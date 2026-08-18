Пассажирку спасти не удалось: в Ярославской области водитель услышал приговор за смертельное ДТП

В Ярославской области водителю вынесли приговор за смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вынесли приговор 58-летнему водителю, которого признали виновным в смертельном ДТП. Авария произошла 10 июня 2025 года на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском округе.

Тогда Госавтоинспекция сообщала, что по предварительным данным водитель иномарки JAECOO не справился с управлением, из-за чего машина оказалась в кювете. Как рассказали в Гаврилов-Ямском районном суде, мужчина превысил скорость.

«Материалами дела установлено, что водитель, управляя автомобилем и перевозя на нем трех пассажиров, проявив преступную небрежность, нарушил требования ПДД Российской Федерации, двигаясь со скоростью 129-132 км/ч, при максимально допустимой скорости 90 км/ч, перевозя на заднем сиденье непристегнутых пассажиров, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги и движение по правой обочине, чем создал опасную ситуацию, после чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», — рассказали в суде.

Крышу автомобиля вмяло в салон, а металл капота сложило, словно бумагу. Внутри помимо водителя было трое пассажиров: 44-летняя женщина от полученных травм погибла на месте. 49-летнего мужчину, 23-летнего парня и 58-летнего водителя госпитализировали.

Во время ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На заседании водитель полностью признал вину. Поэтому уголовное дело по ч.3 ст.264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека» было рассмотрено в особом порядке без проведения заседания.

«С учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного ущерба двум потерпевшим и частичного третьему, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — рассказали в Гаврилов-Ямском районном суде.