связывали другое громкое заказное убийство: бывшего замдиректора Салавата Гайнанова в 1994 году тоже застрелил киллер.

Салават Гайнанов похоронен на Южном кладбище Уфы Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Убийство Гайнанова долго оставалось нераскрытым. Впрочем, как и стрельба на Кутузовском проспекте в 1998-м. Спустя еще 4 года переживший покушение выживший бизнесмен сам оказался за решеткой по подозрению в мошенничестве. Его вину не доказали и отпустили, но, пока он был в СИЗО, убили его жену, Галину Перепелкину.

Та работала нотариусом и для своей конторы арендовала помещение в элитном районе Москвы. Там же располагалась и фирма ее супруга. В июле 2001-го, когда она въехала во двор, ее внедорожник Mercedes обступили двое мужчин и расстреляли из пистолетов с глушителями. Перепелкина скончалась до прибытия скорой помощи, а киллеры скрылись.

Понадобилось еще несколько лет, чтобы официально связать это дело с покушением на Бушева и гибелью управленца с башкирского нефтезавода, а также с рядом других заказных убийств. Распутываться клубок начал, когда на бизнесмена из Уфы готовилось новое покушение.

Осенью 2004 года в центре Москвы милиционеры остановили машину бывшего офицера-подводника, в которой обнаружили взрывчатку. На следующий день задержанный скончался в больнице, а двух сотрудников отделения милиции, где его допрашивали, впоследствии осудили «за повлекшую смерть халатность».

В ходе разбирательства выяснится, что правоохранители проводили, что называется, допрос с пристрастием и узнали, что экс-военный вступил в банду киллеров и собирался подогнать начиненное взрывчаткой авто на нужное место, чтобы активировать детонатор, когда рядом окажется цель, ранее уже чудом избежавшая смерти.

Везунчик

Речь как раз о Юрии Бушеве. Более того, дальнейшее расследование дела банды киллеров показало, что еще в 2002-м бизнесмена тоже пытались подорвать с помощью машины возле его офиса. Но тогда один из наемников допустил неосторожность при установке взрывчатки и погиб сам.

Организатором признали бизнес-партнера Бушева, который раньше работал в подчинении Салавата Гайнанова, а в 2000-х годах занимал пост сенатора от Башкирии, Игоря Изместьева. Его задержали в начале 2007-го, после чего нашелся и «похищенный» полугодом ранее Бушев, ставший одним из главных свидетелей обвинения.

«У Изместьева имелись веские основания для организации убийства, так как в тот период между нами сложились неприязненные отношения», — приведено в материалах Верховного суда РФ заявление Юрия Бушева.

Игорь Изместьев (на фото — слева) Источник: Council.gov.ru

«Он [Бушев] был партнером Изместьева по бизнесу, но их интересы разошлись», — сообщал в ходе того же разбирательства один из подсудимых по делу банды киллеров.

Изместьева обвинили в целом ряде заказов на убийства. В частности, еще одной жертвой киллеров стал бухгалтер Валерий Сперанский. Бушев был знаком с ним, поскольку в сделках с его международной компанией Сперанский представлял башкирские заводы. По словам бизнесмена, бухгалтер выступил против идеи Изместьева.

Примечательно, что под конец судебного разбирательства Бушев неожиданно выступил в защиту Изместьева. Он признавал, что бизнес-партнер участвовал в заказах, но был недоволен, что изначально доверенный присяжным суд в итоге распустили и назначили профессиональную коллегию. По его словам, за Изместьевым мог стоять кто-то еще.

Сам Игорь Изместьев все обвинения отрицал. Однако суд счел иначе и приговорил его к пожизненному заключению. Неоднократные попытки обжаловать приговор и обращения к общественникам помогли Изместьеву исключить лишь ряд пунктов, но итоговое наказание осталось прежним.

Отбывать наказание Игоря Изместьева отправили в соликамский белый лебедь — одну из самых суровых тюрем России Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Киллеры из банды тоже получили солидные сроки. В частности, того, кто расстрелял Бушева и его соседа на Кутузовском проспекте, приговорили с учетом прочих эпизодов к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Согласно решению суда, срок его заключения должен подойти к концу в 2027-м.

Таким образом получается, что один из собиравшихся убить Бушева по пути попался милиции и погиб. При подготовке предыдущего покушения скончался и другой. Первый же, которому удалось ранить цель, почти справился, но не закончил дела и получил большой срок, а признанный заказчиком Изместьев — еще больший.

При этом погибли коллеги бизнесмена, его жена и даже случайно оказавшийся однажды рядом сосед, с которым прежде они, хоть и жили друг рядом с другом, почти и словом не обмолвились, — разве что здоровались при редких встречах. Только самого предпринимателя смерть предпочла обойти стороной.